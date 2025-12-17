Óscar Fernández, la palanca de Abascal en Extremadura para «la reconquista» nacional de Vox

El candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle (Cáceres, 1975) un día cambió lo que había sido su vida por la política, pudiéndose convertir este domingo en la llave que abra la «reconquista» nacional de la formación liderada por Santiago Abascal. Emprendedor y diplomado en Enfermería por la Universidad de Extremadura, con sólo 23 años, al acabar la carrera montó una tienda de complementos de material deportivo. Su primer trabajo fue como enfermero en prisiones.

Durante casi dos décadas, fue gerente regional en una importante multinacional farmacéutica, profesión que compaginó como empresario en distintos sectores, hasta que en 2018 se afilia a Vox, convirtiéndose al año siguiente en presidente provincial del partido en Cáceres, cargo que mantiene desde entonces.

Además, el candidato de Vox en Extremadura tiene un Máster ejecutivo en Dirección Comercial y Marketing del Instituto de Directivos de Empresa de Madrid y un título de Dirección y Liderazgo de MRC International Training.

En 2023, pese a no ser el candidato, se convirtió en portavoz parlamentario de Vox en la Junta de Extremadura, tomando cada vez más protagonismo en la formación. En estas elecciones anticipadas, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox lo eligió a sus 50 años recién cumplidos para relevar a Ángel Pelayo Gordillo como líder –tras el paso de éste en el Senado–.

Con esta estrategia, la formación ha logrado conformar un tándem renovado junto con el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha afrontado este adelanto electoral como un «candidato más» a la Junta –según sus propias palabras–, protagonizando la mayor parte de los actos.

Junto con Ángel Pelayo Gordillo, como la nueva mano derecha de Fernández, los tres han proyectado una imagen de unidad en Vox, alejada de los personalismos regionales, frecuentes en el resto de formaciones. Lo que les ha permitdo controlar por un lado, la provincia de Cáceres –a través del candidato–, reforzando la presencia en la provincia de Badajoz –Pelayo es el secretario provincial–.

El candidato de Vox en Extremadura

«Lo importante no soy yo, sino el proyecto y que mis manos con la de miles de extremeños logremos cambiar esto», explica el candidato de Vox, Fernández Calle, a OKDIARIO. Según el último sondeo publicado por este diario, Vox podría casi duplicar su representación en el parlamento extremeño este próximo domingo, pasando de 5 escaños a 9, convirtiéndose nuevamente en una pieza clave del gobierno extremeño, teniendo en cuenta que la popular María Guardiola no alcanzaría la mayoría absoluta.

En esta campaña, a Fernández Calle es frecuente verlo acompañado de su madre, Lola, natural de Casas del Castañar, un pequeño municipio del Valle de Jerte. Lola estudió la carrera de Filosofía y ha ejercido gran influencia en la carrera política de su hijo. Ambos se afiliaron juntos a Vox, tras que Fernández conociera a Santiago Abascal. Su madre le inculcó el amor por la lectura, un hábito que dice mantener antes de dormir, «salvo en campaña», siendo un apasionado a las novelas historias y a las biografías.

Fernández es el mayor de cuatro hermanos. Nació en Cáceres, pero nunca ha perdido el vínculo con el pueblo de sus antepasados, algo que siempre menciona con orgullo en sus entrevistas e intervenciones hasta el punto que los vecinos reconocen que, por primera vez, un candidato de la zona dice sin complejos sus orígenes.

Está casado y tiene 2 hijos varones, de 17 y 13 años. Ellos son, según explica a este diario, el motivo de estar en política: «Lograr que la generación de mis hijos puedan forjarse un futuro en Extremadura, como lo hice yo».

En las elecciones de este domingo, Fernández se presenta como la alternativa al bipartidismo tradicional de la región de PP y PSOE. Según expresa, su objetivo es acabar con «décadas de políticas continuistas» que han forzado a los extremeños a ser «una tierra de inmigrantes». Según él, ambos partidos «votan lo mismo y roban lo mismo» y tienen intereses compartidos que no sirven a los extremeños.