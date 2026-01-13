La AEMET avisa de lluvias muy fuertes en Madrid y alerta: estas van a ser las peores horas

Van a ser las peores horas, la AEMET avisa de lluvias muy fuertes en Madrid, será mejor que nos preparemos para lo peor. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar en estas próximas jornadas. El corazón de España se prepara para lo peor, con la mirada puesta a una situación que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica.

Ese paraguas que tenemos guardado y ese abrigo impermeable que nos protege del frío y de la lluvia, pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas próximas horas. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por este giro radical que puede ser clave en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer una previsión del tiempo que pone a Madrid en alerta ante las peores lluvias que pueden ir llegando a toda velocidad de una manera que quizás hasta el momento jamás hubiéramos ni imaginado. Las peores horas pueden estar a punto de hacer acto de presencia en este punto del país.

Estas van a ser las peores horas

Las peores horas pueden llegar en cualquier momento, estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que pueden ser los que nos afectarán de lleno en estos días de invierno. Enero parece uno de esos meses en los que deberemos prepararnos para lo peor.

Tenemos por delante una previsión del tiempo que, sin duda alguna, podría acabar alejándonos de lo que sería habitual en esta época del año. Tendremos que apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

En especial cuando estamos a punto de descubrir determinados elementos que pueden convertirse en un problema nada más salir de casa. La movilidad por la ciudad y sus alrededores cambia con la llegada de un giro radical que puede ser esencial.

Estaremos pendientes de este cambio de ciclo que, sin duda alguna, vamos a ir viendo poco a poco. Con la mirada puesta a estos días en los que cada elemento puede convertirse en una dura realidad. Estas van a ser las peores horas de un giro radical en el tiempo que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar.

Fuertes lluvias llegan a Madrid y activan la alerta de la AEMET

La AEMET activa las alertas ante la llegada de unas lluvias que pueden ser más fuertes de lo que nos imaginaríamos. Estaremos con la mirada puesta a una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso aumentando a cubierto. Lluvias débiles y chubascos que atravesarán la comunidad de oeste a este a partir de la mañana, más abundantes en la Sierra. Cota de nieve alrededor de 1800 m. Brumas y bancos de niebla en zonas altas de la Sierra. Temperaturas en ascenso, aunque las máximas apenas experimentarán cambios en la Sierra y las mínimas pueden disminuir en el sureste. Heladas débiles dispersas en el sureste y en zonas altas de la Sierra. Viento flojo de sur y sureste».

Será una de las zonas más afectadas por este tipo de elementos que serían los que nos marcarán muy de cerca: »

Con la entrada de altas presiones por el oeste peninsular se prevé un aumento progresivo de la estabilidad. No obstante, al principio los restos de sistemas frontales dejarán un predominio de cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones, en general débiles, en regiones de la meseta Sur, Andalucía, Galicia y Cantábrico, pudiendo afectar también de forma aislada a otros puntos del territorio a excepción de a la fachada oriental peninsular y Baleares donde predominarán los intervalos de nubes altas. A lo largo del día las lluvias tenderán en general a cesar para abrirse cada vez más claros, si bien es probable que persistan en el entorno del Estrecho y Alborán, donde podrán ser más intensas e ir con alguna tormenta ocasional. Asimismo, al final los cielos volverán a cubrirse en el extremo noroeste debido al acercamiento de un nuevo frente. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de intervalos nubosos en el resto, siendo posible alguna precipitación ocasional. Probables nieblas o bancos de niebla matinales en regiones de la vertiente atlántica, en especial en montañas, así como en el entorno del medio-bajo Ebro y puntos del litoral mediterráneo. Temperaturas máximas en ascenso en entornos de montaña del centro y oeste peninsular y en litorales de la fachada oriental, predominando los descensos en el resto. Mínimas en descenso en la mitad oeste peninsular, Baleares, Cantábrico y sistema Ibérico, con ascensos en el centro sur peninsular y Canarias. En general pocos cambios en el resto. Heladas débiles en entornos de montaña, también posible en puntos de la meseta Norte».