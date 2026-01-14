La nieve vuelve a España: el aviso de Jorge Rey que activa todas las alarmas

Jorge Rey activa todas las alarmas ante la llegada de más nieve a España, este aviso puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que pueden ser esenciales y sin duda alguna, tendremos en consideración. Es hora de saber qué nos está esperando en estos días en los que el frío puede volver a imponerse de una manera que nos costará creer lo que nos está esperando en breve.

España se prepara para una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante. Con la mirada puesta a un giro radical que un experto en la previsión del tiempo como Jorge Rey no duda en advertirnos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un ciclo para el que quizás no estamos del todo preparados. El país entero activa todas las alarmas y pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca con algunas novedades que pueden convertirse en la mejor opción posible para unas jornadas en las que todo puede ser posible. La nieve será una novedad destacada en estas próximas jornadas.

Vuelve a España la nieve

La nieve parece que volverá a España y lo hará de tal forma que tocará estar preparados para lo peor. Estaremos muy pendientes de una situación que, sin duda alguna, puede acabar siendo peor de lo esperado. En especial, si tenemos en consideración lo que nos está esperando.

Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que, sin duda alguna, tendremos por delante. Esos días en los que el cambio de tendencia estará muy presente. Notaremos este descenso de las temperaturas que poco a poco nos irá marcando este cambio de ciclo para el que quizás no estamos del todo preparados.

Este mes de enero nos está dejando más de una sorpresa del todo inesperada en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y en especial cuando estamos ante una situación del todo inesperada en estos días en los que el frío, pero también la lluvia, puede hacer acto de presencia.

Nos enfrentamos a un cambio de ciclo que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar de una manera que será clave que tengamos por delante. Una nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar en unos días en los que Jorge Rey lanza una poderosa advertencia.

El aviso de Jorge Rey que activa todas las alarmas

Todas las alarmas están activadas ante la llegada de un aviso de Jorge Rey que lo puede cambiar todo. Tenemos por delante unos días en los que parece que la nieve puede volver a hacer acto de presencia a España, de una manera que nos costará creer.

Tal y como nos explica Jorge Rey en un vídeo que rápidamente se ha convertido en viral: «Especialmente como vemos de cara al viernes, cuando la llegada de una masa de aire frío más importante haga más efectos sobre la península, bajando de cara al fin de semana las cotas incluso. Por tanto, esa posibilidad de nieve se extiende, pero principalmente en cotas altas».

La previsión del tiempo de la AEMET coincide con esta poderosa advertencia de este experto: «Se prevé un día marcado por las bajas presiones en la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio. Existe una elevada incertidumbre en la predicción de las intensidades de precipitación y su localización en función de la evolución de los centros de bajas presiones, si bien el escenario más probable apunta a que los mayores acumulados se darán en Galicia, Estrecho, nordeste peninsular y en regiones mediterráneas, siendo posible que sean fuertes, persistentes y vayan ocasionalmente con tormenta. Asimismo, dicho escenario muestra una menor probabilidad de precipitación en la mayor parte del tercio occidental peninsular. La cota de nieve se situará en torno a los 700/1000 metros en el Cantábrico y cuadrante noroeste y a los 900/1300 metros en el resto. También se espera un día marcado por la inestabilidad en Canarias, con cielos nubosos o con intervalos nubosos y precipitaciones, más abundantes en el norte de las islas montañosas donde podrían ser localmente fuertes y persistentes. Probables bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña de la vertiente atlántica y del nordeste, así como en zonas de Galicia y oeste de ambas mesetas y de Andalucía. Las temperaturas descenderán de forma entre ligera y moderado en la mayor parte del país, permaneciendo con pocos cambios las máximas en Galicia y entorno pirenaico y las mínimas en Canarias. Las heladas ganarán extensión e intensidad, afectando a amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y a entornos de montaña del sureste, siendo también probables en la meseta Sur. Se prevén moderadas en montañas del centro y norte, incluso localmente fuertes en el Pirineo».