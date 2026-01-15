El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desarma a la Guardia Civil: hasta cinco agentes salen de patrulla en un sólo coche por falta de vehículos en diversos cuarteles de Granada. Así, los agentes de Seguridad Ciudadana no sólo patrullan apretujados como en latas de sardinas, dada su corpulencia y las armas, sino que cuando realizan alguna detención, se tienen que quedar dos de ellos en tierra donde se efectúe y buscarse la vida para regresar al puesto.

Esta situación ocurre porque en la totalidad de los cuarteles, donde tendría que haber cuatro o cinco coches para patrullar, sólo hay uno o ninguno. También porque tras el verano ha habido un incremento de alrededor de un 20% de personal y a su vez se ha producido un detrimento de un 20% de vehículos por averiarse y, según los mandos, no hay presupuesto para repararlos, por lo que se quedan parados en el taller o en el cuartel. Y ante esta situación, algunos guardias civiles se ven obligados incluso a patrullar a pie al no disponer de vehículos.

Ha sido la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, la que ha puesto pie en pared denunciando públicamente esta situación «crítica, bochornosa e indigna» que atraviesa la Guardia Civil en esta provincia debido a la «grave y continuada» escasez de vehículos oficiales, «consecuencia directa del abandono institucional y la dejación de funciones por parte de la Administración», según declara a OKDIARIO Olaya Salardón, portavoz de la AUGC, destacando que esta situación «pone en riesgo tanto a agentes como a ciudadanos».

El mayor retroceso desde Roldán

Por ello, la asociación mayoritaria exige soluciones inmediatas, una inversión urgente respecto al parque móvil y el fin de esta política de «abandono, improvisación y desprecio» hacia quienes garantizan la seguridad en Granada, que sufren «el mayor retroceso en medios materiales desde la época de Luis Roldán».

«El Gobierno sigue sin ser consciente de que la seguridad de los ciudadanos cuesta dinero. Mientras no se invierta lo necesario en medios, es imposible dar seguridad y lo peor, se pone en riesgo a quienes intentamos garantizarla», declara a este diario indignado Eugenio Nemiña, responsable jurídico de la AUGC, vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Y advierte que esta situación no sólo pone en peligro a los guardias civiles, sino que «compromete gravemente» la seguridad de los ciudadanos, y responsabiliza al ministro del Interior y a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, de cualquier consecuencia derivada de esta falta de medios.

La respuesta siempre es la misma

La AUGC de Granada ha denunciado esta situación de forma reiterada y por todas las vías posibles, exigiendo la dotación de más vehículos y la reparación urgente de los averiados, pero la respuesta recibida por parte de los mandos siempre ha sido la misma: que «no hay vehículos nuevos» y «no hay presupuesto». «En definitiva, que es lo que hay y que se tienen que apañar así porque no van a llegar coches nuevos desde la Dirección General y tampoco hay dinero para arreglar los estropeados. Y que hagamos lo que tengamos que hacer», apuntan fuentes policiales.

«Una excusa que se repite mientras los guardias civiles son enviados a la calle sin medios, sin garantías y sin condiciones mínimas de seguridad», critica Olaya Salardón. Así las cosas, en Granada hay actualmente una treintena vehículos en los talleres o los cuarteles parados porque no se arreglan.

Según informan a OKDIARIO fuentes policiales afectadas, al ir apretados tres agentes en la parte trasera del vehículo, a veces ni pueden ponerse el cinturón de seguridad debido a que los agentes son como templos.

Uno de los guardias civiles consultados también ha sufrido en sus carnes el tener que quedarse en tierra tras una detención. En su caso, él y su compañero tuvieron la suerte de que una patrulla de la Policía Local los acercó al cuartel. De no haber ocurrido, les hubiera tocado «esperar dos o tres horas a que viniera un relevo y los recogiera». «La situación es vergonzosa», critica indignado este agente que vio el cielo abierto cuando los policías se ofrecieron llevarlos, porque estaba muy preocupado dado que tras su turno tenía que recoger a su hijo pequeño del colegio.

Un coche no cumple la normativa

A esta situación se suma que en el municipio de Pinos Puente, «uno de los más conflictivos de Granada», el único coche que sale a patrullar «no cumple la normativa» en cuanto a colores, pegatinas y elementos reflectantes para aumentar la visibilidad. Sólo tiene la parte frontal verde y una pegatina, el resto del coche es blanco. Y así no debe salir de patrulla, pero lleva ya haciéndolo «durante tres meses», según ha podido saber este diario a través de la AUGC Granada.

Más aún, como en el puesto de Zubia sólo hay un vehículo, la estación de esquí de Sierra Nevada, donde se produce en estas fechas una gran afluencia de personas, los componentes del servicio de la tarde tienen que esperar a que regresen los de la mañana, lo que supone «una hora y pico sin servicio». «Para intentar salir del paso, nos dieron otro coche para hacer el intercambio, pero a los dos días reventó porque ya tenía 400.000 kilómetros. Empezó a salir humo del capó y se fundió», explica un agente.

«También hay coches que tienen las pastillas de freno desgastadas y no se les cambian porque no hay presupuesto. Entonces, se queda el coche parado», apuntan las mismas fuentes, señalando que «esto está sucediendo en todos los puestos del cinturón».

Asimismo, recientemente de un puesto de Granada «no salió una patrulla porque el coche devolvía los gases al interior del habitáculo. Y era el único», indican fuentes policiales granadinas, precisando que cuando no hay vehículos, eso es lo que toca o quedarse en la oficina.

Y para Marruecos coches nuevos

«Luego a Marruecos les mandan coches nuevos. Ya me gustaría a mí tener un Land Cruiser para salir de servicio, como se da a ese país», señala también a OKDIARIO un guardia civil con 25 años de profesión, indicando que coches policiales que estrenó hace 20 años y 23 años continúan todavía de servicio. Los vehículos de Seguridad Ciudadana en Granada tienen de media 200.000 kilómetros, por lo que uno con 100.000 para los agentes es nuevo.

«El deterioro ha alcanzado niveles absolutamente inadmisibles. Estos hechos son humillantes, vergonzosos y sin precedentes, y retratan el estado de abandono al que se ha llegado», denuncia Olaya Salardón, avisando que «se está llevando al colapso a uno de los pilares de la seguridad pública en el medio rural».