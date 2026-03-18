Ayuso: «Gracias a la monarquía hispánica tenemos universidades, una cultura y una religión»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la obra que España realizó en América tras las declaraciones del rey Felipe VI sobre los supuestos abusos contra los pueblos indígenas que los conquistadores perpetraron en el Nuevo Mundo. «No se entendería el mundo sin la obra de la monarquía hispánica, y gracias a ella tenemos universidades, costumbres, una forma de ver la vida, una cultura y una religión», ha afirmado.

Ayuso ha enmarcado las palabras del monarca en el contexto de lo que ha descrito como una conversación «en un entorno pseudoprivado» y de mayor alcance, en la que también se habrían destacado las Leyes de Indias y otras obras impulsadas por los Reyes Católicos. Además, ha señalado que el rey «siempre ha tenido las mejores palabras para México, para dos naciones hermanas», y ha secundado la tesis de que no es posible analizar el pasado histórico con los criterios del presente. «Tú no puedes mirar el pasado con las gafas del presente, que es un poco lo que él también decía», ha manifestado la presidenta.

Durante la entrevista, Ayuso ha sostenido que la labor misional en el continente americano «ha cambiado el mundo» y constituye el sustrato de la comunidad hispanohablante actual. A su juicio, «universidades, costumbres, una forma de ver la vida, una cultura y una religión» componen ese legado compartido que «nos hace ser lo que somos gracias a esa obra».

Preguntada por los abusos atribuidos a los conquistadores españoles, Ayuso ha afirmado que las propias poblaciones precolombinas practicaban violencia sobre sus comunidades, aludiendo a los sacrificios rituales de las civilizaciones azteca y maya. En ese contexto, ha sostenido que la llegada de España supuso «un nuevo orden» y «una nueva forma de entender que la vida es sagrada», y que el objetivo fue «civilizar y trasladarle al nuevo mundo una forma diferente de vivir».