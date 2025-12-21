Cómo van las Elecciones en Extremadura en directo | Hasta qué hora se vota, horario de los colegios electorales, votaciones online y resultado en vivo
Sigue en directo el resultado de las elecciones de Extremadura 2025: todo sobre los candidatos, posibles pactos y última hora
Hoy, domingo 21 de diciembre se celebran las elecciones de Extremadura después de que la actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, convocara unos comicios anticipados al no lograr el apoyo del resto de partidos políticos para aprobar los presupuestos autonómicos del año 2026. Cerca de 900.000 extremeños están llamados hoy a las urnas para elegir al que será el próximo presidente de la Junta de Extremadura los proximos cuatro años. Aquí podrás seguir en directo el resultado de las elecciones en Extremadura 2025, quién es el próximo presidente, los posibles pactos y todo sobre la votacion.
Horario de los colegios electorales en Extremadura
Los colegios electorales de Extremadura abrirán sus puertas a partir de las 9:00 horas y cerrarán a las 20:00 horas. Todas aquellas personas que se encuentren a las 20:00 horas dentro del colegio electoral podrán depositar su papeleta en las urnas y una vez que no queden votantes se cerrará el colegio electoral y comenzará el recuento oficial.
¿En qué mesa me toca votar?
Si es la primera vez que vas a ejercer tu derecho al voto, te has cambiado de domicilio o simplemente no recuerdas dónde te toca votar en las elecciones de Extremadura, sólo tendrás que consultar tu tarjeta censal, donde podrás ver el colegio electoral, la sección y la mesa.
Si no tienes la tarjeta censal puedes consultar todos estos datos en la web oficial de la Oficina del Censo Electoral.
¿Qué documentación se necesita para votar?
Para votar en las elecciones de Extremadura necesitarás un documento de identificación original y válido en el que se incluya una fotografía. Te servirá el Documento Nacional de Identidad (DNI), el carnet de conducir, el pasaporte o la tarjeta de residencia. No se podrá votar con una fotografía o fotocopia de estos documentos.
El Gobierno asegura que los intentos de robo no han afectado a los votos
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que las tentativas de robo reportadas esta madrugada en dos oficinas de Correos ubicadas en las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río «no han tenido impacto alguno» ni en el proceso electoral ni en los sobres por correo.
Lo ha hecho en una rueda de prensa en Badajoz en la cual ha destacado que la jornada de las elecciones autonómicas en Extremadura ha arrancado este domingo «sin incidencias relevantes» en materia de seguridad.
Cabe destacar, según ha subrayado Quintana, que aunque la Delegación del Gobierno ha colaborado «estrechamente» en la organización de la jornada, salvo las cuestiones relativas a la seguridad, el resto de «aspectos» son competencia de la Junta de Extremadura que, por primera vez, ha organizado el dispositivo electoral «por sí mismo».
¿Quién es el presidente de la mesa de María Guardiola?
¿Quién es el presidente de la mesa del colegio electoral donde ha votado la candidata del Partido Popular María Guardiola? Su nombre es Víctor Gómez y tiene 20 años.
Fue ayer cuando se enteró que María Guardiol iba a votar en su colegio electoral.
Guardiola: «Hoy los protagonistas son los que madrugan»
«Nosotros estamos aquí para escuchar con mucha atención, fuera de ruido, sin bloques y sin filtros. Hoy los protagonistas son los que madrugan para trabajar en el campo, para que funcionen los servicios, el comercio y el turismo», ha destacado María Guardiola.
«Que podamos llenar las urnas de mucha esperanza y de dignidad», ha resaltado.
María Guardiola ha destacado que «no vengo a enterrar a nadie, vengo a mejorar» tras ser preguntada si con su victoria se va a enterrar el socialismo en Extremadura.
Respecto a si va a poder gobernar en solitario sin el apoyo de Vox, María Guardiola ha destacado que «vengo con el trabajo bien hecho, vengo tranquila».
