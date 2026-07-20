España toca el cielo y la Familia Real se desmelena en el fiestón más salvaje del Mundial

La histórica conquista del Mundial 2026 por parte de la Selección Española dejó imágenes para el recuerdo tanto dentro como fuera del terreno de juego. España volvió a proclamarse campeona del mundo 16 años después de su primer título, al imponerse por 1-0 a Argentina en una final de máxima intensidad que se decidió en la prórroga gracias a un gol de Ferran Torres. Sin embargo, además de la emoción deportiva, una de las grandes protagonistas de la noche fue la Familia Real, que vivió en primera persona un momento que ya forma parte de la historia del deporte español.

Por primera vez, los Reyes Felipe VI y Letizia asistieron a una final de un Mundial acompañados por sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Los cuatro siguieron el encuentro desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde miles de aficionados españoles tiñeron las gradas de rojo para apoyar al equipo de Luis de la Fuente. Antes incluso del comienzo del partido, la Familia Real quiso trasladar públicamente su confianza en la Selección, recordando las sensaciones que despertó el combinado nacional durante el inolvidable Mundial de Sudáfrica de 2010.

El respaldo a La Roja también quedó reflejado en sus estilismos. Felipe VI apostó por un traje azul marino con corbata roja, mientras que la Reina Letizia eligió un conjunto en el mismo color, símbolo de apoyo a la Selección. Leonor y Sofía también coordinaron sus looks con prendas en rojo y blanco, un guiño a los colores nacionales que no pasó desapercibido entre los asistentes ni en las redes sociales.

Durante los 120 minutos de juego, la tensión fue evidente en el palco. España y Argentina protagonizaron una final marcada por la intensidad, las ocasiones y la emoción hasta el último instante. El tanto de Ferran Torres en la prórroga desató la euforia entre los aficionados españoles y también en la Familia Real, que celebró con entusiasmo el segundo título mundial de la historia del fútbol español. Tras el pitido final comenzó otra de las imágenes más icónicas de la noche. Felipe VI descendió al césped para felicitar personalmente a los jugadores y al cuerpo técnico, compartiendo abrazos con los campeones y mostrando una cercanía poco habitual en actos de carácter institucional. El monarca saludó uno a uno a los futbolistas españoles y felicitó especialmente al capitán, Rodri, elegido mejor jugador del torneo tras liderar a la Selección durante todo el campeonato.

Poco después, la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía también bajaron al terreno de juego para unirse a la celebración. Lejos del protocolo habitual, compartieron unos minutos con los futbolistas entre sonrisas, fotografías y gestos de complicidad. Fue precisamente en ese escenario donde se produjeron algunas de las instantáneas más comentadas de la jornada, como la imagen de Sofía levantando la Copa del Mundo o la de Leonor posando junto al trofeo rodeada de los nuevos campeones. Además, la infanta Sofía volvió a demostrar la pasión que siente por el fútbol. Su espontánea reacción al sostener la Copa del Mundo y la emoción con la que vivió la celebración se convirtieron rápidamente en uno de los momentos más compartidos en redes sociales. También Lamine Yamal, Ferran Torres y otros integrantes de la plantilla protagonizaron divertidas escenas junto a la Familia Real durante unos minutos en los que la alegría sustituyó por completo al protocolo.

La Reina Letizia, por su parte, mantuvo un perfil más discreto durante la celebración, dejando el protagonismo a los futbolistas y a sus hijas, aunque también pudo sostener el trofeo y conversar con varios jugadores y familiares presentes sobre el césped. Felipe VI, que ya había vivido una experiencia similar en 2010, volvió a formar parte de una imagen histórica junto a la Selección campeona del mundo.

La Casa Real quiso sumarse también a las felicitaciones a través de sus canales oficiales con un mensaje de reconocimiento al esfuerzo del equipo nacional. En él destacó el trabajo, la constancia y el sacrificio demostrados por los jugadores durante todo el campeonato, además de agradecer el orgullo que habían llevado a millones de españoles con la conquista de la segunda estrella.

La celebración no terminó en Nueva Jersey. Este lunes, la Selección tiene previsto regresar a España para iniciar un intenso recorrido institucional que comenzará con la recepción oficial en el Palacio de la Zarzuela, donde los Reyes volverán a recibir a los campeones. Posteriormente, el equipo será homenajeado por las principales instituciones antes de celebrar el título junto a miles de aficionados en las calles de Madrid.