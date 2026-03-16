El BOE lo confirma: ponen a la venta un submarino histórico de la Armada que participó en la crisis de Perejil

El BOE ha hecho oficial que la nave que participó en la crisis del islote Perejil en 2002 y en operaciones de la OTAN en el Mediterráneo ha sido puesta a la venta para su desguace tras casi cuatro décadas de servicio. Se trata del submarino Tramontana (S-74), que ha salido a subasta por un precio base de 138.468,53 euros. Además, el BOE establece que los interesados disponen de 30 días naturales desde su publicación para presentar ofertas.

El submarino se encuentra actualmente en el Arsenal de Cartagena, donde permanece atracado tras su retirada del servicio activo. Para participar, se deberá presentar una fianza provisional del 20% del precio base, 27.693,70 euros, que se convertirá en garantía definitiva si finalmente obtienen la adjudicación.

El Tramontana fue construido para la Armada española en la década de los 80. La unidad fue entregada oficialmente el 30 de diciembre de 1985, aunque su primera inmersión tuvo lugar el 5 de julio de ese mismo año. Se trata de un submarino con una eslora de 68 metros, un diámetro de 6,8 metros y un calado de 5,40 metros.

El S-74 contaba con cuatro tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, capaces de disparar distintos tipos de armamento. Además, dispone de sistemas de sensores basados en sónar, periscopios, radares y antenas de comunicaciones.

El papel del submarino en Isla Perejil

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en la crisis del islote de Perejil en julio de 2002. El conflicto estalló cuando seis soldados marroquíes desembarcaron en la isla y colocaron la bandera de Marruecos, lo que provocó una crisis diplomática entre Marruecos y España. El 17 de ese mes, comandos del Grupo y de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada recuperaron el islote sin disparar y sin heridos.

Durante toda la operación, el Tramontana permaneció sumergido, vigilando la zona como elemento de disuasión. Crónicas militares aseguran que la nave tenía como objetivo impedir refuerzos por mar y garantizar la seguridad de la operación.