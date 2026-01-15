¿Cómo se escribe correctamente, ‘ballet’ o ‘balé’? Muchos españoles dudan, pero la RAE lo tiene clarísimo

Los galicismos como cruasán son los que más dudas nos generan a la hora de escribir en español, porque no siempre sabemos cuál es la forma que la Real Academia Española (RAE) ha señalado como más adecuada.

Esto no sólo ocurre con expresiones más modernas, sino que también lo encontramos con palabras clásicas como ballet. Todos la usamos de esta manera, pero la RAE también apuesta por la adaptación española balé.

De hecho, tanto la RAE, como la Fundéu y el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) coinciden en señalar que si queremos escribir esta palabra en letra redonda sólo es válida balé.

¿Se escribe ‘balé’ o ‘ballet’? Así lo resuelve la RAE

La RAE reconoce las dos formas: ballet y balé. Es decir, ambas son totalmente correctas pero con un matiz importante: la diferencia no está en el significado, sino en su forma de escritura.

El DPD lo deja bien claro. Ballet es un extranjerismo crudo procedente del francés. Por eso debe escribirse en cursiva o entre comillas. Su plural es ballets.

Aunque sea mucho menos común, balé es la adaptación correcta al español. Al haberse modificado para que concuerde con nuestras normas, sí que se puede escribir en redonda, lleva tilde y su plural es balés. Es decir, ambas son igual de correctas siempre que se utilicen bien.

Por qué ‘ballet’ todavía se tiene que escribir en cursiva en español

Puede parecernos raro porque ballet está plenamente asentada internacionalmente, pero eso no significa que no deba escribirse en cursiva. El motivo es que la palabra mantiene la grafía francesa.

La palabra ballet procede del francés y se pronuncia (balé). Según el Diccionario de la lengua española (DLE), se refiere a la danza clásica representada en un escenario, a la música de este tipo de danza o a la compañía que la interpreta.

El motivo es que, desde el punto de vista ortográfico, la RAE lo considera un extranjerismo crudo. Es decir, una palabra que no se ha adaptado al español. Si quieres seguir usándola, pero correctamente fíjate en este ejemplo: «El ballet se originó a finales del siglo XV en las cortes italianas».

Es tan correcta como «El balé se originó a finales del siglo XV en las cortes italianas». El plural es ballets, también en cursiva: «Estos tres ballets son maravillosos».

Otro extranjerismo crudo que la RAE ha tenido que aclarar cómo se escribe en español

Es cierto que el español está repleto de galicismos como crochet, pero el francés no es el único idioma que nos ha dejado extranjerismos crudos en castellano. Aunque casi nadie la escriba en cursiva, un ejemplo del italiano es pizza.

La normativa académica establece una distinción fundamental entre extranjerismos no adaptados y extranjerismos adaptados. Los primeros conservan su grafía y pronunciación originales y deben marcarse tipográficamente.

Los segundos han modificado su forma para ajustarse al español y se escriben sin resalte, siguiendo las reglas de acentuación habituales.

Es decir, al no haberse adaptado ni en su escritura ni en su pronunciación al sistema gráfico-fonológico del español, la RAE recomienda mantener una pronunciación lo más fiel posible al original.