La ruta gastronómica de Mariló Montero: de su desayuno ideal a sus restaurantes favoritos

Mariló Montero acaba de descubrirnos su faceta como cocinera gracias a su paso por MasterChef Celebrity. Sin embargo, no es la primera vez que la comunicadora nos muestra su pasión por la comida, y lo ha hecho tanto en redes sociales, como en diversas entrevistas, donde detalla cuáles son sus restaurantes favoritos y también los platos sin los que no puede vivir.

Para empezar, Montero admite que le encanta desayunar en casa, y tendría muy clara cuál es la rutina gracias a la que consigue empezar el día con energía. Para ella, un buen desayuno incluye siempre una tortilla francesa. «Me gusta desayunar en casa una tortilla francesa con pan y lo acompaño de un café con leche y un zumo de naranja natural», asegura. Y, pese a que el mejor desayuno para ella es el que toma en casa, cuando no puede siempre va al Bulevar 54, ya que es el único lugar en el que «consiguen que no eche de menos el que hago en mi casa».

Mariló Montero con el trofeo de ‘MasterChef Celebrity’. (Foto: Gtres)

Allí, la periodista siempre pide una «tortilla francesa en bocadillo de pan de barra baguette untada con tomate, aceite de oliva virgen y sal. Lo acompaño de un café con leche y un zumo de naranja natural».

Los restaurantes favoritos de Mariló Montero

A la hora de la comida, Mariló tiene claro que le encanta compartirlo con sus amigas, por lo que aprovecha siempre que viaja a su tierra en Estella (Navarra) para comer con ellas en casa, ya que asegura que «cocinan de manera insuperable». Y, cuando viaja a Pamplona, siempre hace una parada en el restaurante Europa, donde sus queridos amigos, -la familia Idoate- le guardan un rincón en su cocina para hacerles sentir como en casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariló Montero (@marilo_montero)

Por otro lado, cuando está en Madrid aprovecha para ir descubriendo siempre nuevos restaurantes; entre los que destacarían Amazónico, Numa Pompilio o Quintín. «Son una extensión de mi casa, así como Carbón Negro», confiesa en una entrevista para Vanitatis. Y es que todos ellos sorprenden con una oferta de lo más variada a sus comensales.

Capturas de los restaurantes Amazónico y Numa Pompilio. (Foto: Redes sociales @amazonico.madrid y @restaurantenuma)

En Amazónico animan a sus clientes a adentrarse «en un mundo desconocido, con toda una experiencia única para los sentidos, llena de espectáculo, música y energía en el corazón de Madrid». Todo, mediante una propuesta internacional, viajada y cosmopolita, y en la que mezclan la cocina tropical, asiática y mediterránea, con un verdadero festín de sabores y aromas exóticos sin salir de la ciudad. Mientras que en otros restaurantes como Numa Pompilio buscan ahondar en las raíces italianas; con un menú en el que «mezclan los grandes clásicos de herencia italiana, fusionada con la cocina internacional en un ambiente que te transportará al pasado más romántico».

De Estella, a Madrid: la ruta gastronómica que sigue la periodista