Las Ventas echa el cierre una temporada más con el último festejo de la temporada ante otro cartel de No hay billetes en la Corrida de la Hispanidad. El cartel formado por Sergio Rodríguez que confirmaba alternativa, Fernando Robleño, que decía adiós a su carrera, y Morante de la Puebla. Se lidiaron toros de la divisa salmantina de Garcigrande.

Se vivió una de las tardes más emocionantes del toreo. En el cuarto toro, Morante de la Puebla, tras vivir momentos angustiosos con una espeluznante cogida en el cuarto de la tarde, se recompuso y cortó dos orejas. Acto seguido se cortó la coleta en directo, poniendo así punto final a su carrera tras una gran temporada. Un gran adiós atravesando la Puerta Grande de Madrid, siendo esta su segunda.

Minutos antes, Fernando Robleño recibió una fuerte ovación al romper el paseíllo por su despedida y abrió plaza Sergio Rodríguez que confirmaba alternativa ante un primero que saludó por chicuelinas. Se empleó en el caballo pero no en banderillas. Empezó la faena probándolo por ambos pitones. Dejó buenos momentos al natural. Poco a poco el toro fue a menos y abrevió con una estocada tendida. Recibió una ovación.

Morante de la Puebla saludó al segundo toro de la tarde por verónicas, ajustado en terrenos del tendido siete y levantando los primeros olés de la tarde. Se empleó en el caballo y el sevillano dejó un gran quite a la verónica. Fernando Robleño también replicó a la verónica.

Brindó Morante su faena a Isabel Diaz Ayuso y empezó su obra por trincherillas. Lo probó por ambos pitones pero le dio muy poco juego, poco a poco fue perdiendo fuerza el de Garcigrande. Al no ver opciones claras decidió abreviar. Se le atascó la espada y tras varios pinchazos consiguió rematar. Fue silenciado.

Fernando Robleño, recibió su penúltimo toro de su carrera por medias verónicas en los medios. Se empleó en el caballo pero no en banderillas. A pesar de las condiciones del toro, Robleño demostró actitud y esfuerzo durante toda la faena. Apenas le dejó dar muletazos desligados. Al no ver opciones decidió abreviar. Se le atascó la espada y tras varios pinchazos consiguió rematar. Fue silenciado.

Llegó el cuarto, en el que Morante de la Puebla fue prendido bruscamente cuando realizaba el saludo por chicuelinas. Sufrió una fuerte caída que puso en tensión a toda la plaza. Tras varios momentos muy angustiosos, se recompuso en el callejón y volvió a la palestra. Brindó su faena a Santiago Abascal y empezó con una enorme serie por la diestra. Muy peligroso el toro en todo momento buscando engancharlo. Siguió por el mismo pitón consiguiendo poner toda la plaza en pie. Cada muletazo era más ceñido que el anterior, dejando momentos por la derecha que los aficionados tendrán en la retina durante mucho tiempo. Finalizó con una gran estocada. Recibió dos orejas tras una fuerte petición. Tras terminar de pasear sus dos orejas se vivió uno de los momentos más emocionantes del toreo, Morante de la Puebla se cortó la coleta en los medios, poniendo así fin a su carrera como torero, un 12 de octubre atravesando la Puerta Grande de Madrid.

El quinto, el último toro de la carrera de Fernando Robleño, tras lo vivido con Morante de la Puebla se encontró con todos los aficionados presentes totalmente descolocados. Lo recibió por chicuelinas ganándose las palmas de los tendidos. Cumplió en el caballo y en banderillas. Comenzó la faena por la diestra dominando al principio dejando los primeros trazos de muy buen gusto. Cambio al natural consiguiendo torear en redondo poniendo los tendidos en pie. Dejó una gran faena como despedida tras su meritoria carrera. Tuvo complicaciones con la espada y al segundo intento lo consiguió escapándose así la Puerta Grande como despedida. Recibió una oreja tras una fuerte petición diciendo así adiós a su carrera.

Cerró la tarde Sergio Rodríguez ante un sexto con escasa movilidad desde su salida. Lo saludó con gusto por verónicas ajustado a tablas. Brindó la faena a Ayuso y empezó la faena probando al animal por ambos pitones. Al animal le faltaba fuerza y no se lo puso nada fácil. Apenas piso licor muletazos desligados y no tuvo más opciones que abreviar. Remató con una estocada baja tras un pinchazo. Fue silenciado.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas. Última de la Feria de Otoño. Lleno de No hay billetes. Toros de Garcigrande.

Morante de la Puebla: silencio y dos orejas

Fernando Robleño: silencio y oreja.

Sergio Rodríguez, que confirmaba alternativa: ovación y silencio.