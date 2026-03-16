El último informe de BBVA Research alerta de un freno en la economía española de cara a 2027 y un regreso a las subidas de la inflación. Esto es la antesala de una estanflación, es decir, un momento en el que existe un decrecimiento económico y los precios se incrementan con velocidad. Arreglar este tipo de contextos es una tarea muy compleja y lo recomendable es tratar de evitarlos con premura.

En ese sentido, la casa de análisis ha expuesto que su previsión para España es que crezca económicamente un 2,4% este año. Sin embargo, estos profesionales apuntan a que el Producto Interior Bruto (PIB) va a subir ese mismo porcentaje el próximo año, en 2027. Esto indicaría un estancamiento económico.

«El reciente aumento en los costes de transporte y de la energía relacionado con la guerra en Irán, junto con el incremento en la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos (aranceles), impide subir la previsión de crecimiento para 2026», alerta BBVA Research. Los analistas añaden que, en la medida en que esta situación sea temporal y tenga un impacto acotado, la recuperación podría continuar.

De esta forma, el informe advierte de que la subida de los precios del crudo y del gas que está sufriendo España por el conflicto bélico quitará en torno a dos décimas al crecimiento del PIB en 2026 y aumentará la inflación media en tres décimas. Es decir, los españoles sufrirán un freno en la economía.

Freno en la economía española

BBVA Research descuenta un escenario en el que la guerra en Irán vaya a ser de corta duración y con que los precios del petróleo alcancen, de media, los 74 dólares por barril durante el segundo trimestre para luego bajar y registrar un promedio de 68,8 dólares durante 2026 y de 63,3 dólares en 2027.

Es decir, si el conflicto bélico se alarga, los resultados para la economía española serán mucho peores. En este contexto, los analistas estiman que la inflación podría situarse en el 2,9% en 2026 y caer al 2% en 2027, mientras que el crecimiento del PIB alcanzaría el 2,4% tanto en 2026 como en 2027.

«Lo que la economía nos da a través de mejores datos de actividad, política fiscal expansiva y desviaciones de los flujos turísticos, que se comportan mejor de lo esperado, la geopolítica nos lo quita a través de precios de la energía mayores y de la incertidumbre en la política económica», ha subrayado Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research.

De hecho, la entidad calcula que los mejores datos de actividad, favorecidos por el efecto arrastre del cuarto trimestre de 2025, la política fiscal y las desviaciones de flujos turísticos a España como consecuencia de la situación en Oriente Medio, aportarán tres décimas al crecimiento del PIB de 2026, que se verán contrarrestadas en dos décimas por el alza del precio del petróleo y el gas y en una décima por la incertidumbre en la política económica.

Como ya se está observando en los mercados, el principal impacto del conflicto será el energético, con alzas en los precios del petróleo y del gas, con un efecto que «seguramente será más relevante en inflación que en crecimiento».

No obstante, BBVA Research avisa de que habrá que vigilar muy de cerca las «disrupciones» en las cadenas mundiales de producción y el canal financiero global. «El impacto será tanto mayor cuanto más se extienda el conflicto en el tiempo y destruya más infraestructuras», señala.

BBVA Research afirma que, por ahora, la reacción del mercado «no muestra pánico, pero sí una creciente preocupación» por la elevada incertidumbre asociada al escenario que hoy se descuenta con más probabilidad: un evento de duración «relativamente corta».

De hecho, el escenario de BBVA Research es que el conflicto se extienda sólo unas semanas y que, después de los picos que se verían en el coste del combustible, los precios se ajusten progresivamente para converger a los niveles que se estimaban hace tres meses.

Esto implica alcanzar precios del petróleo de 74 dólares por barril, en promedio, durante el segundo trimestre para luego bajar y registrar un promedio de 68,8 dólares durante 2026 y de 63,3 dólares en 2027. En todo caso, BBVA Research no descarta escenarios «más negativos», donde la guerra se extienda por más tiempo, con efectos acusados sobre el precio de los combustibles fósiles.

Por otro lado, el organismo avisa de que, en paralelo al conflicto en Oriente Medio, la incertidumbre en torno a los aranceles de Estados Unidos ha vuelto a aumentar, lo que continuará afectando a los sectores, regiones y empresas más expuestos a la demanda estadounidense. En este escenario, estima que el crecimiento global se mantendrá en cerca del 3% y el de la eurozona, en el 1,1% en 2026 y en el 1,4% en 2027.