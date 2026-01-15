Entradas para el COAC 2026: cómo comprarlas y cuánto cuestan
El Carnaval de Cádiz se celebrará del 12 al 22 de febrero de 2026
El Carnaval de Cádiz está declarado de Interés Turístico Internacional. Cada año, la ciudad andaluza se transforma en un escenario donde el humor, la música y la creatividad se dan la mano. El Consurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC 2026) es uno de los eventos más importantes, donde comparsas, chirigotas, coros y cuartetos compiten en el Gran Teatro Falla.
«El certamen del Gran Teatro Falla de 2026 contará con 182 agrupaciones participantes. Se han registrado 125 agrupaciones en la categoría de adultos; 38 de infantiles y 19 de juveniles. Entre los grupos adultos, se han contabilizado 53 comparsas, 47 chirigotas, 8 coros y 7 cuartetos. En infantiles: 10 comparsas, 15 chirigotas, 1 coro y 12 cuartetos, mientras que en juveniles, los grupos participantes serán 6 comparsas, 7 chirigotas, 5 cuartetos y 1 coro», detalla el Ayuntamiento de Cádiz.
COAC 2026 – Categoría Adultos
Preliminares
- 15 de enero: Coro: ADN, Cádiz. Chirigota: SAN TARATACHÍN, Sanlúcar de Barrameda. Comparsa: LA HIPÓCRITA, Ceuta. Chirigota: LOS CADISAPIENS (LA INVOLUCIÓN), Cádiz. Comparsa: LOS TRAPOS SUCIOS, Algeciras. Chirigota: LOS LEGÍAS CON G, Santa Cruz de Tenerife. Comparsa: CULPABLE, Alcalá de Guadaira (Sevilla).
- 16 de enero: Coro: LA VIÑA DEL MAR, Cádiz. Comparsa: EL VERDUGO, Vilches (Jaén). Chirigota: LOS ANTIGUOS, Cádiz. Cuarteto: CRÓNICA DE UNA MUERTE MÁS QUE ANUNCIADA. Chirigota: LA PURGA: LOS QUE NO PASAN, Conil. Comparsa: CADIRVANA, Conil. Chirigota: ¡A QUIÉN LE IMPORTA!, Algeciras.
- 17 de enero: Coro: EL REINO DE LOS CIELOS, San Fernando. Chirigota: LOS MOHIGANGAS, Cádiz. Comparsa: LA CAMORRA, Cádiz. Cuarteto: LOS LATIN KING (DE LA CALLE PASQUÍN), Cádiz. Chirigota: ¿NO SON PA MATARLOS?, Alcalá de Guadaira (Sevilla). Comparsa: LA MAREA, Cádiz.
- 18 de enero: Coro: LA CARNICERÍA, Cádiz. Comparsa: LAS MUÑECAS, Cádiz. Chirigota: LOS NIÑOS CON NOMBRE, Cádiz. Coro: LOS CALETARIOS, Cádiz. Comparsa: CONTRA VIENTO Y MAREA, Puertollano (Ciudad Real). Chirigota: LOS COMPAY, Chiclana. Comparsa: LA JUGUETERÍA, Alcalá de Guadaira (Sevilla).
- 19 de enero: Coro: LA MARINERA, Cádiz. Comparsa: LA ÚLTIMA CUERDA, Tarifa. Chirigota: LOS QUE SE LO LLEVAN CALENTITO, Jerez de la Frontera. Comparsa: EL HOMBRE DE HOJALATA, Cádiz. Comparsa: EL PATRIOTA, Alcalá de Guadaira (Sevilla). Chirigota: MÍRALA CARA A CARA, Sevilla. Comparsa: LOS HUMANOS, Cádiz.
- 20 de enero: Coro: CAFÉ PUERTO AMÉRICA, Cádiz. Chirigota: TU CARA ME SUENA, La Línea de la Concepción. Comparsa: LOS TRAPOS, El Bosque. Chirigota: PIENSA MAL Y ACERTARÁS: LOS DESCONFIAOS, Cádiz. Comparsa: EL VECINDARIO, Sevilla. Chirigota: KAY, Cádiz. Comparsa: SOCIEDAD LIMITADA, Morón de la Frontera (Sevilla). Chirigota: LA VIÑA DE MIS OJOS, Cádiz.
