ACS se dispara más de un 5% en Bolsa tras ganar su filial Dragados un contrato para el metro de Londres

Las acciones de ACS subían más de un 5% hacia las 10.00 horas, liderando los ascensos del Ibex 35, tras conocerse que su filial Dragados ha sido seleccionada, junto con otras dos empresas, para realizar mejoras en dos estaciones del metro de Londres.

En concreto, los títulos del grupo que preside Florentino Pérez subían un 5,1%, hasta los 123,8 euros por acción, ampliando las ganancias que ya mostraba en la apertura de la sesión bursátil de este jueves.

Así, según publica hoy el diario Expansión, Dragados, filial de ACS, ha entrado junto a las empresas Amey y Costain en un contrato marco de Transport for London (TfL), la empresa pública que gestiona el transporte público de Londres, para acometer mejoras en dos estaciones del Metro de Londres por un valor de 840 millones de libras (974 millones de euros).

Las tres firmas seleccionadas se encargarán de trabajos de mejora en las estaciones de South Kensington y de Elephant & Castle, según afirma el diario económico. Por tanto, las mejoras en estas dos estaciones se repartirán entre las tres compañías seleccionadas y los encargos se prolongarán por un máximo de cuatro años.

ACS se refuerza en el mercado británico con Dragados

Con esta adjudicación, Dragrados se refuerza en el mercado británico, donde la compañía acumula una amplia trayectoria en proyectos de transporte e infraestructuras. De hecho, a finales de 2024 ya obtuvo un contrato valorado en unos 200 millones de euros para ejecutar nuevos túneles peatonales en la estación de Elephant & Castle. También asumió a modernización de la estación de Bank, situada en el corazón financiero de la City, y la construcción de parte de la Elizabeth Line.

Además, el grupo presidido por Florentino Pérez está construyendo también la estación de alta velocidad de Birmingham.

Dragados es una de las principales empresas de construcción e ingeniería del mundo y la compañía cabecera del área de construcción del Grupo ACS. Está especializada en el desarrollo de grandes proyectos de obra civil, infraestructuras de transporte y edificación compleja a nivel internacional.