María Guardiola acude a votar
La candidata del Partido Popular ha acudido a votar a su colegio electoral. María Guardiola ha sido la última en acudir a votar.
¿Habrá foto en el balcón de Ferraz?
En un principio, no está previsto que nadie salga al balcón de Ferraz, calle de Madrid donde se ubica la sede del PSOE.
A las 14:00 horas, avance de participación
A las 14:00 horas se emitirá un avance de participación de esta jornada electoral de las elecciones en Extremadura.
Todo sobre los nuevos intentos de robo
Aquí tienes las claves de los dos nuevos intentos de robo en las oficinas de Correos de Extremadura.
Desplegados 733 agentes de la Guardia Civil
Este domingo 21 de diciembre hay desplegados 733 agentes de la Guardia Civil y 476 de la Policía Nacional.
Pedro Sánchez seguirá los resultados desde Moncloa
El presidente del Gobierno y líder del PSOE Pedro Sánchez seguirá los resultados de las elecciones en Extremadura desde Moncloa.
María Guardiola vota a las 12:00 horas
La candidata del Partido Popular María Guardiola tiene previsto votar a las 12:00 horas de este domingo 21 de diciembre en el CEIP El Vivero de Cáceres.
Miguel Ángel Gallardo (PSOE): «No estoy nervioso, tengo agujetas»
El candidato del PSOE Miguel Ángel Gallardo ha atendido a los medios de comunicación antes de ejercer su derecho al voto: «Tengo agujetas del día de ayer», ha respondido cuando le han preguntado si estaba nervioso. Miguel Ángel Gallardo pasó la jornada de reflexión del sábado recogiendo aceitunas con su familia.
«Quiero agradecer a las personas que trabajan en el día de hoy trabajan para que las elecciones se celebren con normalidad», ha explicado antes de votar en Villanueva de la Serena.
«Hoy nos garantizan que estas elecciones se celebren y se celebren bien. Hoy es un día importante para reforzar nuestro sistema democrático y es la mejor respuesta. Ánimo a todos los ciudadanos a que participen», ha resaltado.
Ione Belarra: «Un cambio por la izquierda frente al voto de los señoritos»
La secretaria general de Podemos ha publicado un mensaje en redes sociales en el que ha pedido a los extremeños que acudan a votar este domingo.
Hoy el voto de cada extremeña, de cada extremeño vale lo mismo que el voto de los señoritos que han entregado toda la riqueza de su tierra a las empresas más poderosas. Hoy todo el mundo a las urnas para empujar un cambio por la izquierda que hace mucho tiempo que es necesario.
— Ione Belarra (@ionebelarra) December 21, 2025
Participación a las 11:00 horas se sitúa en el 8,82%
La participación en las elecciones en Extremadura a las 11:00 horas se sitúa en el 8,82%.
Sanciones a los presidentes y vocales
Los cargos de presidente y vocal de mesa electoral son obligatorios, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La incomparecencia injustificada puede acarrear sanciones penales, que incluyen penas de prisión de entre tres meses y un año o multas de seis a veinticuatro meses.
La cuantía de la multa se fija en función de la capacidad económica del infractor. Como referencia, en las elecciones generales de julio de 2023, las sanciones económicas oscilaron entre 230 y 2.700 euros.
Una vocal ha abandonado la mesa por sentirse indipuesta
Una de las mesas del colegio Nuestra Señora de Fátima ha quedado integrada únicamente por su presidente y un vocal, después de que la otra vocal se haya indispuesto. En caso de que su estado mejore, podrá reincorporarse a lo largo de la jornada. De no ser así, el presidente y el vocal permanecerán al frente de la mesa durante todo el proceso electoral, sin posibilidad de ausentarse.
De Miguel (Podemos): «He hecho tortitas y por eso he llegado tarde»
La candidata de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha destacado después de votar que «mucha gente de izquierdas va a votar y eso es una victoria». «Nadie nos va a robar la democracia, pero sí nos pueden robar la democracia», ha resaltado. «He hecho tortitas y me he liado y por eso he llegado tarde«, ha explicado ante los medios de comunicación.
