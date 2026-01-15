El Gobierno de Pedro Sánchez compró más de 1.500 dispositivos a la empresa inventora de la baliza V16, Netun Solutions SL, por los que pagó casi 50.000 euros para equipar su Parque Móvil y la DGT. También tiene otros cuatro contratos menores para el Estado Mayor de la Defensa, Parques Nacionales, la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Guadalquivir. Esos son los nuevos elementos que la Dirección General de Tráfico, adscrita al Ministerio del Interior, ha establecido como obligatorios para los vehículos en circulación en sustitución de los triángulos.

El Parque Móvil del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda de la socialista María Jesús Montero, adjudicó la «compra de 649 dispositivos de preseñalización V16 para toda su flota». El contrato se formalizó a finales de 2024.

Entonces, la memoria de esta entidad reflejó que el parque del Estado está compuesto por una «flota total de 649 vehículos». Es decir, que, en la práctica, se trata de la dotación completa de todos sus vehículos con la baliza que ellos mismos habían creado. Ese contrato tuvo un coste de 14.440,25 euros. y tuvo como adjudi

Por otra parte, la Dirección General de Tráfico licitó un contrato de «suministro de dispositivos de preseñalización de peligro V16 para los vehículos en propiedad» de la DGT. Se trataba, en este caso, de 700 unidades para la flota de este organismo dependiente del Ministerio del Interior, de Fernando Grande-Marlaska. La DGT adjudicó ese contrato a Netun Solutions SL en agosto de 2024 a cambio de 16.030 euros.

En total, el gasto para las arcas públicas se elevó hasta los 30.000 euros para equipar a toda la flota del Parque Móvil, de Hacienda, así como a 700 vehículos de la Dirección General de Tráfico, dependiente de Interior.

El Gobierno también licitó otro contrato para adquirir 150 dispositivos geolocalizados V16 para vehículos del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), a cambio de 3.075 euros. Por último, existen otros tres contratos menores a Parques Nacionales y las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Guadalquivir. Estos tuvieron un coste de 4.300 euros cada uno.

Obligatoria desde el 1 de enero

La baliza V16 con geolocalización, según la normativa aprobada por el Gobierno en diciembre de 2022, sustituye a los triángulos de emergencia y es obligatoria en los coches en circulación en España desde el pasado 1 de enero de 2026.

La empresa inventora de la baliza V16 ha recibido más de 2,2 millones de euros en ayudas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años. Desde el año 2022, esta firma gallega –constituida en 2016 y con domicilio social en Vigo (Pontevedra)– ha obtenido múltiples subvenciones y avales del Ejecutivo socalista, según consta en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de la Vicepresidencia Primera del Gobierno que dirige la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Además, la comercializadora de esta baliza cerró el ejercicio de 2018 con una facturación total de 962.788,06 euros. Sin embargo, seis años después, todos bajo el mandato del socialista Pedro Sánchez, la compañía con domicilio social en Vigo (Pontevedra) acabó 2024 (último año del que se dispone de datos) con una cifra de negocio que alcanzó los 10.637.913,19 euros. Esto supone un incremento del 1.000% en su volumen de negocio.

Por otro lado, OKDIARIO desveló que David Regades, secretario general del PSOE en la provincia de Pontevedra, delegado del Consorcio de la Zona Franca de Vigo y ex diputado en el Congreso, fue quien apadrinó el despegue de la empresa en la autonomía. Regades jugó un papel determinante en el impulso de la compañía.

Regades pilotó aquel desembarco clave de Netun Solutions en dicha nave industrial propiedad del Consorcio, con una superficie de 1.150 metros cuadrados, y tomó la palabra en el acto inaugural. La compañía ocupaba una pequeña oficina hasta entonces. Pero tras llegar a esta nueva ubicación, elevó su cifra de negocio un 315%: de los casi 963.000 euros a los 4 millones de euros.