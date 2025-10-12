Morante de la Puebla brinda los dos últimos toros de su carrera a Isabel Díaz Ayuso y a Santiago Abascal

El diestro sevillano Morante de la Puebla ha brindado los dos últimos toros de su carrera a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal. Morante se ha retirado este domingo 12 de octubre en la plaza de Las Ventas, en la última tarde de la Feria de Otoño, en la que tenía que poner el broche final: «Va por usted, es usted una valiente», le ha dicho el diestro sevillano a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Morante de la Puebla se ha cortado la coleta frente a 23.000 aficionados en la plaza de toros de las Ventas.

En un principio, el gesto se ha interpretado como un mensaje de apoyo explícito a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conocida por su defensa pública de la tauromaquia y su política de respaldo al sector cultural y ganadero vinculado al mundo del toro. Posteriormente, le ha dedicado su segundo toro, el cuarto de la tarde, al presidente de Vox, Santiago Abascal.

En cambio, después de que Morante de la Puebla se cortase la coleta, la decisión de brindarle el primero de sus toros a Ayuso y el segundo a Abascal se ha interpretado como un homenaje del diestro sevillano.

La presidenta de la Comunidad de Madrid es habitual en las plazas de toros. Durante la pasada legislatura, incrementó las ayudas a las escuelas taurinas y mantuvo la tauromaquia como parte del patrimonio cultural autonómico. Ayuso siempre ha defendido al mundo del toro.