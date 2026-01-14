Ni lluvia ni viento: aviso amarillo de la AEMET por lo que llega este jueves a Baleares. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado estos avisos por intensa niebla en el interior y levante de Mallorca, entre las 00.00 y las 10.00 horas, cuando se prevé que haya visibilidad hasta los 200 metros.

Por este motivo, el servicio de Emergencias del 112 también ha activado la alerta amarilla (índice de gravedad 0 del Plan Meteobal) por este fenómeno meteorológico en la isla.

⚠️ Actualització d’alertes per meteorologia adversa 🟡 Alerta groga activada (IG-0 del Pla Meteobal) per boira a Mallorca. 👉 Us demanam precaució durant les pròximes hores, que seguiu les recomanacions de seguretat i que telefoneu al 112 📞 en cas d’emergència. ℹ️ Podeu… pic.twitter.com/r0CiBvv7b5 — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) January 14, 2026

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el 112 ha pedido a la ciudadanía precaución en las próximas horas, seguir las recomendaciones y llamar al 112 en caso de emergencia.

Ante situaciones de niebla en carretera, Emergencias realiza las siguientes recomendaciones: encender el alumbrado de niebla posterior y delantero para ver y ser visto; no utilizar las luces largas puesto que producen un efecto espejo que deslumbra al conductor y dificulta la visibilidad; reducir considerablemente la velocidad y adaptarla al campo de visión; utilizar como guía las marcas longitudinales del centro y laterales de la carretera; mantener la distancia de seguridad, no invadir el carril contrario y no poner nunca las luces largas; no realizar adelantamientos bajo ningún concepto, salvo que haya bastante visibilidad.

Lluvias durante los tardeos de Sant Sebastià

La AEMET prevé lluvias para este sábado, 17 de enero, en Palma, día en que se celebran los tradicionales tardeos con motivo de las fiestas de Sant Sebastià. Según la previsión específica para estas celebraciones, este viernes el cielo estará nublado y la probabilidad de que llueva es baja.

Las temperaturas se situarán entre los 8 y 11 grados de mínima y entre 15 y 16 grados de máxima. En general el viento será flojo, del oeste y suroeste.

El cielo continuará cubierto este sábado, día en que habrá lluvias muy probables o seguras, según la AEMET. Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas a partir del mediodía y no se descarta que haya tormentas.

Los termómetros registrarán valores similares al viernes, aunque las máximas podrían bajar entre los 14 y 15 grados. El viento será de flojo a moderado de componente sur.