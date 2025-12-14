La ruta gastronómica de Mariló Montero: de su desayuno ideal a sus restaurantes favoritos
Mariló Montero acaba de proclamarse ganadora de 'MasterChef Celebrity'
La periodista ha sorprendido con sus dotes entre fogones, pero siempre ha sido una gran amante de la cocina
Mariló Montero acaba de descubrirnos su faceta como cocinera gracias a su paso por MasterChef Celebrity. Sin embargo, no es la primera vez que la comunicadora nos muestra su pasión por la comida, y lo ha hecho tanto en redes sociales, como en diversas entrevistas, donde detalla cuáles son sus restaurantes favoritos y también los platos sin los que no puede vivir.
Para empezar, Montero admite que le encanta desayunar en casa, y tendría muy clara cuál es la rutina gracias a la que consigue empezar el día con energía. Para ella, un buen desayuno incluye siempre una tortilla francesa. «Me gusta desayunar en casa una tortilla francesa con pan y lo acompaño de un café con leche y un zumo de naranja natural», asegura. Y, pese a que el mejor desayuno para ella es el que toma en casa, cuando no puede siempre va al Bulevar 54, ya que es el único lugar en el que «consiguen que no eche de menos el que hago en mi casa».
Mariló Montero con el trofeo de ‘MasterChef Celebrity’. (Foto: Gtres)
Allí, la periodista siempre pide una «tortilla francesa en bocadillo de pan de barra baguette untada con tomate, aceite de oliva virgen y sal. Lo acompaño de un café con leche y un zumo de naranja natural».
Los restaurantes favoritos de Mariló Montero
A la hora de la comida, Mariló tiene claro que le encanta compartirlo con sus amigas, por lo que aprovecha siempre que viaja a su tierra en Estella (Navarra) para comer con ellas en casa, ya que asegura que «cocinan de manera insuperable». Y, cuando viaja a Pamplona, siempre hace una parada en el restaurante Europa, donde sus queridos amigos, -la familia Idoate- le guardan un rincón en su cocina para hacerles sentir como en casa.
Por otro lado, cuando está en Madrid aprovecha para ir descubriendo siempre nuevos restaurantes; entre los que destacarían Amazónico, Numa Pompilio o Quintín. «Son una extensión de mi casa, así como Carbón Negro», confiesa en una entrevista para Vanitatis. Y es que todos ellos sorprenden con una oferta de lo más variada a sus comensales.
Capturas de los restaurantes Amazónico y Numa Pompilio. (Foto: Redes sociales @amazonico.madrid y @restaurantenuma)
En Amazónico animan a sus clientes a adentrarse «en un mundo desconocido, con toda una experiencia única para los sentidos, llena de espectáculo, música y energía en el corazón de Madrid». Todo, mediante una propuesta internacional, viajada y cosmopolita, y en la que mezclan la cocina tropical, asiática y mediterránea, con un verdadero festín de sabores y aromas exóticos sin salir de la ciudad. Mientras que en otros restaurantes como Numa Pompilio buscan ahondar en las raíces italianas; con un menú en el que «mezclan los grandes clásicos de herencia italiana, fusionada con la cocina internacional en un ambiente que te transportará al pasado más romántico».
De Estella, a Madrid: la ruta gastronómica que sigue la periodista
A la hora de ir de tapas, Mariló tiene muy claro que Estella es el lugar indicado. «Empiezas a tapear al mediodía y, cuando quieres sentarte en la mesa del restaurante, ya has comido para un mes», afirma la periodista. Entre sus tapas favoritas, se encontrarían los pimientos de cristal.
Para terminar, el postre resulta siempre un momento ideal para endulzar el paladar. Uno de los dulces favoritos de Montero, según reconoce ella misma, es la «tarta de queso casera, con queso derretido en su interior y calentito». Además, tiene claro donde puede comerse una de las mejores de la ciudad: nada menos que en el restaurante Carbón Negro de Madrid. Otro de sus favoritos es también el coulant de chocolate caliente o la tarta de manzana acompañada por helado de vainilla.