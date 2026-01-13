Giro insospechado: el motivo por el que en este lugar de Andalucía no se celebra San Antón cuando toca

Cuando llega el mes de enero, muchas poblaciones y ciudades de comunidades como Andalucía celebran la popular fiesta de San Antón, dedicada al santo que es patrón de los animales. Sin embargo, este año se produce un cambio inesperado ya que una ciudad andaluza ha anunciado que va a retrasar la fiesta dos meses. La localidad no es otra que San Fernando cuya fiesta de San Antón es además de las más destacadas de la comunidad y aunque parecía inamovible, este año 2026, la ciudad gaditana ha decidido romper con la costumbre. De este modo, ya se ha confirmado que la fiesta no se celebrará el 17 de enero, sino el 28 de marzo, y el anuncio ha generado sorpresa entre muchos de sus habitantes que no esperaban un cambio tan llamativo.

El Ayuntamiento de San Fernando sostiene que la decisión no responde a un capricho ni a un intento de reescribir la tradición, sino a algo tan cotidiano como real y que no es otra cosa que el clima. A lo largo de los últimos años, el frío de enero venía condicionando de forma clara la participación en esta jornada pensada para disfrutarse al aire libre. Entre mascotas temblando, familias que acortaban la visita y actividades que perdían asistencia, el equipo municipal ha optado por mover la celebración a un momento en el que las temperaturas sean algo mejores. De este modo, la decisión ha sido mover San Antón a la primavera y además elegir esa fecha del 28 de marzo, debido a que coincide con el día en que se aprobó la Ley de Bienestar Animal, un detalle simbólico que el Ayuntamiento ha querido aprovechar para reforzar el mensaje que acompaña a esta festividad y que se basa en el respeto, la protección y la convivencia responsable con los animales.

¿Por qué en éste lugar de Andalucía no se celebra San Antón cuando toca?

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha explicado que la prioridad del Consistorio es que la ciudadanía pueda disfrutar del evento sin las limitaciones que impone enero. En sus palabras, la primavera ofrece un escenario que es más propicio en el que «mascotas, niños, familias y personas mayores» podrán permanecer en el Parque Almirante Laulhé sin las prisas o incomodidades provocadas por el frío. El objetivo es del todo comprensible ya que se desea que San Antón vuelva a ser una fiesta concurrida, dinámica y accesible.

Cavada defiende que el cambio no altera la identidad de la festividad. La bendición seguirá siendo el acto central y la esencia se mantiene intacta. Lo que se revisa es el marco, no el contenido. «Adaptar no es romper», ha señalado, y desde el Ayuntamiento se insiste en que esta evolución permitirá que la jornada crezca y se abra a más participantes.

Bienestar animal como argumento de fondo

El área de Bienestar Animal también ha respaldado el traslado. Su responsable, María José Foncubierta, recuerda que San Antón es una fiesta muy apreciada por las familias y que la elección de la fecha condiciona directamente la calidad de la experiencia. No se trata sólo de asistencia, sino de cómo se vive la celebración. Un clima más suave permite estancias más largas, actividades al aire libre mejor aprovechadas y, sobre todo, condiciones más adecuadas para las mascotas.

Foncubierta insiste en que el bienestar animal también depende del entorno en el que se desarrolla la actividad. Espacios menos fríos, horarios más amplios y la posibilidad de participar sin contratiempos favorecen una jornada más agradable y segura. La adaptación, explica, busca precisamente crear un evento que no sólo respete a los animales, sino que los ponga en el centro de la planificación.

Un cambio dialogado con asociaciones y colectivos

Lejos de imponer la modificación, el Ayuntamiento asegura haberla trabajado con colectivos implicados en la organización de la festividad. Asociaciones animalistas, entidades colaboradoras y participantes habituales han sido consultados en un proceso que, según el Consistorio, ha tenido una acogida positiva. Muchos de estos grupos habían expresado, en años anteriores, las dificultades que generaba el frío en una fiesta pensada para desarrollarse al aire libre.

Las aportaciones de estos agentes han terminado de perfilar la propuesta, que aspira a mantener la tradición sin renunciar a una experiencia más confortable. El Ayuntamiento considera que este enfoque participativo refuerza la legitimidad del cambio y ayuda a que la ciudadanía lo perciba como una evolución natural de la festividad.

En definitiva, y con esta esta modificación para una fiesta que por otro lado está muy arraigada, San Fernando se convierte en uno de los primeros municipios andaluces en mover la celebración de San Antón fuera de enero. Si la nueva fecha funciona y la participación aumenta, el Ayuntamiento no descarta consolidarla en futuras ediciones. La intención no es romper con la historia local, sino asegurar que la festividad siga teniendo sentido para quienes la viven cada año.