Aviso a los trabajadores: esto es lo que te van a quitar de la nómina de enero según tu sueldo

La llegada de un nuevo año siempre trae novedades económicas y, entre ellas, una que afecta directamente a todos los trabajadores: la actualización del descuento en nómina por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el conocido MEI. Muchos empleados descubren este ajuste cuando al recibir la primera nómina de enero comparan el sueldo de un año a otro y no entienden por qué reciben algo menos, sobre todo si no ha cambiado su situación laboral. Sin embargo, la explicación está en este recargo que vuelve a subir en 2026.

El MEI se diseñó para reforzar el sistema público de pensiones y con ello poder aumentar la llamada hucha de las pensiones que garantiza las prestaciones futuras. Es un impuesto pequeño, pero obligatorio, y que se aplica a todas las nóminas. Lo que quizá no se suele recordar es que cada enero aumenta unas décimas, y esa suma, aunque parezca mínima, tiene impacto en millones de trabajadores y empresas. Todo lo recaudado va directamente a la Seguridad Social y para este 2026 ya estaremos ante la tercera subida consecutiva desde que el MEI se introdujo en 2023. De este modo, y tal y como ya ocurrió en años anteriores, se ha vuelto a ajustar la nómina de todos los asalariados. La empresa asume la mayor parte del esfuerzo, pero el trabajador también aporta una parte que varía según el sueldo incluyendo también a quienes trabajan por cuenta propia, es decir, los autónomos. Por eso conviene entender qué porcentaje se aplica y, sobre todo, cuánto supone exactamente cada mes según lo que se cobra, algo que ya veremos en la nómina de este mes de enero.

Qué es el MEI y por qué vuelve a subir en 2026

El MEI nació con el objetivo de equilibrar las cuentas del sistema público de pensiones y afrontar el futuro con una base más sólida. El Gobierno lo presentó como un mecanismo para preservar el equilibrio entre generaciones, asegurando que los ingresos por cotizaciones aguanten la jubilación de los próximos años. Desde su puesta en marcha, los números dan una idea de su impacto, ya que sólo en 2025, la recaudación creció un 32,6% y acumuló más de 3.600 millones de euros destinados directamente al fondo de reserva.

La medida aparece regulada en el BOE dentro del paquete de sostenibilidad del sistema de pensiones y fija cómo debe ir subiendo el porcentaje año a año. No es algo puntual ni improvisado sino que está previsto que siga incrementándose, de forma progresiva, hasta 2030.

Y según lo que ya se ha confirmado, y aplicado, en este recién estrenado 2026, el MEI ha pasado del 0,8% al 0,9% del salario bruto. De ese total, el 0,75% lo paga la empresa y el 0,15% el trabajador. Aunque el porcentaje es el mismo para todos, el impacto en la nómina depende del sueldo.

Cómo afecta el MEI a tu nómina a partir de enero según lo que cobres

La clave está en saber cuánto supone ese 0,15% en euros reales. Aquí algunos ejemplos que permiten ver la diferencia:

Para un salario de 2.500 euros brutos al mes , el MEI total es de 22,50 euros, con la empresa que aporta 16,87 euros mientras que el trabajador aporta 3,75 euros.

, el MEI total es de 22,50 euros, con la empresa que aporta 16,87 euros mientras que el trabajador aporta 3,75 euros. Para un salario de 2.000 euros brutos , el MEI total es también de 18 euros, aunque el reparto se mantiene igual que en todos los casos: la empresa asume tres cuartas partes y el trabajador la cuarta parte restante.

, el MEI total es también de 18 euros, aunque el reparto se mantiene igual que en todos los casos: la empresa asume tres cuartas partes y el trabajador la cuarta parte restante. Para una nómina de 1.500 euros brutos, el descuento pasa de 12 euros en 2025 a 13,50 euros en 2026, con un aporte por parte de la empresa de 11,25 euros mientras que el trabajador aportará 2,25 euros.

Este incremento no es opcional ni negociable. Se aplica igual en cualquier contrato, sector o convenio colectivo, y aparece automáticamente en la nómina bajo el apartado de cotizaciones.

Qué cambia de un año a otro

Para entender la subida, basta comparar la aportación de un trabajador con 1.500 euros brutos y si bien en 2025, el recargo total era del 0,8%, con 10.05 euros pagados por la empresa y 1,95 euros por parte del trabajador, ahora en 2026 y ya con el 0.9 % , la empresa aportará 11,25 euros y el trabajador 2,25 euros. No es una diferencia enorme, pero sí constante y visible en la nómina de enero. Y seguirá aumentando cada año hasta alcanzar el 1,2%.

Qué pasa con los autónomos

Para los autónomos, el MEI no aparece como un descuento directo en nómina, sino que va integrado dentro de la cuota mensual. Además, aquellos que tengan empleados a su cargo deberán asumir también la parte correspondiente a sus trabajadores, igual que cualquier empresa.

El MEI seguirá subiendo hasta 2030

La subida de 2026 no será la última. La normativa establece el siguiente calendario:

2027: 1%

2028: 1,10%

2029: 1,20%

2030 en adelante: 1,20%, pero ya con reparto al 50% entre empresa y trabajador

Es decir, tanto el esfuerzo empresarial como el del empleado irán cambiando con el tiempo hasta equilibrarse. Con estos datos sobre la mesa, queda claro que la nómina de enero refleja un cambio estructural, no puntual. Y, aunque la cifra sea pequeña, conviene tenerla en cuenta porque seguirá creciendo durante los próximos años.