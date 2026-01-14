La Seguridad Social está mandando esta carta a miles de ciudadanos: conviene revisarla cuanto antes

Nada más comenzar el año, muchas personas han recibido una carta en sus buzones que aparentemente es oficial y viene de parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero lo cierto es que no hay que fiarse porque se trata de una estafa de la que ha alertado el propio organismo. El texto y diseño son un calco a lo que podemos leer cuando nos llega una carta auténtica a las que suele enviar la Administración, pero en realidad se trata de una estafa que además afecta a un colectivo que puede ser bastante vulnerable ya que va dirigida de forma directa a los pensionistas.

El problema es que la carta no es real. La propia Seguridad Social, junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha confirmado que se trata de un fraude diseñado para robar datos personales y bancarios. El mensaje de alerta, difundido de nuevo a través de las redes sociales por el organismo, avisa de que quienes la envían están suplantando la identidad de la TGSS para conseguir documentos sensibles de ciudadanos desprevenidos, en especial pensionistas. La advertencia se ha publicado rápidamente, porque la carta utiliza técnicas habituales de engaño: promete un aumento de la pensión, menciona un supuesto extravío de datos tras un ciberataque y pide enviar por correo electrónico fotografías del DNI y un extracto bancario. Un patrón que las fuerzas de seguridad reconocen como un caso claro de phishing.

Cuidado con la estafa de la carta que supuestamente envía la Seguridad Social

El documento falsificado arranca asegurando que la Seguridad Social necesita actualizar datos perdidos tras un ataque informático. Con ese pretexto, solicita al destinatario que remita varias fotografías del DNI, un extracto bancario donde figure como titular y hasta la «última cantidad cobrada» el mes anterior. Todo ello, supuestamente, para aplicar un incremento de la pensión de entre 75 y 150 euros.

Además, aparece firmada como si procediera de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, mezclando organismos y funciones de manera poco coherente. Ese detalle, junto a las faltas de ortografía y la redacción inconsistente, ha sido una de las señales que el propio organismo ha señalado como indicio claro de fraude.

La Seguridad Social confirma el fraude y lanza una advertencia

«Cuidado. Fraude. Vuelve a circular esta carta entre los pensionistas. No piques. La Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos». Con estas palabras, la cuenta oficial de la TGSS en redes sociales ha acompañado la imagen de la carta falsa. El mensaje insiste en que el organismo jamás solicita por correo, SMS o email documentación personal o bancaria. Si un ciudadano debe actualizar algún dato, el trámite se hace siempre desde medios oficiales: sede electrónica, oficinas o el buzón de notificaciones.

La Policía y la Guardia Civil han clasificado el caso como un ejemplo más de phishing: una estafa basada en imitar a una entidad pública para obtener información confidencial. Su recomendación es clara: no responder, no enviar documentos y denunciar si se ha entregado algún dato por error.

Las señales que delatan que no es una comunicación oficial

La Seguridad Social ha publicado una guía con varios puntos clave para identificar comunicaciones fraudulentas como esta. Entre ellos:

Faltas de ortografía y errores de redacción . Son habituales en este tipo de fraudes y muy poco frecuentes en documentos oficiales.

. Son habituales en este tipo de fraudes y muy poco frecuentes en documentos oficiales. Mezcla de organismos. La carta utiliza nombres de varias entidades de la Seguridad Social de forma confusa, algo que no ocurre en comunicaciones reales.

La carta utiliza nombres de varias entidades de la Seguridad Social de forma confusa, algo que no ocurre en comunicaciones reales. Logos antiguos o incorrectos. En la imagen difundida puede verse un logotipo que no corresponde con el oficial actualizado de la TGSS.

En la imagen difundida puede verse un logotipo que no corresponde con el oficial actualizado de la TGSS. Promesas de prestaciones inexistentes. Un aumento automático de entre 75 y 150 euros es algo que no figura en ninguna normativa actual.

Un aumento automático de entre 75 y 150 euros es algo que no figura en ninguna normativa actual. Solicitud de datos sensibles. La Seguridad Social nunca pedirá una foto del DNI ni números bancarios por correo electrónico, SMS o llamada telefónica.

La Seguridad Social nunca pedirá una foto del DNI ni números bancarios por correo electrónico, SMS o llamada telefónica. Direcciones web o emails sospechosos . El organismo recuerda que las notificaciones se reciben en los buzones oficiales, como Tu Carpeta Ciudadana, DEHú o el buzón propio de cada entidad.

. El organismo recuerda que las notificaciones se reciben en los buzones oficiales, como Tu Carpeta Ciudadana, DEHú o el buzón propio de cada entidad. Webs falsas que imitan a las reales. Revisar siempre la URL es fundamental para evitar caer en páginas fraudulentas.

Revisar siempre la URL es fundamental para evitar caer en páginas fraudulentas. Cobros indebidos. La Seguridad Social no cobra por sus servicios ni por la solicitud de prestaciones.

Qué hacer si recibes la carta

Los organismos recomiendan ignorarla por completo y, en caso de duda, acudir a los canales oficiales: la sede electrónica, el teléfono de atención o las oficinas de la Seguridad Social. Si alguien ha enviado datos personales pensando que la carta era real, debe avisar a la Policía cuanto antes y contactar con su entidad bancaria para prevenir movimientos no autorizados.

La Seguridad Social insiste en que esta campaña de fraude vuelve a dirigirse, sobre todo, a personas mayores. Por eso, recuerda que cualquier aviso sobre prestaciones o pensiones se canaliza por los medios habituales, y nunca mediante correos improvisados ni solicitudes urgentes de documentación.