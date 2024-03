Uno de los grandes estrenos de este 2024 ha llegado, indiscutiblemente, de la mano de Cualquiera menos tú, la popular comedia romántica protagonizada por la actriz Sydney Sweeney y el actor Glen Powell. El recibimiento en taquilla del largometraje ha sido una éxito a nivel internacional, de eso no cabe duda.

Por ello, no es de extrañar que todos los espectadores deseen conocer un poco mejor a las estrellas protagonistas que dan forma a la película. Pero, ¿quién es Sydney Sweeney? ¡Esto es todo lo que se sabe de la joven artista estadounidense!

Nacida el 12 de septiembre de 1997 en Washington (Estados Unidos), Sydney Sweeney es una actriz, modelo, productora e influencer muy conocida en la industria del entretenimiento. De hecho, tal es su fama que en su perfil personal de Instagram acumula más de 18 millones de seguidores.

Siempre soñó con ser actriz, por lo que desde muy joven comenzó a formar parte de pequeños proyectos televisivos. Una serie de pariciones que fueron forjando su carrera desde muy temprana edad.

Su carrera profesional

Los inicios de su carrera destacaron por participar de manera episódica en diversos proyectos. De hecho, en su curriculum figura que sus primeros pasos tuvieron lugar en el 2009 y lo hizo para ficciones como Héroes, Mentes Criminales y la película ZMD: Zombies of Mass Destruction.

Tras ello, la joven ha formado parte del elenco de numerosas series y producciones, pero su primer papel protagónico fue para la plataforma de Netflix, donde dio vida a Emaline Addario en Everything Sucks!. Tras ello, Sweeney comenzó a tener mayor presencia en pantalla, llegando a formar parte de ficciones como The Handmaid’s Tale y Sharp Objects. Todo ello sumado sus largometrajes.

Euphoria, la serie de HBO Max

Fue en el 2019 cuando la vida de la estadounidense dio un giro de 180º. La artista logró superar el casting de Euphoria, serie de HBO Max, y fue seleccionada para dar vida a Cassie Howard. La actriz interpreta a uno de los personajes principales de la serie, una joven dulce y popular que tiene muchos problemas en sus relaciones sentimentales.

En el instituto sus compañeros ven a Cassie como una chica fácil, pues se filtraron sus desnudos y sextapes. Una adolescencia complicada, donde el amor siempre llama a su puerta y ella termina dándolo todo por a sus parejas. Sin embargo, detrás de su apariencia de chica perfecta y con un cuerpo de infarto, se esconde una persona con muchos problemas de confianza y autoestima que solamente quiere sentirse querida.

Proyectos profesionales

Su fama en Euphoria le ha abierto las puertas a otros proyectos de gran calibre. De hecho, también formó parte de la primera temporada de la aclamada ficción The White Lotus, donde dio vida al personaje de Olivia Mossbacher. Asimismo, en la gran pantalla también ha dado el salto con producciones como Once Upon a Time in Hollywood, The Voyeurs, Fauces de la noche, Americana y, más recientemente, Anyone But You y Madame Web.

Además, también ha formado parte de videoclips de grandes estrellas. Pues, artistas como Halsey, en Graveyard, y The Rolling Stones, en Angry, no han dudado en contar con ella. Todo ello sumado a su aparición en cortometrajes como Takeo, Held, Love Made Visible y It Happened Again Last Night.

Premios y reconocimientos

El talento artístico de Sydney Sweeney no ha pasado desapercibido entre los grandes críticos. De hecho, ha sido nominada al Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto dos veces, una de ellas por su interpretación en Euphoria y la otra por su papel en The White Lotus. Asimismo, también cuenta con una nominación en los Premios de la Crítica Cinematográfica en la categoría de mejor actriz.

Lejos de quedar ahí, Sweeney también ha sido alabada por galardones como los Premios People’s Choice, donde fue nominada por su papel en Euphoria y su interpretación en Anyone But You. Todo ello sumado a su nominación en los MTV Movie & TV Awards, también por su papel en Euphoria.