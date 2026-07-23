Las vacaciones de Ferran Torres y Marcos Llorente empiezan en el restaurante más codiciado de Ibiza

Después de conquistar el mundo con la selección española, Ferran Torres y Marcos Llorente han cambiado los estadios repletos de aficionados por uno de los rincones más codiciados del verano mediterráneo. Los dos futbolistas han elegido Ibiza para desconectar tras unas semanas de máxima tensión y lo han hecho disfrutando de uno de los establecimientos más exclusivos de la isla, un lugar que se ha convertido en punto de encuentro de celebridades internacionales, empresarios, modelos y deportistas de élite: Casa Jondal. Entre aguas cristalinas, mesas a pie de playa y una gastronomía basada en el mejor producto del mar, el restaurante vuelve a demostrar por qué cada temporada figura entre los más deseados de España y por qué conseguir una reserva se ha convertido en una auténtica misión imposible.

Casa Jondal, el restaurante donde todo el mundo quiere comer

Si hay un nombre que ha revolucionado la gastronomía ibicenca en los últimos años, ese es Casa Jondal. Situado en la espectacular cala Jondal, al sur de Ibiza, este restaurante ha conseguido elevar el concepto de chiringuito de playa hasta convertirlo en un auténtico templo del lujo relajado.

Mesas de madera, sombrillas de fibras naturales, arena bajo los pies y unas vistas privilegiadas al mar crean un ambiente que conquista tanto a quienes buscan tranquilidad como a quienes desean dejarse ver en uno de los lugares de moda del verano.

La filosofía del restaurante gira en torno al producto fresco. Pescados salvajes, mariscos de primerísima calidad y recetas que respetan al máximo el sabor original de cada ingrediente forman parte de una carta que ha convertido al local en una referencia gastronómica internacional.

El refugio elegido por los campeones del mundo

Tras la histórica victoria de España en el Mundial, Ferran Torres y Marcos Llorente no tardaron en poner rumbo a Ibiza para comenzar sus vacaciones. Ambos fueron vistos disfrutando de una jornada en Casa Jondal, donde compartieron mesa y aprovecharon para relajarse después de la intensa celebración vivida junto al resto de sus compañeros.

La presencia de los futbolistas no pasó desapercibida. Su llegada al restaurante fue recibida entre aplausos, vítores y muestras de cariño por parte de clientes y trabajadores del establecimiento, una escena que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y que demuestra el enorme cariño que despiertan tras proclamarse campeones del mundo.

Especialmente emocionante está siendo el verano para Ferran Torres, convertido en el héroe de la final gracias al gol que dio a España su segundo Mundial. Después de un torneo en el que tuvo que superar momentos complicados y muchas críticas, el delantero terminó firmando el tanto más importante de su carrera deportiva.

Marcos Llorente, por su parte, también se ha convertido en uno de los protagonistas de la celebración gracias a los mensajes que ha compartido en sus redes sociales, donde ha destacado la unión que ha vivido el país durante el campeonato.

El imperio del caviar donde comer puede superar fácilmente los 300 euros por persona

Casa Jondal no sólo ha conseguido convertirse en uno de los restaurantes más exclusivos de Ibiza por su privilegiada ubicación frente al mar o por la cocina de Rafa Zafra. Gran parte de su fama gira alrededor de un ingrediente muy concreto: el caviar. De hecho, el establecimiento está considerado como uno de los restaurantes que más caviar consume de Europa, llegando a servir más de 600 kilos por temporada, una cifra que explica por qué este producto ocupa un apartado propio dentro de la carta y aparece en algunos de sus platos más icónicos.

La experiencia gastronómica en Casa Jondal gira en torno al lujo sin estridencias, pero eso también se refleja en la cuenta. El ticket medio suele situarse entre 150 y más de 200 euros por persona, aunque es muy fácil superarlo si se acompaña la comida con alguno de sus platos estrella de caviar, pescado de gran formato o vinos exclusivos. De hecho, no es raro que una comida para dos personas alcance o incluso supere los 500 euros.

Aunque no ha trascendido qué pidieron exactamente Ferran Torres y Marcos Llorente durante su celebración, la carta ofrece algunas de las elaboraciones más deseadas de la isla. Entre ellas destaca la ya famosa pasta mantecada con caviar, convertida en un auténtico fenómeno viral y uno de los platos más fotografiados del restaurante.

También sobresalen propuestas como el trikini de salmón ahumado, bogavante y caviar, el huevo con panceta y caviar, las almejas con beurre blanc y caviar o el tartar de gamba roja con caviar, demostrando que este ingrediente está presente en buena parte de la oferta gastronómica.

Para quienes buscan la experiencia más exclusiva, la carta alcanza cifras que sorprenden incluso entre la alta gastronomía. El plato más caro es la espectacular Selva Negra, un steak tartar de wagyu completamente cubierto de caviar que ronda los 260 euros. Además, el restaurante ofrece distintas variedades de caviar para degustar solas, incluyendo latas de Amur Beluga de 100 gramos por unos 320 euros, mientras que su reconocida pasta con caviar se mueve actualmente entre los platos de mayor demanda del establecimiento.

Para maridar la velada bajo el sol ibicenco, los deportistas apostaron por dos de las joyas más codiciadas de la Borgoña francesa: un Domaine de la Romanée-Conti Corton Grand Cru 2022 (cuyo precio en carta supera los 4.500 €) y un Domaine Georges Roumier Chambolle-Musigny 2020 (alrededor de 1.000 €). Los futbolistas compartieron así una sobremesa de lujo a orillas del mar, rindiendo homenaje a dos de las etiquetas de vino más codiciadas y exclusivas del mercado internacional.