La AEMET enciende las alarmas para hoy en España: llega un frente de lluvia y estas son las zonas afectadas

Llega un frente de lluvia y estas serán las zonas afectadas

Las zonas afectadas por este frente de lluvia están a punto de ser una dura realidad. Estaremos muy pendientes de un cielo que nos va a guardar más de una sorpresa inesperada, en este ecuador de la semana en la que el tiempo acabará siendo protagonista.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La formación de una borrasca al noroeste de la Península y el paso de uno de sus frentes dejarán un día marcado por la inestabilidad, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que, avanzando de oeste a este, acabarán por afectar a la mayor parte del territorio peninsular, si bien siendo poco probables en la fachada oriental, extremo nordeste y Alborán con cielos poco nubosos al principio tendiendo a nuboso. Tampoco se esperan en Baleares, con nubosidad baja matinal tendiendo a despejar. Las lluvias serán más abundantes en Galicia, con probabilidad de ser fuertes y persistentes en su extremo occidental. Nevará en montañas de la mitad norte a partir de 1200/1500 metros con posibles acumulados significativos en puntos de la Cantábrica, Ibérica y Sistema Central. En Canarias, cielos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto. Se prevén nieblas matinales en amplias regiones de la vertiente atlántica así como en Baleares, Ebro y depresiones del nordeste. Es probable que sean más densas y extensas en regiones de la meseta Sur y Baleares. Las temperaturas descenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte de la Península y Baleares, permaneciendo con pocos cambios en Canarias. Se darán heladas débiles en áreas de montaña de la mitad norte y del sudeste peninsular y en zonas de la meseta Norte, también posibles en el este de la Sur»

Siguiendo con la misma explicación: «Predominará el viento de componentes sur y oeste en la Península y Baleares, en general flojo al principio tendiendo a arreciar para llegar a moderado en litorales y en la mayor parte de la mitad norte peninsular, salvo en el interior nordeste. Alcanzará intensidades fuertes con rachas muy fuertes en regiones de Galicia, área cantábrica, alto Ebro y Pirineo occidental. También son probables los intervalos fuertes en Alborán, de poniente, y en Canarias donde soplará el alisio. Probables precipitaciones fuertes y persistentes en el oeste de Galicia. Rachas muy fuertes de viento de componente sur en Galicia y área cantábrica».