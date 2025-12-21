El hallazgo de una oveja de hace 4.000 años ayuda a aclarar un misterio mortal que llevaba siglos sin respuesta

Un misterio mortal que llevaba siglos sin respuesta ha sido resuelto gracias a una oveja de hace 4.000 años. Los expertos no paran de analizar un elemento que sin duda alguna se ha convertido en el secreto mejor guardado de una naturaleza que nos ha dado ciertas novedades. Es hora de conocer un poco mejor qué nos ha descubierto en hallazgo de un cuerpo fósil que guardaba más de un secreto a voces que ha acabado haciéndose realidad.

El pasado es el objeto de estudio de una historia que se va construyendo a través de evidencias físicas que van dándonos más de una sorpresa a medida que vamos detallando los registros físicos.

Esta historia tiene de protagonista a una oveja que hace miles de años vivió uno de los acontecimientos más extraños de los últimos tiempos. Han tenido que pasar más de 4 mil años para poder descubrir qué pasó realmente en esta zona del mundo.

Esta historia tiene que ver con una oveja de hace miles de años que trae de cabeza a los expertos.

Tal y como explican los expertos de Schytechdaily: «Durante la Edad Media, un devastador brote de peste acabó con aproximadamente un tercio de la población europea. La enfermedad se propagó cuando las pulgas portadoras de la bacteria Yersinia pestis pasaron de ratas infectadas a los humanos, lo que provocó lo que se conoció como la Peste Negra. Miles de años antes, una forma diferente de Y. pestis apareció durante la Edad del Bronce, hace unos 5.000 años. Esta antigua cepa afectó a las poblaciones humanas en toda Eurasia durante casi 2.000 años antes de desaparecer. A diferencia de la versión medieval posterior, no podía ser pasado por las pulgas, dejando a los científicos inseguros sobre cómo logró persistir y viajar a través de una región tan amplia durante tanto tiempo. Los investigadores ahora han descubierto una pista importante. Un equipo internacional que incluye al arqueólogo de la Universidad de Arkansas Taylor Hermes ha identificado el primer caso conocido de una infección por peste de la Edad del Bronce en un animal. El grupo detectó ADN de Y. pestis en los restos de una oveja domesticada que vivió hace unos 4.000 años en Arkaim, un asentamiento fortificado en los Montes Urales del sur de la actual Rusia, cerca de la frontera de Kazajstán. Este hallazgo ayuda a explicar cómo la antigua plaga puede haberse movido a través de los continentes. El estudio fue publicado en la revista Cell. Los colaboradores adicionales vinieron de la Universidad de Harvard y de las principales instituciones de investigación en Alemania, Rusia y Corea del Sur».

Siguiendo con la misma explicación: «Hermes codirige un gran estudio en curso del ADN del ganado antiguo. Al analizar el ADN en los huesos y dientes de los animales, Hermes y sus colaboradores están rastreando cómo el ganado, las cabras y las ovejas domesticados se extendieron desde la Media Luna Fértil por toda Eurasia y dieron lugar a sociedades e imperios nómadas. «Cuando probamos el ADN del ganado en muestras antiguas, obtenemos una compleja sopa genética de contaminación», dijo Hermes. «Esta es una gran barrera para obtener una señal fuerte para el animal, pero también nos da la oportunidad de buscar patógenos que infectaron a los rebaños y sus manipuladores».