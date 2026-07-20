Así es Ferran Torres, ‘El Tiburón’ de la selección que también fue parte de la familia de Luis Enrique

Ferran Torres se ha convertido en el gran héroe de la final del Mundial 2026. El valenciano fue el encargado de marcar el 1-0 ante Argentina en el minuto 106 de la prórroga, un gol que dio la victoria a España y que permitió a la selección conquistar el título de vencedores, 16 años después del primero.

Desde el inicio del campeonato, Ferrán ha sido uno de los grandes fenómenos virales del torneo. Su talento sobre el césped, unido a su atractivo, le ha convertido en el futbolista que más ha gustado a las aficionadas. De hecho, numerosos medios ya le habían coronado como el gran soltero de oro del Mundial. Pero su gol decisivo en la final no ha hecho más que incrementar el interés por su faceta más personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ferran Torres (@ferrantorres)

Ferran Torres García, más conocido como El Tiburón en los vestuarios del club azulgrana, nació el 29 de febrero del 2000 en Foios, un pequeño pueblo de la provincia de Valencia situado en la comarca de l’Horta Nord. Fue precisamente allí donde comenzó a jugar al fútbol con sus amigos, un deporte que comenzó a convertirse en una gran afición hasta llegar, a día de hoy, a ser su profesión. Con seis años se incorporó a la cantera del Valencia C.F. y desde entonces no ha parado de pisar el campo. Fue fichado por el Manchester City en 2020 y un año después, se hizo oficial su llegada al F.C. Barcelona, donde tiene firmado un contrato de permanencia hasta el 30 de junio de 2027.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Campus Ferran Torres (@campusferrantorres)

Sobre su familia, varios medios señalan que su padre ha trabajado siempre de electricista, así como su madre también es una mujer trabajadora. Por otro lado, tiene una hermana mayor que se llama Arantxa y que, a pesar de la fama del mencionado, permanece en un discreto segundo plano. Sin embargo, la vida de Ferran no ha sido siempre de color de rosa. Y es que, además de superar una mononucleosis, con tan solo 12 años, tuvo que hacer frente al divorcio de sus padres, una complicada situación de la que el propio Ferrán ha hablado abiertamente en alguna entrevista. «Cuando mis padres me dejaban, era llorar y llorar. […] Fue muy duro, pero me hizo madurar», contó en una entrevista en el podcast The Wild Project.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ferran Torres (@ferrantorres)

En cuanto a su historial amoroso, Cintia Roldán fue su primera novia conocida. Se trataba de una modelo que había sido candidata en los certámenes de Miss Sevilla y Miss Universo España. Pero en 2020, cuando fichó por el Manchester City, su historia se terminó, y fue entonces cuando comenzó a salir con Sira Martínez, la hija de Luis Enrique, su entrenador por aquel entonces. Fueron fotografiados en varias ocasiones disfrutando de tiempo de pareja, pero sorprendiendo a propios y extraños, decidieron tomar caminos por separado meses después. Después de dicha ruptura, Ferran no ha confirmado haber vuelto a tener novia, aunque lo cierto es que en los últimos meses ha sido relacionado con la influencer Martina Alguero.