Buenas noticias para los funcionarios: van a cobrar un dineral en 2026 por ésta razón

La Comunidad de Madrid confirmó en los últimos días de diciembre que los funcionarios madrileños cobrarán próximamente los atrasos correspondientes a la subida salarial del 2,5% prevista para 2025 y también confirmó el aumento del 1,5% previsto para 2026. El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha informado que destinará 887 millones de euros a la subida que recibirán más de 250.000 trabajadores públicos de la región. Consulta en este artículo todo sobre la subida salarial para los funcionarios en 2026.

Este año 2026 llega con buenas noticias para los funcionarios españoles, que se beneficiarán de una subida del 1,5% confirmada en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Esta norma publicada en el BOE también hace mención a la subida del 2,5 prevista para 2025, que se tendrá que pagar con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero de 2025. En el último mes del año también se aprobó un incremento salarial de un 11% en total hasta el año 2028 que se distribuirá de la siguiente manera:

2025: 2,5% con efectos retroactivos desde enero.

2026: 1,5% garantizado que puede ser del 2% si el IPC supera un 1,5%.

2027: 4,5%.

2028: 2%.

El Ministerio de Función Pública delegó el pago a las comunidades autónomas y la Comunidad de Madrid, ejemplo de gestión gracias a Isabel Díaz Ayuso, fue la primera el pasado mes de diciembre en confirmar que los funcionarios madrileños recibirán el abono con los atrasos correspondientes desde el 1 de enero y además recibirán este 2026 la nómina con el incremento del 1,5%.

Los funcionarios madrileños cobrarán atrasos en 2026

«La Comunidad de Madrid aprueba 887 millones de euros para las subidas salariales de los empleados públicos en 2025 y 2026», informó la Comunidad de Madrid en un comunicado después de que el Consejo de Gobierno diera luz verde al acuerdo el 23 de diciembre de 2025 y posteriormente se publicara el martes 30 de diciembre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

«La Comunidad de Madrid ha autorizado hoy una dotación de 887 millones de euros para aplicar la subida salarial de los empleados públicos en los ejercicios 2025 y 2026. En el presente año, el incremento es del 2,5%, a abonar con efectos retroactivos desde el 1 de enero, mientras que en 2026 se prevé un aumento adicional del 1,5%», informó el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Desde la región también informa que esta medida beneficiará a más de 250.000 trabajadores del sector público de la región, que forman parte de la administración regional, empresas públicas, fundaciones y organismos adscritos, universidades públicas y centros de enseñanza concertada.

«El Ejecutivo autonómico da cumplimiento con este aumento a lo contemplado en el Real Decreto-ley 14/2025 estatal, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Al porcentaje establecido para 2026 se le podría añadir en el futuro un 0,5% adicional en función de la evolución del IPC», informó la Comunidad de Madrid, que también anunció que: «El incremento se materializará en la nómina del próximo mes de enero o en la primera que sea posible, abonándose como atrasos la subida correspondiente a los meses previos a su percepción».