- 21 de enero: Coro: LAS MIL MARAVILLAS, Cádiz. Comparsa: SALUD, GADITANISMO Y LIBERTAD, El Puerto de Santa María (Cádiz). Chirigota: LOS QUE TE DAN EL ÚLTIMO VIAJE, Salar (Granada). Comparsa: LOS LOCOS, Cádiz. Chirigota: ¡¡QUÉ MÁS QUIERE QUE TE DIGA!!, Cádiz. Comparsa: DIGAN LO QUE DIGAN, Sevilla. Chirigota: LOS MUERTING PLANNER, UNA CHIRIGOTA PA TO TUS MUERTOS, Rota. Comparsa: LOS MARIPOSAS, Punta Umbría (Huelva).
- 22 de enero: Coro: LAS GLADITANAS, Barbate. Chirigota: LOS QUE LUCHAN POR SU SUEÑO: LOS NARCOLÉPTICOS, La Rinconada (Sevilla). Comparsa: OBDC ME QUEDO CONTIGO, Cádiz. Cuarteto: QUE VENGAN, Cádiz. Comparsa: LAS JOROBADAS, Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Chirigota: LAS QUE SALEN POR LA NOCHE, Mairena del Alcor (Sevilla). Comparsa: LOS HIJOS DE CÁDIZ, Cádiz. Chirigota: LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, Sevilla.
- 23 de enero: Coro: TU MURALLA, Sevilla. Comparsa: EL JOVENCITO FRANKENSTEIN, Cádiz. Chirigota: LOS AMÍSH DEL MONO, FUIMOS PIONONOS: LA DECEPCIÓN, Cádiz. Cuarteto: ¡QUÉ NO VENGAN!, Cádiz. Comparsa: LOS PÁJAROS CARPINTEROS, Cádiz. Chirigota: LOS LEGALES, NOSOTROS SÍ NO?, Sevilla. Comparsa: LOS SEÑALAOS, Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
- 24 de enero: Coro: LA ESENCIA, Cádiz. Comparsa: LXS INVENCIBLES, Cádiz. Chirigota: LOS QUE VAN A COGER PAPAS, Cádiz. Cuarteto: LA PANDILLA INCLUSIVA, El Puerto de Santa María. Comparsa: LAS MANOS DE CÁDIZ, El Puerto de Santa María. Chirigota: LAS BODAS DE PLATA, Cádiz. Comparsa: LA ÚLTIMA NOCHE, Cádiz.
- 25 de enero: Coro: ¡QUÉ PECHA DE PAJA!, Cádiz. Comparsa: EL REFUGIO, Chipiona. Chirigota: LOS DEL CAMPER DEL SUR, Cádiz. Cuarteto: LOS TRES CUARTETEROS Y UN APRENDIZ PORCULERO, Cádiz. Comparsa: MINDUNDI, Isla Cristina (Huelva). Chirigota: LOS KEN. UNA CHIRIGOTA DE DECONSTRUCCIÓN, Cádiz. Comparsa: DSAS3, Cádiz.
- 26 de enero: Coro: AL GARETE, Cádiz. Comparsa: LA CARNE-VALE, Cádiz. Chirigota: L@S QUINCE EN LAS ALGAS, Cádiz. Comparsa: LOS INVISIBLES, Cádiz. Comparsa: LA BIBLIOTECA, Cádiz. Chirigota: LOS QUE LA TIENEN DE MÁRMOL, Chiclana. Comparsa: LA CONEXIÓN, Puerto Real.
- 27 de enero: Coro: LOS MENTIROSOS, Cádiz. Comparsa: LA CONDENÁ, Chiclana. Chirigota: SSSHHHHHHH!, La Rinconada. Comparsa: LA GRACIA DIVINA, Algeciras. Chirigota: LOS DE LA TRIBU DE AL LAO, Cádiz. Comparsa: LAS PASAJERAS, Los Barrios. Chirigota: EL MARQUÉS DE LA PAGUITA, San Fernando.
Cuartos de final
Los Cuartos de final del COAC 2026 tendrán lugar del viernes 30 de enero al jueves 5 de febrero
Semifinales
Las Semifinales del Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla (COAC 2025) se llevarán a cabo del 8 al 11 de febrero.
Gran final
La Gran Final del COAC 2026 se celebrará el viernes 13 de febrero.
La venta de entradas está disponible en este enlace. Las Preliminares son las más asequibles, con entradas que parten de alrededor de 15 euros en las gradas superiores y 30 en butaca. En Cuartos de Final, los precios oscilan entre 20 y 40 euros. En las Semifinales, algunas localidades localidades que pueden llegar a los 60 euros en las zonas mejor situadas.