Los cinco momentos más recordados que convirtieron a Mariló Montero en un fenómeno viral

Mariló Montero ha ganado MasterChef Celebrity 10. Su triunfo, más allá del premio económico (valorado en 75.000 euros), le ha permitido mostrar una nueva faceta televisiva, basada en una mujer valiente, decidida y capaz de rendir en cualquier trabajo bajo presión. Es por ello por lo que, como no podía ser de otra manera, esta victoria también ha generado un gran interés por recordar algunos de los momentos más comentados y mediáticos de su carrera, los cuales, gracias a su naturalidad y espontaneidad, llegaron a convertirle en todo un fenómeno viral del momento.

El día que Mariló Montero plantó cara a Broncano

Uno de los momentos virales más recientes que ha protagonizado Mariló Montero sucedió durante su visita al programa La Revuelta. En ella, la presentadora tuvo un pequeño enfrentamiento con David Broncano tras criticar la supuesta ideologización de RTVE y defender la tauromaquia como un arte. El ambiente se volvió un poco tenso cuando el público incluso llegó a abuchear a la invitada. Un acto que puso de nuevo de manifiesto la valentía de Montero de expresar lo que opinaba en un ambiente que ni mucho menos compartía su punto de vista. En medio del revuelo, Mariló lanzó un comunicado en el que definía lo ocurrido como «un diálogo entre dos personas educadas que acaban de conocer y que, aun partiendo de ideologías distintas, demostraron que lo que nos une es más fuerte: la tolerancia, el respeto y la curiosidad sincera por comprender al otro».

Mariló Montero y David Broncano en ‘La Revuelta’. (Foto: RTVE)

Mariló Montero y «los cochinillos muy churruscados»

En una de las entregas de La mañana de La 1, Mariló Montero protagonizó uno de esos momentos espontáneos que acabaron convirtiéndose en puro oro de la televisión. Recibieron la visita de una joven que acudió al programa para presentar a su llamativa mascota: un cerdo llamado Brontos. La presentadora, después de preguntarle una serie de curiosidades sobre su cuidado, no tardó en hacer gala de su característico humor y decidió bromear haciendo referencia a sus raíces navarras. «Oye, Bronto, yo tengo un problema y es que yo soy navarra y estoy acostumbrada a ver a los cochinillos aplastados y muy churruscados», dijo entre risas.

Mariló Montero en ‘La mañana de La 1’. (Foto: RTVE)

Mariló Montero y los restos mortales de Sara Montiel

En 2013, el centro de Madrid se paralizó para dejar paso a los restos mortales de Sara Montiel. La artista fue homenajeada en la Plaza de Callao y hasta allí se desplazaron multitud de medios de comunicación para cubrir el acto, entre ellos el equipo de La mañana de La 1. Mariló, desde el plató, conectó con ellos en varias ocasiones y en una de las veces, intentando quitar hierro al asunto en un momento delicado, dijo. «¿Por qué está quieto ahí el coche? ¿Qué tiene dentro?», le preguntó a la reportera, haciendo referencia al coche fúnebre que transportaba el cuerpo de Montiel.

El comentado beso de Mariló Montero con Pepe Rodríguez

En una de las primeras entregas de MasterChef Celebrity 10, Mariló Montero volvió a demostrar su naturalidad arrolladora cuando, sin pensárselo demasiado, se lanzó a darle un beso a Pepe Rodríguez, miembro del jurado del concurso. «Pepe tiene ganas de darme un beso. Pido permiso. ¿Podría?», decía con humor segundos antes de protagonizar uno de los momentos más icónicos y comentados de la edición.

Mariló Montero y su «todos somos monos»

Por último, otra de las escenas televisivas de Mariló Montero que no tardó en dar la vuelta a la red fue cuando salió en defensa de Dani Alves tras ser llamado mono en un partido de fútbol por su procedencia.

Mariló Montero en ‘La mañana de La 1’. (Foto: RTVE)

Un acto racista del que se pronunció de una manera muy particular: comiéndose un plátano delante de la cámara mientras aseguraba que «todos somos monos».