Ibiza vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los rostros más conocidos del deporte y el entretenimiento durante el verano. Entre ellos está Marcos Llorente, que estos días disfruta de unas merecidas vacaciones tras proclamarse campeón del Mundial. El futbolista ha compartido parte de su descanso con varios amigos, entre ellos Ferran Torres, con quien ha sido visto haciendo una parada en Cala Jondal, uno de los enclaves más exclusivos de la isla.

Sin embargo, mientras el jugador del Atlético de Madrid disfrutaba de ese plan masculino, su mujer, Paddy, también se encontraba en Ibiza… aunque con una agenda completamente distinta. Porque, aunque ambos comparten destino, no necesariamente comparten todos los planes. De hecho, COOL ha podido captar en exclusiva a Paddy disfrutando de una jornada entre amigas, demostrando que las vacaciones también son el momento perfecto para reservar espacio a las amistades y desconectar por separado.

Lejos de alimentar cualquier tipo de rumor, la imagen refleja precisamente lo contrario: la confianza y la complicidad de una pareja que lleva prácticamente toda la vida caminando de la mano. Marcos y Paddy forman uno de los matrimonios más sólidos del panorama deportivo español. Se conocen desde la adolescencia, crecieron juntos y han construido una relación que ha ido superando todas las etapas, desde los primeros años de noviazgo hasta su boda.

Quizá por eso, precisamente porque no necesitan demostrarse nada, ambos viven sus vacaciones con absoluta naturalidad. Compartir destino no implica compartir cada minuto del día. Mientras él aprovecha para reencontrarse con amigos y compañeros, ella hace lo propio con su círculo más cercano. Una forma de entender la pareja cada vez más habitual y que refleja una relación madura, en la que cada uno mantiene también su propio espacio.

La imagen exclusiva de COOL muestra a Paddy relajada, sonriente y disfrutando del ambiente ibicenco junto a varias amigas, en una jornada marcada por el sol, la música y el Mediterráneo como telón de fondo. Sin Marcos, pero sin que eso suponga ninguna excepción dentro de unas vacaciones que ambos están exprimiendo a su manera antes de volver a sus respectivas rutinas.

Playa Soleil, el exclusivo refugio elegido por Paddy

El escenario escogido para este plan entre amigas fue Playa Soleil, uno de los beach clubs de moda situado en Sant Josep de sa Talaia, muy cerca de Ushuaïa Ibiza. Un enclave que combina restaurante, playa y ocio frente al mar, convirtiéndose en uno de los destinos preferidos por quienes buscan pasar el día sin renunciar al lujo y la privacidad.

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Con acceso directo a una extensa playa de aguas turquesas, hamacas premium y servicio VIP, Playa Soleil permite disfrutar tanto de una jornada de descanso como de un ambiente animado que va creciendo a medida que avanza la tarde. Su restaurante, dirigido por el chef ejecutivo Cristhian Castañeda, apuesta por una cocina basada en producto local y ecológico, con una propuesta gastronómica inspirada en la alta cocina mediterránea y el sello de quien ha pasado por algunos de los restaurantes más prestigiosos de España.

No es casualidad que este rincón se haya convertido en uno de los favoritos de celebridades e influencers que cada verano aterrizan en la isla. Música en directo, sesiones de DJ, gastronomía y una ubicación privilegiada frente al Mediterráneo hacen de Playa Soleil uno de esos lugares donde el día comienza con un baño y termina convertido en una auténtica celebración.

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Mientras Marcos Llorente disfrutaba de otra cara de Ibiza junto a sus amigos, Paddy apostó por este exclusivo enclave para compartir una jornada de desconexión con las suyas. Dos planes diferentes, un mismo destino y una misma idea de fondo: disfrutar del verano respetando los espacios individuales. Porque, después de tantos años juntos, su mejor prueba de estabilidad quizá sea precisamente esa, la de saber que compartir la vida no significa tener que compartir absolutamente todos los momentos.