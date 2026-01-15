Programa completo de las fiestas de San Antón en Madrid 2026: exhibiciones, conciertos y todos los actos

La segunda quincena de enero es cada año muy especial en Madrid ya que se da una de sus celebraciones más queridas. Las Fiestas de San Antón vuelven en 2026 con una programación que mezcla tradición, actividades culturales, exhibiciones caninas y hasta conciertos, sin olvidar todo lo que ocurre en la iglesia de Hortaleza. Es una fiesta tranquila, más emocional que multitudinaria, y que mantiene intacto su sentido original: celebrar el vínculo entre las personas y los animales.

Este año, además, la ONCE adquiere un protagonismo especial como pregonera. No es casual que haya sido elegida, dado que su labor está profundamente ligada a la vida de los barrios del Distrito Centro y a la historia reciente de Madrid. Su trabajo con personas con discapacidad visual, la formación de perros guía y el impulso a la autonomía personal sitúan a la organización en el corazón mismo del espíritu de San Antón. Y así lo reflejará el pregón previsto para pasado mañana 16 de enero, que abrirá oficialmente estas jornadas festivas. A partir de ese momento, la celebración se desplegará por distintos puntos del centro de la ciudad, con propuestas para todos los públicos. Habrá misa mayor, exhibiciones, talleres infantiles, las tradicionales Vuelas de San Antón y un mercado solidario en Chueca que cada año reúne a asociaciones protectoras y amantes de los animales. El ambiente, como siempre, será el de vecinos y visitantes acompañados de sus mascotas así que si no te quieres perder nada de estas Fiestas de San Antón en Madrid, toma nota.

Cuándo es San Antón 2026: fechas clave

Aunque la celebración de San Antón se produce cada 17 de diciembre, lo cierto es que sus fiestas en Madrid comienzan un poco antes. En concreto, comenzaron el martes 13 y durarán hasta el domingo 18, con actividad repartida por el centro de Madrid a pesar de que el epicentro de todo es como siempre, la iglesia de San Antón, en Hortaleza. Allí se pueden comprar los panecillos bendecidos; abren por la mañana, alrededor de las 10:00, y siguen hasta las 20:00 horas. Pero como decimos, el sábado 17 y el domingo 18 son los días fuertes, cuando coinciden la bendición de los animales, las misas más esperadas y muchas de las exhibiciones caninas.

Programa completo de San Antón 2026

Según informa el Ayuntamiento de Madrid, esta es toda la programación para las fiestas de San Antón:

Martes 13 a domingo 18 de enero – Iglesia de San Antón (Hortaleza, 63)

De 10:00 a 20:00: Venta de panecillos.

Viernes 16 de enero – Conociendo a la ONCE (Palacio de Cibeles, Montalbán, 1)

17:00: Apertura de puertas.

17:15 a 17:45: Actuación musical de Marilia, del dúo Ella Baila Sola.

18:00: Pregón a cargo de Luis Natalio Royo (ONCE).

18:30: Circuito de movilidad con bastón y perro guía.

19:30: Juegos lúdicos con materiales adaptados para personas con discapacidad.

Sábado 17 de enero – Iglesia de San Antón (Hortaleza, 63)

10:00 a 20:00: Bendición de los animales.

12:00: Misa Mayor.

Misas también a las 13:00, 16:00 y 18:00.

17:00: Vuelas de San Antón (Travesía de San Mateo – San Mateo – Fuencarral – Hernán Cortés).

19:00: Misa Solemne. Streaming en sananton.net.

Sábado 17 de enero – Palacio de Cibeles (Montalbán, 1)

10:00: Apertura de puertas.

11:00: Exhibición de la Unidad Canina de Apoyo a la Seguridad de la Policía Municipal.

12:00: Exhibición del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

13:00: Exhibición de la Unidad Canina de la Policía Nacional.

17:00: Exhibición del Centro Militar Canino de la Defensa.

18:00: Exhibición de la Fundación Roncescan (perros de ayuda y asistencia).

18:30: Talleres infantiles.

19:15: Exhibición de DogCity y Asr Animal Soul Rescue.

Sábado 17 de enero – Madrid Salud: Centro de Protección Animal (CPA)

09:30 a 14:30: Jornada de puertas abiertas con charla, visita e interacción con perros.

Turnos: 10:00 y 12:00.

Domingo 18 de enero – Palacio de Cibeles (Montalbán, 1)

10:00: Apertura de puertas.

11:00: Talleres infantiles.

12:00: Actividad familiar.

13:00: Exhibición de la Fundación Roncescan.

Domingo 18 de enero – Plaza de Chueca

13:00: Desfile de mascotas y mercadillo solidario organizado por Aegal y Fulanita de Tal.

Historia de San Antón

La historia de este santo arranca cuando un joven egipcio llamado Antonio Abad decidió dejar atrás una vida cómoda para retirarse al desierto. Allí empezó a observar la naturaleza de una forma que llamó la atención de quienes lo conocieron. Con el paso del tiempo, ese ermitaño terminó siendo conocido como San Antón, y su historia se convirtió en referencia dentro del cristianismo primitivo.

Durante esos años de retiro, según cuenta la tradición, desarrolló una afinidad especial con los animales. Algunos relatos aseguran que pasaba horas contemplándolos; otros hablan de intervenciones para salvar cultivos o ayudar a animales heridos. Aquel modo de vida acabó marcando el inicio del monacato cristiano y dejó una huella que siglos después seguía viva.

Con el tiempo, la devoción viajó lejos de Egipto y arraigó en lugares donde la figura del ermitaño ni siquiera existía. Madrid es uno de ellos. La iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza, se convirtió en punto de encuentro para vecinos que acudían con sus animales a recibir una bendición. La costumbre pasó de ser un gesto religioso a convertirse en una cita de barrio, reforzada por la popular Vuelta de San Antón.

Por qué San Antón es el patrón de los animales

El amor que tenía por los animales, hizo de este santo su patrón, pero también hay muchas historias que construyen su imagen. Una de las más conocidas habla de unos jabatos que nacieron ciegos y a los que, según la tradición, devolvió la vista. En otra, alimentó a cerdos salvajes para evitar que destruyeran los cultivos de los campesinos.

Su relación constante con la naturaleza y su vida retirada reforzaron la idea de que entendía a los animales y los trataba con un respeto poco común. Con el tiempo, ganaderos y campesinos comenzaron a invocarlo como protector de su rebaño. La fecha de su fallecimiento, el 17 de enero, terminó fijándose como la jornada dedicada a bendecir animales.