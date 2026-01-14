Nivel máximo de aviso en Andalucía por lluvias: la AEMET pone en alerta estas ciudades

La AEMET pone en alerta estas ciudades de Andalucía ante la llegada de nuevas lluvias, de nuevo esta comunidad autónoma sufre las consecuencias de un invierno que nos enseña su peor cara. Esta semana tenemos por delante una serie de frentes que pueden acabar siendo los que nos harán pensar en determinados cambios que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Son tiempos de aprovechar al máximo algunas situaciones del todo inesperadas que pueden ser claves en estas próximas jornadas.

Estaremos muy pendientes de una previsión del tiempo que no trae nada bueno, sino más bien todo lo contrario. Es hora de pensar en lo que nos está esperando en unos días en los que el tiempo puede acabar convirtiéndose en una dura realidad contra la que vamos a tener que luchar. Son días de visualizar determinados cambios que, sin duda alguna, tocará esperar, este mes de enero está lloviendo más que todo el año en algunos puntos del país. Es hora de ver este cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar de una forma muy diferente.

Las lluvias llegan a Andalucía en su nivel máximo de alertas

El nivel máximo de alertas llega a Andalucía de tal forma que deberemos prepararnos para lo peor. No soltar el paraguas y ver llegar estos cambios que parecerá que son claves en unas jornadas plagadas de actividad y de buenas sensaciones.

Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Estos días de temporada deberemos estar preparados para afrontar una serie de situaciones del todo inesperadas que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca.

Andalucía ha sido una de las comunidades más afectadas por una serie de cambios que pueden acabar marcando la diferencia. Las lluvias han puesto en alerta a más de un punto de este lugar de España que debe enfrentarse a determinadas situaciones claves.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que hacer frente a un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Con determinados pasos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que todo puede ser posible. La previsión del tiempo nos sitúa en un punto de la semana en la que nos preparamos para lo peor.

La AEMET pone en alerta estas ciudades

Hay algunas ciudades de Andalucía y de España que estarán en alerta ante este fenómeno al que nos vamos a enfrentar a un giro radical que puede acabar siendo esencial en unos días en los que el tiempo marcará la diferencia. Las alertas por lluvias nos hacen estar muy atentos a un cielo que llegará con ciertas sorpresas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día, sin descartar que sean localmente fuertes en la provincia de Cádiz durante la madrugada; apertura de claros a partir de mediodía, quedando intervalos de nubes bajas. Cota de nieve a partir de 1700 metros. Temperaturas mínimas en descenso en el tercio occidental, en ascenso en el valle del Guadalquivir y con ligeros cambios en el resto; máximas con pocos cambios en el litoral mediterráneo y en la parte noroccidental de la comunidad, en descenso en el resto. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur durante la madrugada». Las alertas estarán activadas: «No se descartan precipitaciones localmente fuertes en la provincia de Cádiz durante la madrugada».

Siguiendo la misma explican para el resto de España: «La formación de una borrasca al noroeste de la Península y el paso de uno de sus frentes dejarán un día marcado por la inestabilidad, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que, avanzando de oeste a este, acabarán por afectar a la mayor parte del territorio peninsular, si bien siendo poco probables en la fachada oriental, extremo nordeste y Alborán con cielos poco nubosos al principio tendiendo a nuboso. Tampoco se esperan en Baleares, con nubosidad baja matinal tendiendo a despejar. Las lluvias serán más abundantes en Galicia, con probabilidad de ser fuertes y persistentes en su extremo occidental. Nevará en montañas de la mitad norte a partir de 1200/1500 metros con posibles acumulados significativos en puntos de la Cantábrica, Ibérica y Sistema Central. En Canarias, cielos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto. Se prevén nieblas matinales en amplias regiones de la vertiente atlántica así como en Baleares, Ebro y depresiones del nordeste. Es probable que sean más densas y extensas en regiones de la meseta Sur y Baleares. Las temperaturas descenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte de la Península y Baleares, permaneciendo con pocos cambios en Canarias. Se darán heladas débiles en áreas de montaña de la mitad norte y del sudeste peninsular y en zonas de la meseta Norte, también posibles en el este de la Sur».