Irene de Miguel ha resaltado que «la gente va a votar con ilusión. Llenar las urnas con votos de esperanza y ambición por una Extremadura mucho mejor que la que nos han dejado». «Hemos hecho un campañón muy pocos recursos», ha explicado.
Dos nuevos intentos de robo
Dos nuevos intentos de robo en las oficinas de Correos de Extremadura. La Guardia Civil investiga estos atracos producidos horas antes de que se abrieran los colegios electorales en Cáceres. Los votos que se custodiaban no han sido alterados ni sustraídos.
Vota Irene de Miguel de Unidas por Extremadura
La candidata de Unidas por Extremadura (Podemos) Irene de Miguel acaba de ejercer su derecho al voto en un colegio público de Mérida.
Retraso en Frenegal de la Sierra
El único retraso se ha producido en Retraso en Frenegal debido a que un vocal ha llegado tarde.
Cruz Roja trasladará a 170 personas a los colegios electorales
Cruz Roja trasladará a 170 personas dependientes que han solicitado el servicio de traslado. Será durante toda la jornada electoral de forma gratuita.
¿Qué horarios tienen los colegios electorales?
Los colegios electorales han abierto a las 9:00 horas. Se podrá ir al colegio electoral hasta las 20:00 horas. Aquí tienes todas las claves.
Óscar Fernández Calle (Vox): «Hoy empieza el cambio»
Después de ejercer su derecho al voto, Óscar Fernández Calle ha declarado ante los medios de comunicación que «será un día de fiesta para Extremadura, y esperamos que hoy sea el día en el que empiece el cambio«.
En este sentido, ha resaltado que «animamos a todos los extremeños a que ejerzan su derecho el voto. Esperamos que hoy empiece el cambio».
¿Por qué se adelantaron las elecciones?
Extremadura ha vuelto a las urnas este domingo 21 de diciembre, tras el anuncio de la presidenta de la Junta, María Guardiola, de adelantar las elecciones autonómicas ante la falta de apoyos parlamentarios para aprobar los Presupuestos de 2026.
Ha sido el primer adelanto electoral en la historia de la comunidad. La decisión se produjo después de que Vox presentara una enmienda a la totalidad a las cuentas regionales, lo que dejó al Ejecutivo de María Guardiola sin margen para sacar adelante el proyecto presupuestario.
¿Marcará tendencia Extremadura?
Está previsto que estas elecciones en Extremadura marquen tendencia de cara a las próximas elecciones de Aragón en febrero, Castilla y León en marzo y Andalucía en junio.
Óscar Fernández Calle ya ha votado
El candidato de Vox Óscar Fernández Calle ha sido el primero de los grandes candidatos en votar este domingo 21 de diciembre en las elecciones de Extremadura.
María Guardiola roza la mayoría absoluta
Según las encuestas, la candidata del Partido Popular María Guardiola ganará las elecciones. Pero, no conseguirá la mayoría absoluta.
Constituidas las 1.400 mesas electorales
Oficialmente se han constituido las 1.400 mesas electorales de estas elecciones autonómicas en Extremadura.
Unos comicios en los que los extremeños podrán elegir entre 21 candidaturas, 11 de ellas en Cáceres y 10 en Badajoz, para lo cual, se han instalado 1.400 mesas electorales (904 en la provincia de Badajoz y 496 en la provincia de Cáceres).
¿Cuántos escaños hay en juego?
Extremadura reparte 65 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 33. Si ningún partido alcanza esa cifra, se verá obligado a pactar con otras fuerzas que le permitan alcanzar la Presidencia.
