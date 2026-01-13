Lo que llega a España no es normal y la AEMET activa todas las alertas: no estamos preparados

La AEMET activa todas las alertas, no estamos preparados para lo que llega a España, no es normal. Será mejor que nos empecemos a preparar ante una serie de cambios que están a punto de llegar. Estaremos muy pendientes de una serie de fenómenos que serán los que nos acompañarán en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Llega el momento de apostar por una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en estas jornadas en las que cada detalle cuenta, en especial en estos días en los que realmente podemos empezar a ver algunos cambios que serán claves. Estaremos pendientes de un giro radical que puede ser esencial y que nos lanzará directamente hasta una serie de alertas que pueden ser claves. No estamos preparados para lo que llega en estas jornadas en las que el tiempo será uno de los grandes protagonistas, la AEMET no duda en adelantarse a todo y nos sumerge en una serie de alertas y cambios que serán una realidad en cuestión de horas.

No estamos preparados para este invierno

El invierno es la época del año en la que se producen más fenómenos de esos que nos hacen quedarnos en casa. Esos vientos que impiden que se puedan realizar actividades al aire libre con total seguridad o esos días en los que las lluvias torrenciales son un problema grave.

Estamos pendientes de un cielo que con las bajas temperaturas cobra más y más riesgo. Sobre todo, si tenemos en cuenta que tenemos por delante algunos cambios que pueden acabar siendo esenciales. En estos momentos en los que la situación puede cambiar por momentos.

Parecerá estos días que no estamos del todo preparados para lo que está por llegar, una serie de cambios y situaciones que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a un giro radical que puede ser clave que tengamos en cuenta en estos días.

Este invierno puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas en los que cada detalle puede ser esencial. En especial en estos días en los que todo puede acabar siendo posible, con la mirada puesta a un giro radical en el que la previsión del tiempo puede ser un problema.

La AEMET activa las alertas por lo que llega a España y no es normal

Los expertos de la AEMET no dudan en activar todas las alertas por lo que está a punto de pasar, una serie de cambios importantes pueden acabar siendo una realidad en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, deberemos estar listos para afrontar una situación del todo inesperada.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «El paso de frentes dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en la mitad oeste peninsular, y abundante nubosidad alta en la este y Baleares, también con intervalos de nubosidad baja matinal en el medio-bajo Ebro y puntos del Mediterráneo. Las precipitaciones se esperan persistentes en el oeste de Galicia, de la Cordillera Cantábrica y del Sistema Central, mientras que es probable alcanzar intensidades fuertes, con tormenta y posible granizo ocasional, en Huelva y puntos de Cádiz. Serán en general débiles y ocasionales en el Cantábrico, y en forma de nieve en montañas de la vertiente atlántica norte por encima de 1500/1700 metros. En Canarias, cielos poco nubosos al principio, con la cola del frente tendiendo a cubrirlos y dejando precipitaciones en el norte de las islas montañosas y especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, donde es probable que sean fuertes. Probables nieblas matinales en depresiones del nordeste peninsular, con bancos de niebla en montañas de la mitad oeste y calima ligera el principio en Canarias. Las temperaturas máximas aumentarán en Baleares, Ampurdán, Guadalquivir, este de la meseta Sur, Ebro y depresiones del nordeste; con descensos en Extremadura, Castilla y León y Canarias y pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán en el Cantábrico y noroeste peninsular, predominando los ascensos en el resto del país, más acusados en el suroeste peninsular llegando a notables en el bajo Guadalquivir. Heladas débiles en entornos de montaña y puntos del este de ambas mesetas».

Siguiendo con la misma explicación: «Precipitaciones fuertes y/o persistentes en el oeste de Galicia, zonas occidentales del Sistema Central y de la Cantábrica, Huelva, Cádiz e islas Canarias más orientales. Rachas muy fuertes de viento de componente sur en zonas de Galicia, área cantábrica y Pirineo. Ascenso notable de las temperaturas mínimas en el bajo Guadalquivir. Predominará el viento moderado de componente sur en Baleares y Península, en general flojo en su tercio oriental, y con levante flojo en Alborán. Se prevén intervalos fuertes con rachas muy fuertes en litorales y montañas de Galicia, área cantábrica y Pirineo occidental, también posibles en otras montañas del centro y norte y litorales del golfo de Cádiz. En Canarias, viento flojo del oeste rolando a norte moderado con intervalos fuertes».