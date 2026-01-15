La AEMET pide que nos preparemos porque no se salva ninguna parte de España: a partir de este día

Pide la AEMET que nos preparemos porque no se salva ninguna parte de España a partir de este día. Será mejor que nos empecemos a preparar para un importante cambio de tendencia que vamos a tener en estos días. Tocará empezar a pensar en una serie de elementos que serán claves en este invierno en el que todo puede acabar siendo posible. Este invierno puede acabar siendo el que nos dará algunos detalles esenciales que, sin duda alguna se convertirá en una puerta abierta a los cambios.

España se prepara para un nuevo cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que miramos a un futuro en el que el fin de semana estará siendo protagonista. Esta previsión del tiempo de la AEMET que traen estos expertos pinta un fin de semana en el que realmente las precipitaciones y el mal tiempo puede acabar siendo lo que nos dará algunos cambios destacados. Antes de hacer planes para hacer algunos elementos en este fin de semana en el que quizás tengamos que refugiarnos en casa.

A partir de este día no se salva ninguna parte de España

España se prepara para ver un importante cambio en el tiempo, por lo que, tocará empezar a pensar en este tipo de detalles que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden convertirse en claves.

En estos cambios que podemos empezar a ver llegar de una forma directa en estas próximas horas. Esta semana hemos tenido un ambiente que nada tiene que ver con el invierno más auténtico, por lo que, hasta la fecha no sabíamos que esta relativa estabilidad puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Volveremos a vivir los cambios que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden ser claves. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles propios del invierno.

Este invierno y en especial recta final de este enero, puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no hubiéramos imaginado.

La AEMET lanza esta advertencia

Será mejor que empecemos a aprovechar el buen tiempo y la estabilidad de estos días porque lo que está por llegar es un cambio de tendencia que nos sumergirá en lo peor del invierno. Este cambio lo vamos a ver en estos días en los que el tiempo se convierte en protagonista.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé un día marcado por el paso de frentes en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probables en el Cantábrico, fachada oriental peninsular y Baleares. Se prevén débiles en general, siendo más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y entorno pirenaico, con posibilidad de ser fuertes y persistentes e ir ocasionalmente con tormenta en el oeste de Galicia y puntos de Andalucía occidental. La cota de nieve se situará en torno a 1000/1400 metros, por encima de 1500/1700 m. en las sierras del sureste al principio y pudiendo bajar a los 800 m. en el cuadrante noroeste. Se espera que las islas Canarias también se vean afectadas por la cola de los frentes, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas, también posibles de forma aislada en el resto. Probables bancos de niebla en entornos de montaña de la vertiente atlántica, meseta Sur, Pirineos, interiores de Cataluña y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de interiores de la mitad este peninsular, permaneciendo en general con pocos cambios en el resto. Las mínimas aumentarán en el centro y mitad sur peninsular, predominando los aumentos en el tercio norte y en general con pocos cambios en el resto. Se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo, y que también afectarán a zonas de la meseta Norte».

Siguiendo con la misma explicación: «Predominará el viento de componentes sur y oeste en la Península y Baleares, en general flojo en interiores y moderado en litorales, con probables intervalos fuertes en los del Cantábrico y Alborán. En Canarias, alisio moderado con posibles intervalos fuertes. Posibles acumulaciones significativas de nieve en zonas de montaña de la mitad norte, y nieblas que pueden ser persistentes en zonas altas de la meseta sur».