Sánchez da por perdidas las autonómicas pero confía en que la guerra PP-Vox le regale unas generales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se plantea las tres elecciones que se van a suceder desde ahora hasta marzo (en Extremadura, Aragón y Castilla y León, respectivamente) como banco de pruebas para ver cómo evolucionan las relaciones entre PP y Vox y, en función del resultado, plantearse o no un adelanto de las elecciones generales. Según fuentes socialistas, Sánchez va a estar muy pendiente no sólo del resultado electoral, sino de las consecuencias que provoquen las negociaciones entre PP y Vox.
Óscar Fernández, la palanca de Abascal en Extremadura
El candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, cambió un día lo que había sido su vida por la política. Emprendedor y diplomado en Enfermería por la Universidad de Extremadura, con sólo 23 años, al acabar la carrera montó una tienda de complementos de material deportivo. Su primer trabajo fue como enfermero en prisiones.
Durante casi dos décadas, fue gerente regional en una importante multinacional farmacéutica, profesión que compaginó como empresario en distintos sectores, hasta que en 2018 se afilió a Vox, convirtiéndose al año siguiente en presidente provincial del partido en Cáceres, cargo que mantiene desde entonces.
Además, el candidato de Vox en Extremadura tiene un Máster ejecutivo en Dirección Comercial y Marketing del Instituto de Directivos de Empresa de Madrid y un título de Dirección y Liderazgo de MRC International Training.
En 2023, pese a no ser el candidato, se convirtió en portavoz parlamentario de Vox en la Junta de Extremadura, tomando cada vez más protagonismo en la formación. En estas elecciones anticipadas, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox lo eligió a sus 50 años recién cumplidos para relevar a Ángel Pelayo Gordillo como líder –tras el paso de éste en el Senado–.
Así es María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura y líder del PP
María Guardiola Martín es una de las figuras políticas más relevantes del Partido Popular en los últimos años y la actual presidenta de la Junta de Extremadura. Su llegada al poder en 2023 supuso un cambio político histórico en la comunidad autónoma, tras décadas de gobiernos socialistas.
Nació en Cáceres en 1978, por lo que pertenece a una generación de dirigentes autonómicos relativamente jóvenes dentro de la política española. Extremadura es tanto su lugar de nacimiento como el eje central de su trayectoria personal y profesional.
Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura. Ha sido secretaria general de Economía y Hacienda y secretaria general de Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura entre los años 2011 y 2015.
Su ascenso dentro del Partido Popular fue rápido. En 2022 fue elegida presidenta del PP de Extremadura, convirtiéndose en la apuesta del partido para liderar el cambio político en la región. Apenas un año después, en las elecciones autonómicas de 2023, logró un resultado histórico que le permitió formar gobierno y convertirse en la primera mujer presidenta de la región.
Quién es Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE
Miguel Ángel Gallardo Durán es una de las figuras más relevantes del socialismo extremeño y el actual secretario general del PSOE de Extremadura, cargo que asumió tras la salida de Guillermo Fernández Vara.
Gallardo es diplomado en Educación Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y es técnico especialista en Educación Infantil y Mantenimiento Electrónico. Además, trabajó como operario de producción en la empresa extremeña Impralsa ubicada en Miajadas, entre 1999 y 2003.
Su carrera política está profundamente ligada al municipalismo, mostrando un compromiso constante con su localidad y con la política de proximidad. En 2003 fue elegido alcalde de Villanueva de la Serena, cargo que ha desempeñado durante más de dos décadas, siendo reelegido en varias ocasiones gracias a mayorías amplias. Durante su mandato, impulsó proyectos de desarrollo urbano, mejora de los servicios públicos y programas de empleo y juventud, consolidándose como un referente del PSOE a nivel local.
Dentro del partido, Gallardo ha ocupado distintos cargos orgánicos y de responsabilidad institucional que le permitieron construir un perfil sólido antes de dar el salto al liderazgo regional. En 2024 fue elegido secretario general del PSOE de Extremadura, con la misión de reconstruir el proyecto socialista tras la derrota electoral y de liderar la oposición al Gobierno autonómico del Partido Popular.
