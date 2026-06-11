Susana Uribarri, ingresada en el hospital por una fuerte neumonía

Susana Uribarri (61) se encuentra atravesando un delicado bache de salud. La conocida representante de numerosos famosos permanece ingresada en un hospital de Madrid después de ser diagnosticada con una fuerte neumonía. Todo comenzó el pasado 9 de junio, cuando acudió a un centro médico para someterse a una prueba rutinaria que, en principio, no debería haber sido alarmante. Sin embargo, durante la evaluación, los médicos detectaron varios problemas respiratorios que les llevaron a tomar la decisión de dejarla ingresada para mantenerla bajo una estrecha supervisión médica.

Aunque su evolución está siendo seguida de cerca por los facultativos, Uribarri continúa hospitalizada y, de hecho, por el momento, aún no ha podido regresar a casa. Así lo ha confirmado ella misma a un conocido periódico, donde ha revelado que «fue un susto muy grande». «Cuando llegué el martes al hospital, no respiraba nada. Tengo una aguda y fuerte neumonía. No está siendo una neumonía simple», ha explicado.

Las palabras de su hija Carlota

A la espera de seguir conociendo la evolución de Susana Uribarri, su hija Carlota ha decidido dar un paso al frente para tranquilizar a sus seguidores. «Me habéis mandado un montón de mensajes, no puedo estar más agradecida. No he podido contestar a nada. No estoy cogiendo el móvil para hacer contenido, solo para llamar. […] La verdad es que no me sale, no me apetece mucho estar metida en redes. […] Esta semana no creo que os genere mucho contenido porque hay cosas más importantes», comenzaba a decir a través de su perfil oficial de Instagram, donde confirmaba, de manera paralela a su progenitora en El Español, su ingreso.

Con el objetivo de evitar especulaciones, añadía que está confiada en los planes de Dios y que, si su madre estuviera tan grave, ni siquiera estaría delante de una cámara: «Hay cosas más importantes. Yo confío en Dios, entonces esperemos que todo salga bien. La que está ingresada es mi madre. Si fuera crítico, no estaría cogiendo el móvil. Simplemente son días de tensión y nervios. Y, sobre todo, de estar la familia muy junta y de apoyarnos mucho», confesaba, haciendo hincapié en que, hasta que la situación mejorara, los ratos que tuviera libres los iba a emplear en estar con su madre y para desconectar.

Horas más tarde, la joven publicaba una historia en la que compartía una imagen desde un coche con un ramo de flores. «Nunca dejéis de regalar flores. Yo he ido a comprar unas a mamá, pero en general creo que es de las cosas que más ilusión hacen», contaba. Por ahora, no se ha vuelto a pronunciar al respecto y, aunque desde COOL, hemos intentado ponernos en contacto con ella, Carlota se ha limitado a transmitirnos «que está agobiada» y que prefiere no hablar públicamente más.