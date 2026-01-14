Nevadas inminentes en España: la AEMET confirma el giro en el tiempo y pide que nos preparemos para lo que viene

Una sucesión de frentes de origen atlántico marcará el tiempo en España durante lo que queda de semana, con precipitaciones generalizadas en buena parte del territorio, de acuerdo con el último pronóstico de la AEMET. Aunque en un primer momento los termómetros se moverán en valores normales o incluso algo más suaves de lo habitual para estas fechas, este respiro térmico será corto. A partir del jueves se espera un nuevo descenso de las temperaturas que devolverá un ambiente plenamente invernal de cara al fin de semana.

La jornada del miércoles actuará como un paréntesis entre episodios de inestabilidad. A primeras horas aún podrán aparecer lloviznas dispersas en zonas del sur peninsular, el noroeste y el área cantábrica, pero con tendencia clara a ir desapareciendo conforme avance el día y se abran claros en amplias regiones. El viento perderá intensidad respecto a días anteriores y las mínimas descenderán ligeramente, con heladas locales en puntos del norte. Durante el día, las máximas quedarán por debajo de los 10 grados en la meseta norte, oscilarán entre 10 y 15 grados en el interior y alcanzarán valores más suaves, por encima de los 18 grados, en el Mediterráneo y Baleares.

Jueves pasado por agua

El avance de una nueva borrasca atlántica se dejará notar a partir del jueves, con la entrada de un frente que traerá precipitaciones extendidas a gran parte del norte, el oeste y el interior peninsular. Galicia volverá a situarse en el punto de mira, con lluvias más persistentes e intensas que en el resto del país. La cota de nieve bajará hasta moverse entre los 1.000 y 1.400 metros, mientras que el viento ganará protagonismo, soplando con fuerza en el tercio norte. Este cambio de patrón vendrá acompañado de un descenso térmico general, lo que favorecerá la aparición de heladas a partir de ese día en amplias zonas del norte y del centro de la península.

El tramo final de la semana vendrá acompañado de un claro giro invernal. De viernes en adelante, la sucesión de frentes ligados a borrascas atlánticas mantendrá las precipitaciones repartidas por buena parte del país, con un descenso progresivo de las temperaturas. La AEMET prevé nevadas en áreas de montaña, con la posibilidad de que alcancen cotas más bajas en regiones próximas, especialmente en el norte y el este peninsular. Las heladas también ganarán terreno y se extenderán por amplias zonas del interior.

La AEMET alerta de nevadas durante el fin de semana

Desde la tarde del viernes llegará una irrupción de aire frío en altura sobre la península, asociada a una línea de inestabilidad posterior al frente. De confirmarse, este patrón favorecería precipitaciones más intensas y un aumento de las nevadas. El escenario más probable sitúa este episodio entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado, con la inestabilidad avanzando de suroeste a noreste y el aire frío entrando por el oeste. En ese contexto, la nieve podría aparecer en el interior desde los 800–1.000 metros, con una bajada adicional de la cota el sábado hasta 700–900 metros en numerosas zonas.