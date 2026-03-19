La cotización del oro ha caído más del 5,5% este jueves, dejando atrás la barrera psicológica de los 5.000 dólares por onza y tocando de lleno los 4.600 dólares. Tras una racha alcista que parecía no tener fin, el metal dorado ha frenado su optimismo tras el inicio de la guerra de Irán. Su crecimiento se vio frenado y, tras decidir el BCE y la Fed no modificar los tipos de interés, ha sufrido un gran declive.

En ese sentido, ambos bancos centrales han decidido mantener los tipos de interés sin conocer todavía el impacto que va a tener el conflicto sobre los precios en Europa. Todo parece indicar que tanto la eurozona como el resto del mundo va a sufrir un alza en los precios de la energía que, a su vez, impulsará la inflación.

No obstante, este tipo de inflación es de oferta y no de consumo, es decir, lo que sube es el coste de un producto a causa de una perturbación concreta. Estos eventos no suelen derivar en incrementos de tipos, pues sería una medida muy limitada a la hora de controlar el problema.

Con todo, históricamente, la inflación siempre ha sido uno de los principales recursos a la hora de sostener económicamente una guerra. Si se diera esta circunstancia, la cotización del oro volvería a verse favorecida.

El oro se desploma

En la última semana, el oro lleva un descenso acumulado cercano al 11%, pasando de estar por encima de los 5.100 dólares por onza a situarse por debajo de los 4.600 dólares: 500 euros menos por unidad que ha hecho mella en numerosas carteras.

Gustavo Martínez, economista, máster en Bolsa en IEG, gestor patrimonial y profesor en la Universidad Francisco Marroquín (UFM); ha asegurado a OKDIARIO que todo parece indicar que «la Fed da pistas de que va a mantener durante más tiempo los tipos de interés elevados».

«Y además, Powell se muestra fuerte en relación a su mandato en la Fed», explica Martínez, que cree que «esto es parecido a lo que ya pasó cuando Donald Trump descartó a aquel pupilo suyo y dije que iba a poner a otro que era más hawkish y automáticamente el oro se cayó».

Además, «también tenemos un margin call o llamada al margen, que se da debido fundamentalmente a que el S&P 500 y los fondos en general han caído, por lo que se están deshaciendo posiciones ganadoras como el oro».

«Como el oro lleva ya una subida de un 10% en el año, un 15% ayer, pues el mercado aprovecha para cerrar esas posiciones, pero, en general, la tesis a largo plazo sigue completamente intacta, incluso más reforzada», defiende el profesional. «Esos son movimientos de volatilidad del corto plazo que no tienen demasiado que ver con la tesis de largo plazo», sentencia.