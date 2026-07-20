Marcos Llorente vuelve a elegir este vino de 2.000 euros para celebrar el Mundial junto a Ferran Torres y Marc Pubill

No todos los brindis de un campeón del mundo tienen el mismo significado. Después de levantar la Copa del Mundo, Marcos Llorente quiso celebrar uno de los momentos más importantes de su carrera con una botella a la altura de la ocasión: un vino exclusivo valorado en unos 2.000 euros que compartió junto a Ferran Torres y Marc Pubill. Una elección que no fue casual, ya que el futbolista ya había mostrado anteriormente su pasión por los grandes vinos y que vuelve a situar una botella de culto como protagonista de una celebración histórica.

El protagonista de ese momento fue un Château Rayas Châteauneuf-du-Pape Réserve 2014, considerado por muchos expertos uno de los vinos franceses más exclusivos y deseados del mundo. Su aparición en las redes sociales del futbolista convirtió una botella reservada para coleccionistas y grandes amantes del vino en uno de los detalles más comentados de la celebración. Más allá de su elevado precio, que puede situar esta añada en cifras cercanas a los 1.000 y 2.000 euros por botella según el mercado y su disponibilidad, lo que realmente hace especial a Château Rayas es su historia, su producción limitada y su enorme prestigio internacional.

Château Rayas: el secreto mejor guardado del valle del Ródano

La bodega Château Rayas se encuentra en Châteauneuf-du-Pape, en el valle del Ródano francés, una de las zonas vinícolas más importantes del país. Su gran diferencia frente a otros grandes tintos de la región es que está elaborado principalmente con uva garnacha (Grenache), procedente de viñedos viejos plantados sobre suelos arenosos. El resultado es un vino de gran elegancia, complejidad aromática y extraordinaria capacidad de envejecimiento. No busca únicamente potencia, sino equilibrio y personalidad, características que han convertido a Château Rayas en un auténtico vino de culto entre sumilleres y coleccionistas de todo el mundo.

Una botella escasa que puede alcanzar precios millonarios

La fama de Château Rayas se ha construido durante décadas gracias a una filosofía de elaboración casi artesanal. La producción es muy limitada, por lo que muchas botellas son asignadas incluso antes de salir al mercado. Esta escasez, unida a su prestigio, explica que determinadas añadas históricas puedan alcanzar precios de varios miles de euros en subastas y mercados especializados. La botella elegida por Llorente, la Réserve 2014, pertenece a una cosecha muy buscada y difícil de encontrar.

La afición al vino de Marcos Llorente

La elección de esta botella también tiene un componente personal. El futbolista del Atlético de Madrid es un gran aficionado al mundo del vino y la gastronomía, por lo que el Château Rayas encaja con una pasión que va más allá del simple lujo. El brindis junto a Ferran Torres, autor del gol que dio la victoria a España en la final del Mundial, convirtió este vino en uno de los protagonistas inesperados de la celebración. La imagen publicada en redes sociales permitió que millones de aficionados descubrieran la historia que existe detrás de una botella aparentemente sencilla.

¿Había publicado antes Marcos Llorente este vino en redes?

Aunque Château Rayas es una referencia mundial conocida desde hace años entre expertos y coleccionistas, Marcos Llorente anteriormente ya había mostrado esta misma botella en sus redes sociales. La imagen compartida tras la victoria mundialista es la aparición pública que más repercusión ha generado, convirtiendo un vino de culto en uno de los símbolos de la celebración española.