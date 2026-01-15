Giro en la pensión de viudedad: el INSS confirma la subida en 2026 y esto es lo que vas a cobrar

El nuevo año ya tiene fijado los importes para las pensiones que se cobran en España, y entre ellas hay un cambio que afecta directamente al bolsillo de millones de hogares. Un giro para la pensión de viudedad, que es una de las prestaciones más extendidas del sistema, ya que va a experimentar una subida que ha sido confirmada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Después de meses de estimaciones y proyecciones vinculadas al IPC, el dato definitivo introduce un ligero matiz respecto a los cálculos iniciales, pero suficiente para mejorar la cuantía mensual de quienes dependen de esta ayuda.

La actualización llega en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, con pensionistas que han visto cómo la inflación hacía mella en su economía. En este escenario, cualquier incremento, por pequeño que parezca, suma. Sobre todo en el caso de la viudedad, una pensión que perciben más de dos millones de personas en España y que supone el principal ingreso de muchas de ellas. Y con el nuevo año ya en marcha, el INSS ya sabe de sobras cuál será el porcentaje definitivo que se aplicará a estas prestaciones en 2026, qué cuantía media alcanzarán y qué requisitos mantienen su vigencia para acceder a ellas. También ha explicado en qué situaciones puede extinguirse el derecho y cómo quedarán el resto de pensiones contributivas, desde la media del sistema hasta la máxima.

Giro en la pensión de viudedad: el INSS confirma la subida en 2026

El incremento confirmado para 2026 será del 2,7%, una décima más de lo previsto en las primeras proyecciones. Este ajuste se aplicará a todas las modalidades de pensión contributiva, incluida la viudedad. De este modo ese giro en la pensión de viudedad es una subida que por otro lado, sigue el criterio habitual de revalorizar las prestaciones en función del IPC, método implantado para evitar que los pensionistas pierdan capacidad de compra año tras año.

Este porcentaje, aunque pueda parecer modesto, supone un pequeño alivio en un ejercicio en el que se espera que la subida de precios sea más moderada que en años anteriores. Aun así, afecta a millones de beneficiarios, especialmente a quienes dependen de esta prestación como único ingreso estable.

Cuánto vas a cobrar de pensión de viudedad en 2026

Como decimos, la subida aprobada para el próximo año es ese 2,7%, que se traduce en algo muy concreto para la pensión de viudedad media, que en 2025 ha rondado los 937,2 euros mensuales, pero que a partir de ahora pasará situarse alrededor de los 962,5 euros al mes. No es un cambio enorme, pero sí 25 euros que, sumados mes a mes, ayudan a equilibrar un poco más el presupuesto de quienes dependen de esta prestación como ingreso principal.

Esta pensión la reciben quienes estuvieron casados o fueron pareja de hecho de la persona fallecida. El cálculo no es igual para todos, porque parte de la base reguladora del fallecido y luego se aplica un porcentaje que varía según la situación familiar o económica. Por eso hay personas que cobran más, otras algo menos, pero todas quedan afectadas por la misma revalorización anual.

Requisitos para cobrar la pensión de viudedad

El acceso a la prestación no es igual en todos los supuestos. El periodo de cotización exigido depende de la causa del fallecimiento:

Si la muerte se produce por enfermedad: es necesario acreditar 500 días cotizados dentro de los cinco años anteriores a la defunción o a la fecha de jubilación.

es necesario acreditar 500 días cotizados dentro de los cinco años anteriores a la defunción o a la fecha de jubilación. Si la persona fallecida no estaba afiliada en ese momento: el requisito se eleva a un total de 15 años cotizados a lo largo de la vida laboral.

el requisito se eleva a un total de 15 años cotizados a lo largo de la vida laboral. Si el fallecimiento se debe a accidente, laboral o no: no se exige un periodo mínimo de cotización.

Además de acreditar cotizaciones, el INSS valora otros aspectos como el tipo de relación con el fallecido, la existencia de hijos comunes o situaciones de especial vulnerabilidad económica. Todos estos criterios influyen en la cuantía y en el reconocimiento del derecho.

Cuándo puede extinguirse la pensión de viudedad

El INSS recuerda que la pensión de viudedad no es vitalicia en todos los casos. Existen situaciones en las que se extingue el derecho:

Contraer un nuevo matrimonio o registrar una pareja de hecho.

o registrar una pareja de hecho. Ser condenado por homicidio doloso del cónyuge o pareja fallecida.

del cónyuge o pareja fallecida. Pérdida de los requisitos exigidos inicialmente para el reconocimiento de la prestación.

Estas circunstancias están recogidas en la normativa vigente y se aplican de manera automática cuando se cumplen los supuestos.

Qué pasa con el resto de pensiones en 2026

El aumento del 2,7% no sólo afecta a la viudedad, sino al resto de pensiones contributivas. Con esta subida, la pensión media del sistema quedará en torno a 21.732 euros brutos al año, según las cifras previstas para 2026.

La pensión máxima también se mueve. En 2025 estaba en 3.267,60 euros al mes y, con la actualización, pasará a unos 3.355,83 euros. Son unos 88 euros más cada mes. En cuanto a las pensiones mínimas subirán el 7% mientras que el Ingreso Mínimo Vital alcanzará una subida del 11,4%.