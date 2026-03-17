¡Todo un acierto! Los 10 mejores cofres de Primor para regalar a tu padre

El Día del Padre se celebra este jueves 19 de marzo de modo que con apenas un par de días para que se celebre, son muchas las personas que buscan un regalo que sea práctico, especial y que realmente le haga ilusión. No siempre es fácil acertar, pero hay opciones que rara vez fallan y más si tenemos en cuenta algunos de los cofres que ya están arrasando en Primor.

Los cofres de perfume siguen siendo uno de los clásicos que mejor funcionan ya que se venden bien presentados, incluyen productos adicionales y permiten regalar primeras marcas sin necesidad de complicarse demasiado. Además, ahora mismo en Primor destacan varios estuches con descuentos importantes que convierten fragancias de gama alta en opciones mucho más accesibles así que si todavía no lo tienes decidido, toma nota porque ahora te presentamos 10 cofres perfectos para el Día del Padre con los que seguro, vas a acertar.

Boss Bottled Eau de Toilette Estuche de Hugo Boss

Comenzamos con este cofre de Hugo Boss que demuestra por qué los clásicos siguen funcionando. Con un precio que parte de 65,94 € en Primor (antes alrededor de 136,50 €), Boss Bottled es una fragancia versátil con notas afrutadas y amaderadas. Es elegante sin ser demasiado formal, perfecta si a tu padre le gusta usar perfume todos los días pero también reservarlo para ocasiones especiales. El estuche lleva el perfume, más un gel y un desodorante.

Estuche de Regalo Terre d’Hermès Eau de Toilette

Terre d’Hermès es sinónimo de sofisticación discreta. En Primor está disponible desde unos 62,40 €, casi un 50 % por debajo de su precio habitual. Su perfil amaderado y ligeramente mineral está pensado para padres que valoran fragancias distintivas pero sobrias. No es un aroma estridente, sino uno que deja huella sin llamar demasiado la atención, ideal si quieres acertar con algo elegante. El cofre lleva el perfume de 100 ml, el formato mini y un gel.

Estuche Solo Eau de Toilette de Loewe

Para quienes prefieren una fragancia con sello español, Loewe Solo es una opción ganadora. Con un coste que parte de 84,95 € (el precio normal ronda los 146 €), este perfume combina frescura con toques especiados y amaderados. El resultado es una opción muy versátil que se adapta tanto a rutinas diarias como a planes más especiales. Si tu padre aprecia marcas con historia y personalidad, este cofre merece mucho la pena, ya que además en él encuentras el perfume de 100 ml y dos botellas mini para llevar de viaje.

The Scent Eau de Toilette Set de Hugo Boss

Si quieres algo con un carácter más envolvente, The Scent de Hugo Boss se presenta desde 59,90 € en Primor, con un descuento de alrededor del 60 %. Esta fragancia destaca por su presencia cálida y moderna, con notas que marcan la diferencia sin resultar abrumadoras. Es perfecta para padres que buscan aromas con más intensidad, sin perder la elegancia. En el cofre tienes perfume, talla mini y gel.

Estuche Legend Eau de Parfum de Montblanc

Entre las opciones más asequibles de gama alta está el cofre Legend de Montblanc, disponible desde unos 54,95 € frente a sus aproximadamente 121 € habituales. Con un perfil aromático-amaderado moderno, es ideal para padres activos que quieren una fragancia que funcione bien en diferentes contextos. Su equilibrio entre frescura y profundidad la convierte en un regalo versátil y fácil de llevar. Lleva además del perfume, dos botellas mini y gel.

Le Male Eau de Toilette Estuche de Jean Paul Gaultier

Le Male sigue siendo uno de los perfumes más icónicos de la perfumería masculina, y en Primor puedes encontrar su cofre desde 79,93 €. La mezcla de lavanda, vainilla y notas frescas crea un aroma distintivo y atractivo. Si tu padre ha usado esta fragancia antes, este cofre (que lleva perfume, desodorante y after shave) puede resultar nostálgico y acertado. Si no la conoce, es una introducción potente a un clásico moderno.

Set Explorer Eau de Parfum de Montblanc

Para padres con espíritu viajero o que disfrutan de fragancias más frescas y ligeras, este otro cofre de Montblanc puede ser la elección. Con precio desde unos 59,89 €, este perfume combina notas que recuerdan a la aventura sin perder la elegancia. Es un estuche perfecto si quieres regalar algo moderno, fácil de usar a diario y con buena presencia. y que dentro, además del perfume lleva 2 botellas mini y el gel de ducha.

Estuche Eternity For Men Eau de Parfum de Calvin Klein

Una de las opciones más económicas dentro de las primeras marcas es Eternity For Men, disponible desde 49,95 €. Esta fragancia es limpia, fresca y elegante, ideal si buscas algo seguro que funcione sin arriesgar demasiado con olores demasiado intensos. Si tu padre prefiere aromas clásicos y cómodos, este cofre ofrece mucho valor por su precio. En él tienes la colonia en dos formatos de 100 y 30 ml.

Estuche de Regalo Bad Boy Eau de Toilette de Carolina Herrera

Bad Boy de Carolina Herrera es una apuesta más atrevida. Con precio desde 72,49 €, ofrece una combinación de notas frescas y especiadas que la hacen moderna y con personalidad. Si a tu padre le gustan los perfumes con carácter y un toque más potente, este estuche puede ser el regalo perfecto, ya que además del perfume dentro tiene una botella mini y gel.

Set Rochas Man Estuche

La opción más económica de la lista viene de la mano de Rochas Man, con un precio desde unos 44,94 €. Aun así, no renuncia a un perfil olfativo interesante, con notas que combinan dulzor y matices amaderados. Es una alternativa ideal si quieres regalar una fragancia con marca reconocida sin que el presupuesto se dispare. Lleva dos perfumes en formato de 100 y 50 ml.