El líder regional del partido de Pedro Sánchez es uno de los imputados en el caso David Sánchez, en el que se investiga la colocación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
Extremadura celebra las primeras elecciones anticipadas de su historia
Tras dos años y medio de mandato, María Guardiola (PP) decidió convocar elecciones anticipadas ante la imposibilidad de pactar los presupuestos autonómicos con Vox. Ésta es la primera vez que la región vota de manera anticipada. A Guardiola le siguió el también líder popular Jorge Azcón, presidente de Aragón, que ha convocado comicios para el 8 de febrero por el mismo motivo.
Abren los colegios electorales en Extremadura
Los 890.000 extremeños que tienen derecho a votar ya pueden hacerlo, salvo que en su colegio electoral haya habido algún problema a la hora de constituir las mesas. Recordamos que los colegios electorales abren a las 09:00 y cierran a las 20:00 horas.
Qué hicieron los candidatos en la jornada de reflexión
La campaña finalizó el viernes por la noche y el sábado los candidatos extremeños aprovecharon para pasar la jornada de reflexión en familia. Te contamos qué hizo cada uno:
- La popular María Guardiola comenzó el día con una ofrenda floral a la Virgen de la Montaña, un santuario ubicado en la ciudad de Cáceres. Un lugar que, según han señalado desde el PP, tiene gran significado para la candidata, quien ha acudido acompañada de su familia.
- El candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, disfrutó junto a su hijo de un partido de fútbol.
- El imputado socialista Miguel Ángel Gallardo estuvo recogiendo aceitunas en una parcela familiar en la provincia de Badajoz.
Hasta qué hora se puede votar
Los colegios electorales tienen siempre el mismo horario: de 09:00 a 20:00 horas sin interrupciones.
Los colegios electorales abren en media hora
Un total de 890.985 personas podrán votar este domingo, 21 de diciembre, en las elecciones autonómicas de Extremadura, de los que 551.372 corresponden a la provincia de Badajoz y 339.613, a la de Cáceres. A las 09:00 horas abrirán los colegios electorales.
Cuándo se sabrán los resultados de las elecciones en Extremadura 2025
Los colegios electorales cerrarán sus puertas en torno a las 20:00 horas y a partir de ahí comenzará el recuento oficial. Al tratarse de unas elecciones autonómicas se espera que sobre las 12 de la noche se conozca el resultado de las elecciones de Extremadura, del que dependerá que los partidos tengan que sentarse a negociar posibles pactos o del que salga un presidente con mayoría suficiente para gobernar en solitario.
Elecciones en Extremadura
Buenos días y bienvenidos a la cobertura especial en directo de las elecciones a la Junta de Extremadura 2025. Aquí te contaremos todo sobre las votaciones, los colegios electorales, el robo de papeletas, los candidatos y los resultados de las elecciones.
Candidatos a las elecciones de Extremadura
Extremadura decide hoy quién será su próximo presidente de la Junta y cerca de un millón de extremeños tendrán que elegir entre diez candidaturas. Pero, ¿quiénes son los candidatos a las elecciones en Extremadura? Estos son los principales candidatos:
- María Guardiola, líder del PP, es la clara favorita en las encuestas y su objetivo pasa por alcanzar una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario.
- En el PSOE las expectativas son bajas con un candidato, Miguel Ángel Gallardo, que está imputado en el caso que investiga al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
- Óscar Fernández es el candidato de Vox y podría ser la llave del próximo Gobierno extremeño.
- Por parte de Unidas por Extremadura se presenta Irene de Miguel, que ya fue diputada en la Asamblea de Extremadura por Badajoz en 2015.
¿Qué significa voto en blanco?
Los votos en blanco son aquellos en los que el elector deposita su papeleta sin marcar ninguna opción. Es decir, el votante acude a las urnas pero decide no elegir a ningún candidato o partido disponible.
Estos votos se consideran válidos y se suman al total de votos emitidos, reflejando la participación ciudadana aunque no favorezcan a ninguna de las opciones en contienda.