Nuevo vacío legal con la baliza V16 por culpa de la Dirección General de Tráfico (DGT). Los conductores europeos que visiten España y tengan su vehículo matriculado en otro país no estarán obligados a usar este dispositivo para señalizar averías y accidentes en carretera, siguiendo la normativa vigente en el Convenio de Viena sobre Circulación Vial.

Así lo han confirmado fuentes conocedoras de la situación, consultadas por este diario, que han señalado que «al tratarse de un vehículo matriculado en otro país -en referencia a los conductores europeos-, la normativa debe regirse por el Convenio de Viena sobre Circulación Vial encargado de regular las normas de tráfico a nivel internacional».

El Convenio de Viena sobre Circulación Vial es un tratado internacional adoptado en el año 1968, cuyo objetivo es unificar las normas básicas de tráfico entre países para facilitar la circulación internacional y mejorar la seguridad vial. Esto es, es la base legal por la que los vehículos matriculados en un país pueden circular en otro respetando la normativa de su país de origen.

Esto significa que los automóviles que circulen en España con matricula de un país europeo sólo están obligados a llevar el dispositivos de señalización de emergencia exigido en su país de origen y dado que los triángulos siguen siendo válidos en el resto de Europa, un conductor extranjero circula legalmente por España si lleva sólo los triángulos de emergencia. Esto es, los franceses, los portugueses o los italianos podrán circular por las carreteras españolas sin la polémica baliza V16.

Vacío legal con la polémica baliza V16

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, la DGT no ha notificado ningún tipo de instrucción a la Guardia Civil sobre el procedimiento que deben llevar a cabo en el caso de que detengan a un vehículo matriculado en otro país circule sin la baliza V16. Ante esta situación, denuncian el vacío legal que existe con la nueva normativa aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que obliga a los españoles a circular con este dispositivo en caso de emergencia en carretera.

«Por el momento, no hemos recibido ninguna instrucción por parte de la DGT al respecto -en referencia a la normativa que aplica a los vehículos no matriculados en España- por lo tanto: triángulos», explican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

España es firmante del Convenio de Viena sobre Circulación Vial, por lo que los conductores extranjeros que circulan por España no están obligados a llevar equipamiento de emergencia en carretera que no sea exigido en su país, esto es la baliza V16. Eso sí, cabe destacar que si el vehículo tiene matricula española, pero el conductor no tiene la nacionalidad, no será un motivo para esquivar la multa por no llevar la V16.

En España el triángulo no vale

Cabe recordar que España es el único país de la Unión Europea (UE) en utilizar este dispositivo en caso de accidente. La DGT justifica su uso, pese a no ser obligatoria en Europa, con que los estudios realizados demuestran que el hecho de tener que transitar por la calzada o el arcén para montar unos triángulos, que tienen que estar a una distancia de 50 metros visibles a 100 metros, para posteriormente tener que volver al vehículo o ir a una a una zona de seguridad, incrementa el riesgo de atropello.