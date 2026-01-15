La ruta del garbanzo madrileño 2026: fechas, todos los restaurantes que participan y cómo reservar

El mes de enero vuelve a traer a la Comunidad de Madrid una de esas citas gastronómicas que han ido creciendo poco a poco y que ya definitivamente, ya forman parte del calendario de muchos pueblos y ciudades del oeste regional. Estamos hablando como no, de la Ruta del Garbanzo Madrileño que ya celebra su séptima edición con un formato sencillo, pensado para que cualquiera pueda apuntarse y marcado por menús especiales de fin de semana con platos centrados sobre todo en el garbanzo de La Garbancera Madrileña, junto a un guiño a los vinos de Madrid como maridaje.

Este año la ruta arrancó el 9 de enero y se extenderá hasta el día 25, siempre durante los fines de semana. En total, tres bloques consecutivos en los fines de semana del 9 al 11, 16 al 18 y 23 al 25, en los que más de 27 municipios se han sumado a esta iniciativa conjunta de agricultores, ayuntamientos y restauradores de la zona oeste. La idea para hacer esta Ruta del Garbanzo, tiene que ver con reivindicar un garbanzo que, aunque pequeño en su forma en crudo, duplica su tamaño al cocerse y mantiene una textura mantecosa que lo hace ideal para el cocido madrileño. La ruta funciona como una invitación a moverse por la región, descubrir nuevos restaurantes y comparar interpretaciones de un mismo ingrediente. Cada local propone su propia receta, desde platos tradicionales hasta versiones más creativas, y muchos incluyen también un vino de la Denominación de Origen Vinos de Madrid. Para el público es una oportunidad para disfrutar de los garbanzos en distintas formas, con menús cerrados, precios ajustados y la posibilidad de visitar municipios más allá de la capital.

Fechas de la Ruta del Garbanzo Madrileño 2026

La edición de la Ruta del Garbanzo de este año se celebra a lo largo de los tres fines de semana de enero. El primero ya se celebró pero todavía nos queda este, del 16 al 18 de enero y luego, el del 23 al 25 de enero. Todos estos días, los restaurantes adheridos ofrecen un menú especial con garbanzo madrileño como protagonista.

Qué es La Garbancera Madrileña y por qué su garbanzo es especial

Bajo el nombre de La Garbancera Madrileña trabajan agricultores y ayuntamientos de municipios como Brunete, Boadilla del Monte, Villanueva del Pardillo, Navalcarnero, Valdemorillo, Quijorna, Chapinería, Colmenar del Arroyo o Sevilla la Nueva, entre otros. Todos ellos producen y apoyan la distribución de un garbanzo con unas características muy particulares: aumenta más del doble tras la cocción, no pierde la piel y se mantiene firme, pero con un interior cremoso que recuerda a las legumbres guisadas lentamente.

No debe confundirse con el pedrosillano, aunque a simple vista pueda parecer similar. El garbanzo madrileño tiene un tono más anaranjado y una textura distinta, muy vinculada a la tradición del cocido madrileño, que es donde mejor despliega su sabor.

Cómo funciona la ruta: menús, reservas y votaciones

Durante estos días, los restaurantes participantes ofrecen un menú especial en el que uno de los platos debe llevar garbanzo madrileño como base. Cada establecimiento decide su propuesta: cocidos completos, potajes, guisos con carne o pescado, recetas más modernas o incluso reinterpretaciones con sabores internacionales.

La organización recomienda reservar con antelación. Durante los fines de semana suele haber más demanda y muchos locales completan aforo, sobre todo en municipios pequeños donde la oferta es más limitada.

Además, la ruta incorpora un sistema de votación a través de una aplicación móvil. Los clientes pueden puntuar tanto el plato de garbanzos como el vino que lo acompaña escaneando un código QR facilitado en el propio restaurante. Participar en la votación permite, además, entrar en el sorteo del 30 de enero, donde se entregan premios tan singulares como el peso del ganador en garbanzos de La Garbancera, estancias rurales o vinos con D.O. Vinos de Madrid.

Municipios que participan

La ruta recorre más de 27 localidades del oeste de la Comunidad de Madrid. Entre ellas están:

Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Villamantilla, Valdemorillo, Colmenar del Arroyo, Villamanta, Villanueva de Perales, Colmenarejo, Quijorna, Navalcarnero, Chapinería, Sevilla la Nueva, El Álamo, Brunete, Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Moraleja de Enmedio, Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada, San Lorenzo de El Escorial, Villaviciosa de Odón, Villanueva del Pardillo, Hoyo de Manzanares, Villa del Prado, Valdemoro, Navalagamella, Madrid y otros municipios asociados a La Garbancera Madrileña.

Cada municipio cuenta con varios restaurantes adheridos, por lo que la oferta completa es extensa y variada.

Por ejemplo, Pozuelo es uno de los municipios con mayor número de locales incorporados a esta edición. Aquí algunos de los participantes, a modo de referencia para quienes quieran empezar por esta zona:

Casa Wendy Bar Cafetería El Chiringuito (Calle Luis Béjar, 19). Garbanzos con callos.

Don D Siempre (Avda. de Europa, 9). Garbanzos con espinacas y huevo duro.

Finca Bandida (La Finca Gran Café). Garbanzo madrileño con morro y gamba fresca.

Horno Bola (Camino de las Huertas, 2). Olla de perdiz.

La Cervecería de Pozuelo (Avda. de Europa, 12). Varias propuestas con garbanzo y vino de Madrid.

La Grifería (Avda. de Europa, 12). Garbanzos con curry, con langostinos o fritos marinados.

La Romería (Avda. de Europa, 17). Ropa vieja, opciones marinas y menú vegetariano.

La Taberna de los Poetas (C/ San Juan de la Cruz, 5). Cocido madrileño completo.

La Txitxarrería (Calle Francia, 6). Garbanzos con carrillera ibérica y espinacas.

Mena (LaFinca Gran Café). Tuétano con ropa vieja y vino tinto.

Mexicanísimo (Carretera de Húmera, 87). Garbanzos con alma charra y meloso de manita.

Tasca Leal by Miguel García (C/ La Pedriza, 6). Garbanzos con langostinos, potaje con bacalao o sopa de cocido.

Zurito (C/ Lope de Vega, 2). Garbanzos con perdiz.

Las fechas de participación varían según el restaurante, aunque la mayoría están presentes en los tres fines de semana oficiales.

Cómo reservar y consultar la lista completa

Cada restaurante gestiona sus reservas directamente, por lo que lo más práctico es llamar o consultar su web antes de desplazarse. La lista completa de establecimientos de todos los municipios puede consultarse en la web oficial de La Garbancera Madrileña o en los materiales de la organización.