El Consell de Mallorca recurre ante el Supremo para eliminar definitivamente el polémico carril bus-VAO

El Consell de Mallorca ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para reclamar que pueda retirar de manera definitiva el carril bus-VAO en la autopista Ma-19, que entra en Palma desde el aeropuerto.

Lo ha anunciado este lunes el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, en una rueda de prensa, en la que ha indicado que los motivos de su alegación jurídica se fundamentan en que los informes técnicos del Consell de Mallorca, que avalan su eliminación, deben tener un carácter «vinculante», como lo tuvieron para su implantación.

El responsable de Movilidad ha incidido en que esta infraestructura «no ha dado los frutos o efectos deseables» que se esperaba, por lo que han optado por esta vía jurídica después de que hace un mes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictara en favor de la permanencia de este carril.

Aun así, cabe recordar que los efectos de dicho carril llevan suspendidos desde 2024 por diversas obras en la infraestructura viaria de la isla, por lo que, una vez acabadas, se tendría que volver a habilitar, si la justicia no decide lo contrario.

De hecho, ha adelantado que «en breve» empezarán otras obras para «mejorar la seguridad» de la mediana y en unos meses arrancarán las obras del primer tramo del segundo cinturón.

Por otra parte, Rubio ha desechado uno de los motivos de la sentencia del TSJM, con el que se comparan los datos de siniestralidad del carril bus-VAO con los del resto de carreteras de Mallorca, mientras que los informes del Consell comparan la siniestralidad en el mismo tramo del carril año tras año.

En ese sentido, ha detallado que entre enero y octubre de 2023, los accidentes en este tramo pasaron de 27 a 55, es decir, que se duplicaron desde 2022 —cuando no estaba el carril—, mientras que en el mismo tramo en sentido aeropuerto —sin carril bus-VAO— bajaron de 37 a 32. Cifras que ha afirmado que serán actualizadas en el recurso que se presente.

Asimismo, ha señalado que la ocupación del carril en verano de aquel año fue de entre el 7 y el 10%, mientras que el resto de carriles estaban «saturados» al superar el 65%.

Rubio también ha apuntado que «la mitad» de las líneas de la EMT de Palma no pudieron hacer uso de este carril bus-VAO, porque no accedían a Vía de Cintura. Todo esto, ha remarcado, «trasladó las retenciones a las carreteras de los alrededores».

Por estos motivos, ha mostrado su «confianza» en que el Supremo atienda las reclamaciones del Consell de Mallorca y ha subrayado que el Consell usará un recurso que ofrece el Estado de derecho para evitar que esta infraestructura, «rechazada por los mallorquines», «no sea una realidad».

Consultado por una futura reunión que mantendrán representantes del Consell de Mallorca con la DGT, ha confirmado que está previsto el encuentro, ya que la relación entre ambas instituciones es «buena».

No obstante, ha recalcado que cada una «trabaja en su ámbito» y ha enmarcado el de la DGT en «regular el tránsito» y el de la institución insular en «tener unas infraestructuras seguras». Así, ha reafirmado que su postura en la reunión será la de rechazar el carril bus-VAO, por lo que ha pedido una «voluntad de las dos instituciones» y, a su juicio, si una no quiere una infraestructura, la otra «le tiene que escuchar».