Estos son todos los puentes que podrás disfrutar este 2026 si vives en la Comunidad de Madrid: uno de ellos te va a sorprender

Si hacemos un repaso, o recordamos, como fue el calendario laboral de 2025, nos daremos cuenta que los festivos parecía que no fueron muy propicios para los madrileños. Muchos cayeron en sábado o domingo y no se trasladaron, lo que hizo casi imposible encadenar descansos largos. Por eso el calendario de 2026 llega con cierta expectación ya que la distribución de los días festivos cambia por completo y vuelve a abrir la puerta a varios puentes en Madrid, algunos de ellos más largos de lo habitual. Y el más destacado será el de diciembre, que recupera su papel protagonista.

El puente más extenso llegará a final de año. El 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en domingo y pasará al lunes 7. Eso, unido al festivo del 8 por la Inmaculada Concepción, permitirá a muchos trabajadores enlazar cuatro días seguidos. En la práctica, quienes tengan libre el fin de semana podrán ausentarse de sus puestos desde el viernes 4 hasta el martes 8. Una combinación poco frecuente que previsiblemente impulsará las reservas de escapadas y viajes cortos en una época en la que suele haber una fuerte demanda. Pero más allá de diciembre, el año ofrece varias oportunidades para planificar breves descansos en la Comunidad de Madrid.

El calendario laboral de 2026 en Madrid incluye 14 festivos retribuidos y no laborables: ocho de carácter nacional, cuatro fijados por la Comunidad y dos locales determinados por los ayuntamientos. La combinación de todos ellos hace posible que, en el caso de la capital, se acumulen un total de ocho puentes a lo largo del año. No todos tendrán la misma duración, pero sí permitirán reorganizar semanas que, de otra forma, serían completamente laborables, de modo que los repasamos a continuación para que sepas cuáles son y cómo comenzar a planear el modo en el que vas a pasarlos.

Los puentes en Madrid para 2026

Los días comunes en toda España y que no pueden sustituir las comunidades serán estos:

1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Reyes), 3 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (Día del Trabajo), 15 de agosto (Asunción), 12 de octubre (Fiesta Nacional), 8 de diciembre (Inmaculada) y 25 de diciembre (Navidad). La posición que ocupan en el calendario no solo determina posibles puentes, sino el tráfico habitual de viajeros en esas fechas.

Los festivos autonómicos y locales

La Comunidad de Madrid suma a esos festivos varios días clave que, combinados con fines de semana, permiten configurar descansos largos. El primero llegará en Semana Santa, donde el jueves y el viernes santo (2 y 3 de abril) nos permitirá como siempre, hacer un puente de cuatro días que muchos aprovecharán para desplazarse dentro y fuera de España.

El siguiente llegará en mayo. El viernes 1, Día del Trabajo, se unirá al sábado 2, festividad de la Comunidad de Madrid. Aunque este último cae en sábado, buena parte de los trabajadores tendrá disponible el viernes y podrá disfrutar de tres días libres sin complicaciones.

A mediados de mes aparece otro punto fuerte del calendario: San Isidro, el 15 de mayo, que en 2026 caerá en viernes. Para los madrileños supone un nuevo puente de tres días, uno de los más característicos del año por su fuerte componente festivo dentro de la ciudad.

El otoño también llegará con descansos. El lunes 12 de octubre será festivo por la Fiesta Nacional, lo que añade otro puente de tres días para toda la región. Dos semanas después vuelve a aparecer una situación similar: el 1 de noviembre cae en domingo y se traslada al lunes 2, habilitando un nuevo descanso prolongado.

La capital también contará con su festivo propio: el Día de la Almudena, que en este año se celebrará el lunes 9 de noviembre. Otro puente de tres días que muchos vecinos utilizan para desconectar antes del tramo final del curso laboral.

Y finalmente llega diciembre, el mes que ofrece la combinación más favorable. Al trasladarse el festivo del 6 al lunes 7 y coincidir justo después el de la Inmaculada, 2026 recupera el que probablemente será el puente más largo del año, con cuatro días completos para quienes tengan libre el fin de semana previo. Para cerrar el año, la Navidad del 25 de diciembre caerá en viernes, lo que vuelve a generar un último puente de tres días.

Un total de ocho puentes en Madrid capital

Con todo ello, Madrid cerrará 2026 con ocho puentes, dos de ellos de cuatro días. No todos los municipios coincidirán exactamente, porque cada ayuntamiento escoge sus festivos locales, pero la estructura general se mantendrá muy similar en toda la región. De este modo, y tras un 2025 con pocas opciones, el año será mucho más favorable para quienes organizan escapadas, viajes cortos o simplemente buscan aprovechar algún fin de semana largo para descansar.

Eso sí, todavía tendremos que esperar hasta comienzos del mes de abril para poder disfrutar del primero de esos puentes largos, con motivo de la Semana Santa desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5 de abril.