El director de la DGT avisa de que los eléctricos tampoco podrán circular por el centro de las ciudades

Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT), ha dicho este martes que ni siquiera con coche eléctrico se podrá circular por el centro de las ciudades. En un encuentro sobre sostenibilidad urbana, el director de Tráfico ha asegurado que «el problema de la movilidad en las ciudades es un problema de espacio», y no de emisiones.

«Últimamente estados todo el día con las emisiones sí, emisiones no, tal y cual. No mire, al centro de la ciudad vas con transporte público, y si tienes prisa, coges un taxi, un uber o un cabify. Al centro de la ciudad no vas a ir con eléctrico ni con diesel ni con gasolina. No nos equivoquemos», ha dicho Navarro durante su intervención. Así, el director de la DGT ha asegurado que, a pesar de la adaptación de ciudades como Madrid o Barcelona a la circulación de vehículos eléctricos, al final éstos tampoco podrán acceder al centro de las grandes urbes.

Navarro ha atacado de este modo las zonas de bajas emisiones establecidas por las ciudades, que limitan el acceso a vehículos de diesel o gasolina y según su antigüedad. El problema, para Navarro, no son las emisiones, sino los coches directamente, ya que el problema real es el espacio y cambiar todos los coches con motores de combustión a eléctricos no soluciona el tráfico.

El director de Tráfico también ha hablado sobre la polémica del momento, la baliza V16, y ha asegurado que si un conductor se detiene por una avería en la carretera y no la coloca, le van a «denunciar», tal y como dice la ley. «En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley», ha indicado el director de Tráfico tras ser preguntado sobre cuando se empezará a multar a los conductores por no usar la baliza.

La baliza V16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.