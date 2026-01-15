Adiós a irte cuando acaba tu jornada laboral: te pueden despedir y la Justicia dicta sentencia

Este es un error que cometen muchos españoles durante su jornada laboral: llegar tarde a su puesto de trabajo o marcharse antes de que finalice. Estas acciones pueden desembocar en un despido por parte de la empresa en caso de que se repita con asiduidad. Un abogado laboralista ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha avisado a los trabajadores españoles de las posibles sanciones que puede provocar no estar puntual en el puesto de trabajo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las normas en la jornada laboral.

Los ‘fichajes’ de Yolanda Díaz dentro de las empresas están a la orden del día con el objetivo de poder controlar a las empresas españolas que no pagan o compensan las horas extras de sus trabajadores. Esto también afecta a los empleados que tienen una muy mala costumbre que les puede acabar costando cara: llegar con la hora justa a su puesto de trabajo y marcharse unos minutos antes de que finalicen las ocho horas obligatorias que puede establecer el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo.

Este tema se ha hecho viral por un vídeo publicado en las redes sociales por @un_tio_legal_, un abogado laboralista experto en la materia que ha reaccionado a una secuencia en la que una trabajadora cuenta sus peripecias durante su jornada laboral. Esta empleada presume de estar en la puerta de salida con sus cosas cuando justo finalizan las ocho horas de su jornada. Lógicamente, este usuario de las redes ha avisado que esta práctica puede tener nefastas consecuencias que pueden acabar en despido.

El error que no puedes cometer durante la jornada laboral

«Esta empleada se ha hecho viral porque dice que a las 15.00 horas ya tiene su bolso y su chaqueta encima para salir a su hora», informa este abogado laboralista en su vídeo publicado en las redes sociales en el que avisa: «Que sepas que esto es un error por lo siguiente».

«Os prometo que no ha habido ocasión en la que yo sea la primera que sale por la puerta», cuenta la trabajadora en el vídeo en el que también deja claro que «cuando yo me levanto, mis compañeros todavía están con el ordenador haciendo cosas, pero yo lo de mi puesto ya lo he terminado». A estas palabras reacciona este experto en derecho poniendo en aviso a los trabajadores.

«Hay un error que mucha gente comete», resume. «Dice que a su hora de salida ella está fichando y en la calle. Esto no es así. El horario tienes que cumplirlo y expresamente de la siguiente manera», informa sobre las obligaciones de los trabajadores, que tienen que estar a la hora puntual en su puesto de trabajo y abandonarlo tras finalizar las ocho horas.

«Para empezar, cuando entras en un puesto de trabajo, no es que si entras a las 8.00 horas tienes que estar fichando a las 8.00 horas. Lo que tienes que hacer es estar en tu puesto de trabajo a las 8.00 horas. Por lo tanto, si hay cinco minutos porque tienes que ir al vestuario, dejar la ropa o dejar la chaqueta, tienes que entrar antes», advierte. «Porque si no, no estás cumpliendo con el horario. Y la salida del mismo modo. Si a las tres de la tarde terminas tu jornada, tú a las tres de la tarde tienes que apagar el ordenador y a partir de ahí puedes salir», dice.

«Esto puede comportarte sanciones. Por lo tanto, en tu puesto de trabajo hay que estar a la hora que se empieza y no en la empresa», finaliza este abogado laboralista advirtiendo de las posibles sanciones que pueden acabar en un despido. La empresa nunca podrá imponer una sanción económica, pero las faltas pasarán de leves a muy graves dependiendo de si se reitera esta acción. Esto en primer lugar podría provocar la amonestación verbal, después la suspensión de empleo y sueldo y posteriormente un despido disciplinario.