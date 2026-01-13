Aviso de la AEMET a estas provincias de Andalucía: alerta por lluvias

Llega una nueva alerta por lluvias, un nuevo aviso de la AEMET se cuela en estas provincias de Andalucía. Cuando pensábamos que el tiempo nos daba una pequeña tregua, llega un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Será el momento de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que pueden ser los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada. El sol parece que se hará de rogar en una Andalucía muy acostumbrada a él.

Las alertas estarán activadas en un lugar en el que quizás deberemos empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden acabar siendo los que marcarán esta semana. La realidad es que estamos viviendo un invierno que puede convertirse en uno de los más extraños de los últimos tiempos. Nos enfrentamos a importantes cambios de tendencia que puede ser esenciales y que, sin duda alguna, nos golpeará de lleno. Esta nueva alerta por lluvias puede acabar siendo la que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos tiempos que corren.

Llega una importante alerta por lluvias

Tal y como hemos visto, las lluvias, son los elementos que se convierten en un problema en estos días que tenemos por delante. Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta y puede ser esencial.

Deberemos enfrentarnos a un cambio que llega después de una ola de frío que nos ha situado en una situación del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Es hora de conocer qué puede pasar en este inicio de enero en el que parece que todo será posible.

Nos enfrentamos a un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una forma o de otra. Un cambio que puede ser esencial y que, sin duda alguna, tocará empezar a tener en consideración.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunas novedades que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de conocer esta terrible previsión del tiempo.

La AEMET lanza un aviso en estas provincias de Andalucía

Hay algunas provincias de Andalucía que se verán afectadas por un aviso de la AEMET que pone los pelos de punta. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca en cuestión de horas.

Tal y como explican desde la AEMET: «Cielos nubosos, aumentando a cubiertos, con precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día, sin alcanzar el extremo oriental, y pudiendo ser localmente fuertes en el tercio occidental y acompañadas de tormentas ocasionales en el litoral con posibilidad de mangas marinas. Temperaturas mínimas sin cambios en la mitad oriental y en ascenso en el resto, localmente notable en el bajo Guadalquivir; máximas con ligeros cambios. Vientos variables flojos en la vertiente mediterránea y moderados de componente sur en el resto, con intervalos fuertes en el litoral atlántico, tendiendo a amainar por la tarde». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones que podrán ser localmente fuertes en el tercio occidental acompañadas de tormentas en el litoral. Mínimas en ascenso localmente notable en el bajo Guadalquivir».

Para el resto de España la situación no podría ser peor: «Con la entrada de altas presiones por el oeste peninsular se prevé un aumento progresivo de la estabilidad. No obstante, al principio los restos de sistemas frontales dejarán un predominio de cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones, en general débiles, en regiones de la meseta Sur, Andalucía, Galicia y Cantábrico, pudiendo afectar también de forma aislada a otros puntos del territorio a excepción de a la fachada oriental peninsular y Baleares donde predominarán los intervalos de nubes altas. A lo largo del día las lluvias tenderán en general a cesar para abrirse cada vez más claros, si bien es probable que persistan en el entorno del Estrecho y Alborán, donde podrán ser más intensas e ir con alguna tormenta ocasional. Asimismo, al final los cielos volverán a cubrirse en el extremo noroeste debido al acercamiento de un nuevo frente. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de intervalos nubosos en el resto, siendo posible alguna precipitación ocasional. Probables nieblas o bancos de niebla matinales en regiones de la vertiente atlántica, en especial en montañas, así como en el entorno del medio-bajo Ebro y puntos del litoral mediterráneo».