‘Euphoria’: se confirma la fecha de estreno de la temporada 3 de la serie de HBO Max

Dicen que lo mejor tarda en llegar, y vaya si la tercera temporada de Euphoria se ha tomado su tiempo. La producción de Hunter Schafer, Sam Levinson y Ron Leshem ha sido víctima de numerosos contratiempos durante los últimos años. Una serie de retrasos que no han sentado muy bien a los fans, pues llevan esperando por los nuevos episodios desde el 2022. Y es que, no son pocos los que se han quejado de la complicada manera de seguir esta historia cuando hay 4 años de diferencia entre una temporada y otra. Además, el factor tiempo juega un papel fundamental en los actores, pues tienen el rol de estudiantes de instituto.

Sin embargo, y aunque parecía imposible, Euphoria lanzará el próximo 2026 su tercera temporada. Hace unas semanas, avanzábamos que el elenco de actores se encontraba grabando la temporada. Una serie de grabaciones donde se había podido ver algunos de los fichajes que formarán parte de la nueva trama. De hecho, uno de los más comentados e inesperados ha sido el de Rosalía. Y es que, la cantante española realizará un cameo en la producción Un paso por el formato con el que promete no dejar indiferente a nadie y que, según ella misma ha revelado, fue todo un reto para ella. Pues, las grabaciones tuvieron lugar durante el proceso de composición de LUX, su nuevo disco.

Tal y como se ha podido saber, la serie comenzó su rodaje el pasado mes de febrero. Desde entonces, los actores han estado llevando a cabo la grabación de las escenas. Un largo período de tiempo que ha tenido a todos bastante ocupados. De hecho, recientemente, la actriz Sydney Sweeney ha revelado, durante un encuentro con la prensa en Los Ángeles, que terminó de rodar sus escenas la semana anterior.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de ‘Euphoria’?

Como comentábamos en líneas anteriores, no ha sido fácil llegar hasta este momento. Los fans de Euphoria llegaron a pensar que la producción jamás continuaría con su historia. Pues, entre otros aspectos, los actores protagonistas se encontraban enfocados en otros proyectos audiovisuales. Pero, durante las últimas horas, las redes sociales se han vuelto a revolucionar.

De manera oficial, se ha confirmado que la ficción juvenil lanzará sus episodios en la plataforma de HBO Max en el mes de abril. De momento, se desconoce el día exacto en el que esto tendrá lugar. Pero, ya es un gran avance. Además, se ha revelado que la temporada estará compuesta por un total de ocho capítulos. Por lo tanto, la producción continúa en la línea de sus temporadas anteriores, las cuales también estaban compuestas por ocho entregas.

Respecto al reparto, la ficción sigue manteniendo a su elenco estrella de artistas. Zendaya continúa protagonizando esta historia y lo hace para seguir dando vida en pantalla a Rue. Junto a ella, el público tendrá la oportunidad de volver a ver a Sydney Sweeney y Jacob Elordi, que han adquirido gran reconocimiento en la industria interpretativa durante los últimos años, a Hunter Schafer, Eric Dane, Alexa Demie y Maude Apatow.