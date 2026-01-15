Sale a la luz la primera imagen de Rosalía en la temporada 3 de ‘Euphoria’: se desata la polémica

Euphoria, aclamada producción de HBO, vuelve. El último capítulo de la serie vio la luz en el 2022. Desde entonces, los fans del formato han vivido en una nube de incertidumbre. Pues, reunir al elenco de actores para continuar grabando la trama parecía imposible. Pero, a pesar de los problemas y las huelgas de guionistas que paralizaron todo Hollywood, se consiguió. Los seguidores de Euphoria podrían llevarse el premio a los más pacientes, de eso no cabe duda. Pues, la serie continúa su historia 4 años después. Y es que, este próximo 12 de abril la plataforma de streaming lanza el primer episodio de la temporada 3. Nuevos capítulos donde conoceremos a los nuevos personajes, entre ellos, el que encarna Rosalía.

Tal y como se comunicó el pasado 2025, la cantante española ha sido fichada para dar vida a uno de los personajes que formarán parte de la temporada 3. De momento, son pocos los detalles que se saben respecto al papel que tendrá la española en la ficción. Pero, el nuevo trailer que ha publicado HBO de la temporada no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, tal y como se ha podido ver, la catalana da vida a una mujer que trabaja en un lugar de ambiente nocturno. Se desconoce si es stripper o pole dancer, pero contrasta mucho con la imagen que ha querido proyectar en su último proyecto discográfico.

La cantante Rosalía da vida a una trabajadora de un club nocturno

Como bien sabe el mundo, el pasado mes de noviembre, vio la luz LUX, el nuevo disco de Rosalía. Un trabajo donde la joven ha querido orientar sus letras y la estética del proyecto al ámbito religioso. Asimismo, otro detalle que ha llamado la atención de la aparición de la joven en la serie es su collarín. Pues, los fans no comprenden a qué puede deberse este elemento en el cuello de la artista.

Pero, la polémica ha crecido cuando han aparecido el resto de protagonistas en el tráiler. Pues, Rosalía no es la única que aparece mostrando su cuerpo. Varias actrices protagonizan escenas bastante explícitas. «Sydney Sweeney haciendo contenido sexual en Internet, Hunter Schafer de sugar baby y Rosalía de stripper…», escribe un usuario de X (plataforma anteriormente conocida como Twitter). Y es que, al público no le está gustando cómo se está planteando la representación femenina en la serie.

Los fans no han dudado en señalar al creador de la ficción, Sam Levinson. Y es que, no es la primera vez que este es tachado de exponer el cuerpo de sus actrices en sus proyectos. Y es que, esta situación ya se vivió hace unos años en The Idol con Lily Rose Depp. Pero, como comentábamos en líneas anteriores, de momento, se desconoce cómo será el papel de la cantante. Eso sí, lo que está claro es que todos los ojos estarán puestos en Rosalía.