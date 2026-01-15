Adiós a los dulces: Mercadona tiene el snack saludable perfecto para picar entre horas y no sentirte mal

Cuando se trata de intentar reducir el consumo de dulces, son muchas las personas que coinciden en lo mismo, y es que lo difícil no es el desayuno o la cena, sino esos momentos sueltos del día en los que de repente parece que tienes un agujero en el estómago y te apetece picar algo rápido. En ese momento es cuando más nos equivocamos, ya suele caer una galleta, un bombón, una barrita de chocolate o cualquier capricho que, aunque está rico, no ayuda precisamente a mantener una rutina equilibrada. Por eso muchos clientes de Mercadona están volviendo a fijarse en un producto que llevaba tiempo en los estantes, pero que ahora llega en una nueva versión que está arrasando, y que no es otra que el muesli con frutas Hacendado. Sin duda, el snack saludable perfecto de Mercadona.

Este muesli que lleva fruta y frutos secos ha ganado fuerza porque permite calmar el hambre sin caer en ultraprocesados y, además, ofrece una mezcla interesante para quienes buscan opciones más naturales: copos de avena y cebada integrales, frutas deshidratadas y frutos secos. La textura, el sabor y la saciedad que aporta lo convierten en una alternativa real para quienes quieren sustituir los dulces por algo más nutritivo, pero igualmente apetecible. Y lo mejor es que funciona igual de bien en desayuno que como snack improvisado. Otro punto a favor es su accesibilidad. Está disponible en cualquier Mercadona, viene en un envase generoso de 500 gramos y mantiene un precio muy ajustado: 2,10 euros por paquete. Esto lo ha consolidado como una opción práctica para tener siempre en la despensa.

El snack saludable de Mercadona para decir adiós al dulce

El muesli combina cereales integrales, trozos de fruta como piña, papaya, manzana o plátano, y frutos secos que aportan ese toque crujiente que tanto gusta. Es una mezcla bastante completa para quienes buscan fibra, energía y un punto dulce sin necesidad de acudir al azúcar añadido. De hecho, una de las razones por las que muchos consumidores repiten con este producto es porque queda bien en prácticamente cualquier combinación ya sea con un yogur, con leche fría o caliente, como topping de un bol o incluso añadido a fruta fresca.

Valores nutricionales: ¿por qué es una buena alternativa a los dulces?

Al revisar la etiqueta se entiende mejor por qué este muesli se ha convertido en un aliado para picar entre horas sin remordimientos. Estos son los valores por cada 100 gramos y aunque las calorías pueden ser algo elevadas, no olvidemos que lo queremos como snacks, es decir para tomar un pequeño puñado entre horas, o cuando queremos matar al gusano, sin tener que acabar comprando algo dulce o un snack salado mucho más calórico.

Energía: 416 kcal

Grasas: 15 g

Saturadas: 6,4 g

Hidratos de carbono: 56 g

Azúcares: 16 g

Fibra alimentaria: 8,6 g

Proteínas: 10 g

Sal: 0,11 g

Al margen de las calorías, la combinación de 8,6 gramos de fibra y 10 gramos de proteína ayuda a que la sensación de saciedad dure más tiempo, algo que resulta clave si se busca evitar el picoteo constante. Los azúcares presentes provienen en su mayoría de las frutas deshidratadas, lo que aporta dulzor sin llegar a ser un producto excesivamente azucarado comparado con otros cereales más procesados.

Además, las grasas proceden principalmente de frutos secos y semillas, lo que añade un extra de energía útil para afrontar la mañana o para evitar el bajón de media tarde.

Un snack rápido y sin complicaciones

Otro de los motivos por los que muchos clientes lo han incorporado a su rutina es su versatilidad. No requiere preparación ya que basta con añadir un par de cucharadas al yogur o a un vaso de leche, y ya se tiene un snack que nutre, aporta textura y quita el hambre. Para quien tiene prisa o teletrabaja, es una solución sencilla y eficaz.

Y si se busca variar, también puede utilizarse en recetas caseras de galletas saludables, barritas energéticas o como base para bols más completos con fruta fresca, semillas o crema de frutos secos.

Precio y disponibilidad

El Muesli Hacendado con frutas y frutos secos cuesta 2,10 euros y viene en formato grande de 500 gramos, un tamaño que cunde bastante tanto para desayunos como para meriendas. Es un producto estable en el surtido de Mercadona, por lo que suele encontrarse sin problema en la mayoría de tiendas.

En resumen para todos aquellos que deseen decir adiós a los dulces, o reducir su consumo y buscan una alternativa que sea equilibrada y que esté buena, este muesli es una alternativa realista, fácil de usar y accesible. Aporta fibra, frutas y frutos secos, ayuda a controlar el apetito y se adapta a cualquier momento del día. Una forma sencilla de picar entre horas sin sentir que te has saltado tu propia rutina.