Colas en IKEA por el aparato que controla las luces de tu casa y reduce la energía: vas a ahorrar mucho dinero

Todos tenemos electrodomésticos en casa que usamos sin pensar en cuánto consumen hasta que llega la factura de la luz y nos preguntamos dónde se ha ido la energía. A raíz de esa sensación tan habitual, muchos usuarios han empezado a utilizar soluciones sencillas que permiten ver, por fin, qué gasta cada aparato. Y uno de los dispositivos que mejor está funcionando en ese aspecto es un enchufe inteligente de IKEA que transforma las luces de casa o cualquier pequeño electrodoméstico en algo mucho más controlable desde el móvil.

El dispositivo en cuestión se llama INSPELNING, cuesta 9,99 euros y promete algo tan simple como útil: convertir un electrodoméstico normal en un producto inteligente. Y lo hace de una manera accesible, sin que tengamos que ponernos a pensar en instalaciones complejas y con la ventaja de que puedes consultarlo y manejarlo desde tu propio móvil. De este modo, para quienes buscan mejorar la eficiencia energética de casa sin invertir demasiado, está siendo una de las compras más recomendadas. A además, a estos se suma un detalle que muchos clientes destacan y que no es otra cosa que la tranquilidad que aporta. Poder verificar desde el teléfono si has apagado las luces o la cafetera elimina más de un susto. Y, sobre todo, permite dejar atrás ese consumo silencioso de los aparatos que se quedan en stand-by sin que nos demos cuenta. Conozcamos más sobre esta solución de IKEA para el hogar, cómo funciona y qué características concretas tiene.

Cómo funciona el enchufe inteligente de IKEA para controlar luces y más

El éxito de este enchufe radica en su sencillez. Lo único que tienes que hacer es conectarlo a la toma de corriente y vincularlo al hub DIRIGERA, el centro de control del hogar inteligente de IKEA. A partir de ese momento, puedes ver desde la aplicación IKEA Home smart cuánta energía está utilizando el electrodoméstico que enchufes allí.

Esa función de monitorización energética es precisamente la clave de su popularidad. Poder visualizar el consumo real de una lámpara, un calefactor pequeño, una cafetera o un purificador de aire permite ajustar rutinas, detectar excesos y tomar decisiones más conscientes. Al final, lo que ahorra no es el enchufe en sí, sino la información que pone en tus manos.

El enchufe también puede encenderse y apagarse a distancia. Puedes hacerlo desde la app, desde un mando a distancia compatible o incluso mediante un sensor de movimiento. De hecho, IKEA permite conectar hasta 10 enchufes a un mismo mando o sensor, lo que facilita automatizar zonas completas de la casa.

El aparato que convierte cualquier electrodoméstico en «inteligente»

Uno de los motivos por los que la gente está agotando este modelo de enchufe inteligente de IKEA es su versatilidad. No está pensado sólo para controlar las luces de casa sino que puedes usarlo con casi cualquier electrodoméstico pequeño. Desde un aparato que no tiene temporizador hasta una luz que quieres automatizar, pasando por dispositivos que prefieres tener controlados cuando no estás en casa.

Para quienes teletrabajan, por ejemplo, puede ayudar a gestionar el consumo de regletas, monitores o pequeños equipos; y en hogares con niños, permite apagar luces o aparatos sin necesidad de entrar en la habitación. Su utilidad es más amplia de lo que parece a simple vista.

Eso sí, IKEA advierte que este producto no es compatible con el dispositivo de conexión TRÅDFRI, algo que conviene tener en cuenta si ya tienes ese sistema anterior instalado.

Control total desde Amazon Alexa, Apple HomeKit y Google Home

El enchufe INSPELNING forma parte de la nueva línea de productos inteligentes de la marca. Cuando se conecta al hub DIRIGERA y a la aplicación IKEA Home smart, permite integrar sus funciones con asistentes como Amazon Alexa, Apple HomeKit y Hey Google. En la práctica, esto significa que puedes controlar el enchufe con la voz o programarlo según rutinas horarias o escenas de iluminación, dependiendo del sistema que utilices.

La experiencia es similar a la de otros enchufes inteligentes del mercado, pero a un precio considerablemente inferior. Esto explica buena parte de su éxito: obtener funciones avanzadas sin tener que gastar demasiado.

Materiales, mantenimiento y medidas

El enchufe está fabricado en plástico policarbonado, un material resistente y pensado para uso doméstico. Requiere muy poco mantenimiento: basta con retirar el enchufe antes de limpiarlo y pasar un paño seco.

Medidas del producto:

Ancho: 7 cm

Alto: 6 cm

Largo: 9 cm

Peso: 0,15 kg

Su tamaño compacto facilita colocarlo en prácticamente cualquier zona y permite que otros enchufes cercanos sigan siendo accesibles.

Un básico para ahorrar en casa

El interés por el INSPELNING no es casual. En un momento en el que muchas familias buscan reducir su factura eléctrica sin grandes inversiones, un enchufe que muestra el consumo real y permite controlar aparatos desde cualquier lugar resulta especialmente práctico. Por menos de diez euros, ofrece una combinación atractiva: control, seguridad y datos útiles para ajustar hábitos. Y eso explica por qué más de uno ha terminado haciendo cola en IKEA para llevárselo a casa.