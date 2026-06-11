En la pasada madrugada, la Guardia Civil ha evitado la entrada de un cargamento de hachís en la ría de Punta Umbría (Huelva). Durante el desarrollo de la operación, los responsables del alijo abrieron fuego contra los agentes tras verse sorprendidos. Una persona ha sido detenida y el resto huyó. Se han intervenido 56 fardos con hachís con un peso de más de 1.100 kilos.

Según fuentes de la Guardia Civil, los hechos se produjeron esta pasada madrugada cuando los agentes avistaron una embarcación semirrígida a unos 15 kilómetros de la localidad de Punta Umbría. Rápidamente, se estableció un dispositivo operativo con agentes de diferentes especialidades por tierra y por mar para poder interceptarla. Allí, en tierra, se encontraban una furgoneta, un turismo y varias personas para realizar la descarga de la droga.

Los receptores de la droga fueron localizados tras abandonar el lugar. Justo en ese momento, los ocupantes de la embarcación abrieron fuego con armas largas contra los agentes allí presentes. Los mismos respondieron sin resultar herido ningún componente de la Guardia Civil, quienes lograron detener a una persona.

Del mismo modo, se ha establecido un dispositivo de cierre con el objetivo de encontrar a las personas que se han dado a la fuga. En el mismo se encuentran agentes del Servicio Marítimo, patrullas de Seguridad Ciudadana, componentes del Destacamento Tráfico, Servicio Áreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial. Se ha solicitado también colaboración de otros cuerpos policiales.

En la operación se han intervenido 56 fardos con hachís con un peso de 1.120 kilos. De igual manera, se ha incautado un arma corta de fuego, encontrada en el interior del vehículo. Al haber habido un tiroteo entre ambas partes, se han encontrado casquillos y proyectiles que, próximamente, serán analizados por el departamento de Criminalística. La investigación sigue abierta con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

En el recuerdo, los dos guardias civiles que murieron persiguiendo una narcolancha

Cabe recordar que, el pasado 8 de mayo, dos guardias civiles del Servicio Marítimo murieron al chocar dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha. Además, tres componentes resultaron heridos: dos de carácter grave y uno de manera leve. En su momento, Juanma Moreno ya denunció la obligación de tener «más medios para combatir el problema en el que se ha convertido el narcotráfico».